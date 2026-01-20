Live
Nem csak jó focit, de gólgazdag meccset is hozott a Real Madrid és az AS Monaco mérkőzése a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. A BL-rekordgyőztes Real Madrid Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 6-1-re nyert, ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé. A még mindig százszázalékos Arsenal 3-1-re nyert a tavalyi döntős Inter vendégeként, a címvédő Paris Saint-Germain viszont meglepetésre 2-1-re kikapott a Sporting otthonában.

Nem indult túl fényesen a 2026-os év a Real Madrid számára, hiszen a Barcelona ellen elbukta a spanyol Szuperkupa döntőt, ami Xabi Alonso állásába került. A királyi gárda irányítását ideiglenesen Alvaro Arbeloa vette át, aki egy kupavereség és egy bajnoki győzelem után a harmadik mérkőzésén már a BL-ben bizonyíthatott, méghozzá a francia AS Monaco ellen.

Alvaro Arbeloa head coach of Real Madrid gives instructions during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Levante UD at Estadio Santiago Bernabeu on January 17, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A Real Madrid új edzője, Alvaro Arbeloa bemutatkozott a BL-ben
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A spanyol fővárost az utóbbi napokban finoman szólva sem a nyugalom jellemezte, amit jól mutat, hogy a Levante elleni hétvégi bajnokin a szurkolók Florentino Pérez elnök távozását követelték és erős füttyszóval illették a játékosokat, főként a Jude Bellingham, Vinícius Júnior párost, akik a pletykák szerint kulcsszerepet vállaltak Xabi Alonso megbuktatásában. 

Kylian Mbappé különleges érzésekkel várhatta a keddi összecsapást, mivel a nevelőcsapata látogatott a Bernabeuba. Az idei szezonban már 30 gólnál járó világbajnok csatár 16 évesen mutatkozott be a hercegségbeli együttesben, amellyel a 2016/2017-es idényben megnyerte első bajnoki címét, sőt a BL-ben is a Monaco játékosaként debütált.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe scores his team's second goal during the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on January 20, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Mbappé ellen nem volt ellenszere a Monaco csapatának
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Ami a formát illeti, a Real Madrid idei öt tétmeccséből hármat is megnyert. A spanyol sztárcsapat ugyan a BL legutóbbi fordulójában kikapott otthon a Manchester Citytől, ezt leszámítva viszont rendkívül imponáló a mérlege hazai pályán – különösen francia csapat ellen, hiszen az eddigi 14 meccsből egyet sem veszített el. A két csapat eddig egyszer találkozott egymással az UEFA égisze alatt, még a 2003/04-es BL negyeddöntőben, akkor a Real 4-2-re nyert otthon, majd a visszavágón 3-1-re a Monaco győzött, amely így idegenben lőtt több góllal továbbjutott.

A Monaco nincs könnyű helyzetben, ugyanis zsinórban négy vereséget szenvedett a francia élvonalban, így már kilencpontos a lemaradása a Bajnokok Ligája indulást érő helyektől, ráadásul Sébastien Pocognolinak nagy fejtörést okozhat, hogy az elmúlt hetekben már a gyenge védekezés mellett már a támadójátékkal is egyre több a probléma.

A spanyolországi vonatszerencsétlenség áldozatainak tiszteletére gyászszünettel indult a találkozó.

Gyorsan vezetéshez jutott a Real Madrid

Lendületesen kezdett a Real Madrid, és már az ötödik percben megszerezte a vezetést. Mastantuono passzolt Valverdéhez, aki a tizenhatoson belül lekészítette a labdát, Mbappé pedig 14 méterről nem hibázott. A BL-góllövőlistáját vezető támadó – aki a gólja után azonnal bocsánatot kért a monacói szurkolóktól – a 75. gólját szerezte a Real Madridban, amivel beállította Ramón Grosso és rekordját.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on January 20, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Mbappé a góljai után sportszerűen elnézést kért nevelőcsapata szurkolóitól
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Szinte rögtön megduplázhatta volna előnyét a Real, de Vinícius közeli lövése centikkel elkerülte a kapufát. A következő percekben is a hazaiak akarata érvényesült, míg az első komolyabb vendég lehetőségre a 18. percig kellett várni, ám a korábbi Barcelona-játékos, Ansu Fati hatméterről nem találta el a kaput.

