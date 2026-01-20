Nem indult túl fényesen a 2026-os év a Real Madrid számára, hiszen a Barcelona ellen elbukta a spanyol Szuperkupa döntőt, ami Xabi Alonso állásába került. A királyi gárda irányítását ideiglenesen Alvaro Arbeloa vette át, aki egy kupavereség és egy bajnoki győzelem után a harmadik mérkőzésén már a BL-ben bizonyíthatott, méghozzá a francia AS Monaco ellen.
A spanyol fővárost az utóbbi napokban finoman szólva sem a nyugalom jellemezte, amit jól mutat, hogy a Levante elleni hétvégi bajnokin a szurkolók Florentino Pérez elnök távozását követelték és erős füttyszóval illették a játékosokat, főként a Jude Bellingham, Vinícius Júnior párost, akik a pletykák szerint kulcsszerepet vállaltak Xabi Alonso megbuktatásában.
Kylian Mbappé különleges érzésekkel várhatta a keddi összecsapást, mivel a nevelőcsapata látogatott a Bernabeuba. Az idei szezonban már 30 gólnál járó világbajnok csatár 16 évesen mutatkozott be a hercegségbeli együttesben, amellyel a 2016/2017-es idényben megnyerte első bajnoki címét, sőt a BL-ben is a Monaco játékosaként debütált.
Ami a formát illeti, a Real Madrid idei öt tétmeccséből hármat is megnyert. A spanyol sztárcsapat ugyan a BL legutóbbi fordulójában kikapott otthon a Manchester Citytől, ezt leszámítva viszont rendkívül imponáló a mérlege hazai pályán – különösen francia csapat ellen, hiszen az eddigi 14 meccsből egyet sem veszített el. A két csapat eddig egyszer találkozott egymással az UEFA égisze alatt, még a 2003/04-es BL negyeddöntőben, akkor a Real 4-2-re nyert otthon, majd a visszavágón 3-1-re a Monaco győzött, amely így idegenben lőtt több góllal továbbjutott.
A Monaco nincs könnyű helyzetben, ugyanis zsinórban négy vereséget szenvedett a francia élvonalban, így már kilencpontos a lemaradása a Bajnokok Ligája indulást érő helyektől, ráadásul Sébastien Pocognolinak nagy fejtörést okozhat, hogy az elmúlt hetekben már a gyenge védekezés mellett már a támadójátékkal is egyre több a probléma.
A spanyolországi vonatszerencsétlenség áldozatainak tiszteletére gyászszünettel indult a találkozó.
Gyorsan vezetéshez jutott a Real Madrid
Lendületesen kezdett a Real Madrid, és már az ötödik percben megszerezte a vezetést. Mastantuono passzolt Valverdéhez, aki a tizenhatoson belül lekészítette a labdát, Mbappé pedig 14 méterről nem hibázott. A BL-góllövőlistáját vezető támadó – aki a gólja után azonnal bocsánatot kért a monacói szurkolóktól – a 75. gólját szerezte a Real Madridban, amivel beállította Ramón Grosso és rekordját.
Szinte rögtön megduplázhatta volna előnyét a Real, de Vinícius közeli lövése centikkel elkerülte a kapufát. A következő percekben is a hazaiak akarata érvényesült, míg az első komolyabb vendég lehetőségre a 18. percig kellett várni, ám a korábbi Barcelona-játékos, Ansu Fati hatméterről nem találta el a kaput.
Amikor már a félidő derekán kezdett leülni a meccs, akkor a Real megrázta magát és egy villámgyors kontrából újabb gólt szerzett. Camavinga zseniális sarkazása után Güler passzolt Vinicíushoz, aki tökéletes ütemben adott középre Mbappé pedig közelről duplázni tudott.
A francia ezzel már 11. gólját szerezte a BL idei kiírásában – amivel Raúl, Cristiano Ronaldo (hétszer) és Benzema után a negyedik olyan Real-játékos, aki legalább tíz gólt szerzett egy Bajnokok Ligája-szezonban.
Bár a franciáknak volt egy hatalmas kapufájuk és Thibaut Courtoisnak is be kellett mutatni egy látványos vetődést, ennek ellenére a hazaiak magabiztos vezetéssel mehettek szünetre.
A fordulás után lassan csordogált a meccs, aztán a Real gyakorlatilag négy percen belül eldöntötte a meccset. Előbb az 51. percben Vinícius passzából Franco Mastantuono szerezte meg a harmadik madridi gólt, majd a menteni igyekvő Thilo Kehrer szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába lőtt. Az UEFA az öngólnál Viníciusnak adta a gólpasszt, így a brazil három gólpasszal jeleskedett. Sőt, a 63. percben maga is feliratkozott a góllövőlistára.
Bár egy labdavesztés után Teze szépíteni tudott, a 80. percben Bellingham gyorsan visszaállította az ötgólos különbséget.
A Real magabiztos győzelmének köszönhetően feljött a nyolcaddöntőbe jutást érő második helyre a tabellán, a 20. Monaco pedig már csak akkor juthat tovább, ha a zárófordulóban legyőzi otthon a Juventust.
Hibátlan maradt az Arsenal
A BL-alapszakasz tabelláját százszázalékos mérleggel, egyedüli veretlen csapatként vezető Arsenal a tavalyi döntős Inter otthonába látogatott. Gabriel Jesus egy látványos mozdulattal már a 10. percben megszerezte a vezetést az angol együttesnek, ami a klub történetének 400. európai kupagólja volt. Mindössze nyolc perc elteltével Petar Sucic egyenlített, de a 31. percben egy szöglet után a brazil támadó fejjel duplázni tudott. A hajrában Viktor Gyökeres állította be a 3-1-es végeredményt. Mikel Arteta csapata sorozatban tizenegyes alapszakasz-győzelemnél tart, és ezeken mindössze négy (!) gólt kapott. Ezzel szemben az Inter története során először kapott ki sorozatban háromszor a BL-ben.
A címvédő Paris Saint-Germain a portugál Sporting vendégeként lépett pályára. A PSG ugyan végig nyomasztó fölényben játszott, de végül a portugálok a duplázó Luis Javier Suárez 90. percben szerzett góljával hatalmas meglepetésre otthon tudták tartani a három pontot.
Bajnokok Ligája alapszakasz, 7. forduló:
Real Madrid (spanyol)-AS Monaco (francia) 6-1 (2-0)
Internazionale (olasz)-Arsenal (angol) 1-3 (1-2)
Villarreal (spanyol)-Ajax Amsterdam (holland) 1-2 (0-0)
Tottenham Hotspur (angol)-Borussia Dortmund (német) 2-0 (2-0)
Sporting Lisboa (portugál) - Paris Saint-Germain (francia) 1-2 (0-0)
Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 2-0 (2-0)
FC Köbenhavn (dán)-SSC Napoli (olasz) 1-1 (0-1)
Bodö/Glimt (norvég)-Manchester City (angol) 3-1 (2-0)
Kairat Almati (kazah)-Club Brugge (belga) 1-4 (0-2)
