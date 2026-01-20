Nem indult túl fényesen a 2026-os év a Real Madrid számára, hiszen a Barcelona ellen elbukta a spanyol Szuperkupa döntőt, ami Xabi Alonso állásába került. A királyi gárda irányítását ideiglenesen Alvaro Arbeloa vette át, aki egy kupavereség és egy bajnoki győzelem után a harmadik mérkőzésén már a BL-ben bizonyíthatott, méghozzá a francia AS Monaco ellen.

A Real Madrid új edzője, Alvaro Arbeloa bemutatkozott a BL-ben

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A spanyol fővárost az utóbbi napokban finoman szólva sem a nyugalom jellemezte, amit jól mutat, hogy a Levante elleni hétvégi bajnokin a szurkolók Florentino Pérez elnök távozását követelték és erős füttyszóval illették a játékosokat, főként a Jude Bellingham, Vinícius Júnior párost, akik a pletykák szerint kulcsszerepet vállaltak Xabi Alonso megbuktatásában.

Kylian Mbappé különleges érzésekkel várhatta a keddi összecsapást, mivel a nevelőcsapata látogatott a Bernabeuba. Az idei szezonban már 30 gólnál járó világbajnok csatár 16 évesen mutatkozott be a hercegségbeli együttesben, amellyel a 2016/2017-es idényben megnyerte első bajnoki címét, sőt a BL-ben is a Monaco játékosaként debütált.

Mbappé ellen nem volt ellenszere a Monaco csapatának

Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ami a formát illeti, a Real Madrid idei öt tétmeccséből hármat is megnyert. A spanyol sztárcsapat ugyan a BL legutóbbi fordulójában kikapott otthon a Manchester Citytől, ezt leszámítva viszont rendkívül imponáló a mérlege hazai pályán – különösen francia csapat ellen, hiszen az eddigi 14 meccsből egyet sem veszített el. A két csapat eddig egyszer találkozott egymással az UEFA égisze alatt, még a 2003/04-es BL negyeddöntőben, akkor a Real 4-2-re nyert otthon, majd a visszavágón 3-1-re a Monaco győzött, amely így idegenben lőtt több góllal továbbjutott.

A Monaco nincs könnyű helyzetben, ugyanis zsinórban négy vereséget szenvedett a francia élvonalban, így már kilencpontos a lemaradása a Bajnokok Ligája indulást érő helyektől, ráadásul Sébastien Pocognolinak nagy fejtörést okozhat, hogy az elmúlt hetekben már a gyenge védekezés mellett már a támadójátékkal is egyre több a probléma.

A spanyolországi vonatszerencsétlenség áldozatainak tiszteletére gyászszünettel indult a találkozó.