Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus – nincs rá ellenszer

Fontos

Itt van Orbán Viktor válasza a Zelenszkij-rezsim aljas és példátlan támadására

Link másolása
Vágólapra másolva!
A spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid profi szerződést adott a Enzo Alvesnek. A 16 éves brazil támadó nem mellesleg a Real Madrid legendás játékosának, az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Marcelónak a fia.

A 16 éves jobb lábas támadó nyolc éves kora óta pallérozódik a Real Madrid akadémiáján, az elmúlt években pedig folyamatosan haladt előre a ranglétrán. 

A Real Madrid-legenda fia (jobbra) profi szerződést kapott a klubtól
A Real Madrid-legenda fia (jobbra) profi szerződést kapott a klubtól
Fotó: Carl De Souza/AFP

Enzo Alves rendszeresen szerepel a Real Madrid U19-es csapatában, most pedig megkapta pályafutása első profi szerződését a Királyi Gárdától.

Real Madrid leigazolta Marcelo fiát

Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró is beszámolt Enzo Alves szerződtetéséről. Az olasz transzferguru azt írta a közösségi oldalán, hogy Marcelo fiát nagy tehetségnek tartják és hosszú távon számítanak rá a madridi klubnál. 

A szerződés aláírásánál is jelen lévő Marcelo balhátvédként írt történelmet a Real Madridnál, a fia azonban középcsatárként futballozik. A 16 éves támadó állítólag nagyon érzi a kaput, mellette pedig kimagasló a játékintelligenciája is. 

A 16 éves Enzo Alves profi szerződést kapott a Real Madridtól
Fotó: Fabrizio Romano/X

Érdekesség, hogy Enzo Alvesnek a Real Madrid jelenlegi edzője, Álvaro Arbeloa adott először lehetőséget az U19-es csapatban, így nem lenne meglepő, ha hamarosan a felnőtt csapathoz is felhívnák az ifjú titánt. 

A brazil Marcelo 2007 és 2022 között futballozott a Real Madridban, ez idő alatt 25 trófeát – köztük öt Bajnokok Ligája-győzelmet – gyűjtött be a spanyol csapattal, ezzel pedig a klub történetének egyik legsikeresebb játékosa lett. 

  • kapcsolódó cikkek:
A Real Madrid legendája Spanyolországban vehet klubot
Szoboszlai Real Madrid-legendát idézett, Buzsik Borka nagyon örülhetett neki
A Real Madridnak nem edző kell, Alonso a kirúgásával járt a legjobban
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!