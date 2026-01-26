A 16 éves jobb lábas támadó nyolc éves kora óta pallérozódik a Real Madrid akadémiáján, az elmúlt években pedig folyamatosan haladt előre a ranglétrán.

A Real Madrid-legenda fia (jobbra) profi szerződést kapott a klubtól

Fotó: Carl De Souza/AFP

Enzo Alves rendszeresen szerepel a Real Madrid U19-es csapatában, most pedig megkapta pályafutása első profi szerződését a Királyi Gárdától.

Real Madrid leigazolta Marcelo fiát

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró is beszámolt Enzo Alves szerződtetéséről. Az olasz transzferguru azt írta a közösségi oldalán, hogy Marcelo fiát nagy tehetségnek tartják és hosszú távon számítanak rá a madridi klubnál.

A szerződés aláírásánál is jelen lévő Marcelo balhátvédként írt történelmet a Real Madridnál, a fia azonban középcsatárként futballozik. A 16 éves támadó állítólag nagyon érzi a kaput, mellette pedig kimagasló a játékintelligenciája is.

A 16 éves Enzo Alves profi szerződést kapott a Real Madridtól

Fotó: Fabrizio Romano/X

Érdekesség, hogy Enzo Alvesnek a Real Madrid jelenlegi edzője, Álvaro Arbeloa adott először lehetőséget az U19-es csapatban, így nem lenne meglepő, ha hamarosan a felnőtt csapathoz is felhívnák az ifjú titánt.

A brazil Marcelo 2007 és 2022 között futballozott a Real Madridban, ez idő alatt 25 trófeát – köztük öt Bajnokok Ligája-győzelmet – gyűjtött be a spanyol csapattal, ezzel pedig a klub történetének egyik legsikeresebb játékosa lett.