Amikor már a félidő derekán kezdett leülni a meccs, akkor a Real megrázta magát és egy villámgyors kontrából újabb gólt szerzett. Camavinga zseniális sarkazása után Güler passzolt Vinicíushoz, aki tökéletes ütemben adott középre Mbappé pedig közelről duplázni tudott. 

A francia ezzel már 11. gólját szerezte a BL idei kiírásában – amivel Raúl, Cristiano Ronaldo (hétszer) és Benzema után a negyedik olyan Real-játékos, aki legalább tíz gólt szerzett egy Bajnokok Ligája-szezonban.

Bár a franciáknak volt egy hatalmas kapufájuk és Thibaut Courtoisnak is be kellett mutatni egy látványos vetődést, ennek ellenére a hazaiak magabiztos vezetéssel mehettek szünetre.

Kylian Mbappé és Vinícius is parádézott a Real Madrid BL-meccsén
Kylian Mbappé és Vinícius is parádézott a Real Madrid BL-meccsén
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A fordulás után lassan csordogált a meccs, aztán a Real gyakorlatilag négy percen belül eldöntötte a meccset. Előbb az 51. percben Vinícius passzából Franco Mastantuono szerezte meg a harmadik madridi gólt, majd a menteni igyekvő Thilo Kehrer szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába lőtt. Az UEFA az öngólnál Viníciusnak adta a gólpasszt, így a brazil három gólpasszal jeleskedett. Sőt, a 63. percben maga is feliratkozott a góllövőlistára. 

Bár egy labdavesztés után Teze szépíteni tudott, a 80. percben Bellingham gyorsan visszaállította az ötgólos különbséget.

A Real magabiztos győzelmének köszönhetően feljött a nyolcaddöntőbe jutást érő második helyre a tabellán, a 20. Monaco pedig már csak akkor juthat tovább, ha a zárófordulóban legyőzi otthon a Juventust.

Hibátlan maradt az Arsenal

A BL-alapszakasz tabelláját százszázalékos mérleggel, egyedüli veretlen csapatként vezető Arsenal a tavalyi döntős Inter otthonába látogatott. Gabriel Jesus egy látványos mozdulattal már a 10. percben megszerezte a vezetést az angol együttesnek, ami a klub történetének 400. európai kupagólja volt. Mindössze nyolc perc elteltével Petar Sucic egyenlített, de a 31. percben egy szöglet után a brazil támadó fejjel duplázni tudott. A hajrában Viktor Gyökeres állította be a 3-1-es végeredményt. Mikel Arteta csapata sorozatban tizenegyes alapszakasz-győzelemnél tart, és ezeken mindössze négy (!) gólt kapott. Ezzel szemben az Inter története során először kapott ki sorozatban háromszor a BL-ben.

A címvédő Paris Saint-Germain a portugál Sporting vendégeként lépett pályára. A PSG ugyan végig nyomasztó fölényben játszott, de végül a portugálok a duplázó Luis Javier Suárez 90. percben szerzett góljával hatalmas meglepetésre otthon tudták tartani a három pontot.

Bajnokok Ligája alapszakasz, 7. forduló:
Real Madrid (spanyol)-AS Monaco (francia) 6-1 (2-0)
Internazionale (olasz)-Arsenal (angol) 1-3 (1-2)
Villarreal (spanyol)-Ajax Amsterdam (holland) 1-2 (0-0)
Tottenham Hotspur (angol)-Borussia Dortmund (német) 2-0 (2-0)
Sporting Lisboa (portugál) - Paris Saint-Germain (francia) 1-2 (0-0)
Olimpiakosz (görög)-Bayer Leverkusen (német) 2-0 (2-0)
FC Köbenhavn (dán)-SSC Napoli (olasz) 1-1 (0-1)
Bodö/Glimt (norvég)-Manchester City (angol) 3-1 (2-0)
Kairat Almati (kazah)-Club Brugge (belga) 1-4 (0-2)

