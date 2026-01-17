A siker különös jelentőséggel bírt, hiszen Álvaro Arbeloa Real Madrid-vezetőedzőként a második mérkőzését irányította a kispadról, és már eredmény is párosult a mutatott jó játékhoz.

Mbappé ezúttal büntetőből volt eredményes, a Real Madrid végül két góllal nyert

Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A bemutatkozása ugyanis nem sikerült jól: Arbeloa első mérkőzése az első csapat élén a Copa del Rey nyolcaddöntője volt, amelyen a Real Madrid 3-2-re kikapott a másodosztályú Albacete Balompié otthonában, és kiesett a kupából.

Real Madrid-fölény már az elejétől, gól nélkül az első félidőben

A Real már a kezdő sípszótól kezében tartotta az irányítást. Türelmes labdajáratás, magas labdabirtoklás és folyamatos nyomás jellemezte a hazaiak játékát, miközben Mbappé, Bellingham és Vinícius Júnior is aktívan mozgott a védők között. A Levante mélyen védekezett, és fegyelmezett játékkal próbálta lassítani a madridi támadásokat.

Bár a helyzetek megvoltak, Mathew Ryan kapus több alkalommal is jól avatkozott közbe, így az első félidő gól nélkül zárult. A vendégek főként kontrákból és pontrúgásokból próbálkoztak, de komoly veszélyt nem tudtak kialakítani.

Mbappé feltörte a védelmet, Asencio lezárta a meccset

A szünet után tovább fokozódott a nyomás, és az 56. percben megtört a jég. Egy videóbíróval is ellenőrzött szituációt követően a Real Madrid büntetőhöz jutott, amelyet Kylian Mbappé magabiztosan váltott gólra (1-0).

A vezetés megszerzése után sem vett vissza a Real. Jöttek az újabb helyzetek, a Levante egyre nehezebben tudta tartani a tempót, és a 65. percben megszületett a döntő találat: Arda Güler pontos szöglete után Raúl Asencio remek ütemben érkezett, és fejjel a bal alsó sarokba csúsztatott (2-0).

Teljes kontroll a hajrában

A hajrára már nem maradt kérdés: a Real kézben tartotta a meccset. A fölény a számokban is látványos volt: kaput eltaláló lövésekben ekkor már 8:0-ra vezetett a Madrid, miközben a védelem végig fegyelmezetten és stabilan tette a dolgát.

A hajrában sem ült le a meccs: a Real még rá is tett egy lapáttal. Ryan a 89. percben előbb Vinícius közeli lövését, majd Bellingham próbálkozását is bravúrral védte, így maradt a kétgólos különbség. A hosszabbításban sem állt le a Madrid: Güler kevéssel a jobb kapufa mellé lőtt, Vinícius pedig távolról próbálkozott, de fölé ment. A végén Mbappé még egy ötletes emeléssel keresett társakat, ám a védők lecsaptak rá — a Real így is magabiztosan hozta le 2-0-ra a bajnokit.