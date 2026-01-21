Az AS Monaco elleni mérkőzés előtt nem volt könnyű helyzetben a Real Madrid, hiszen Xabi Alonso menesztését követően az ideiglenesen kinevezett Alvaro Arbeloa egy kínos kupakudarccal kezdett egy bajnoki győzelemmel kezdett, de a szurkolók erősen megorroltak a csapatra. A Levante elleni bajnok után Florentino Pérez elnök távozását követelték és erős füttyszóval illették a játékosokat, főként a Jude Bellingham, Vinícius Júnior párost, akik a pletykák szerint kulcsszerepet vállaltak Xabi Alonso megbuktatásában.

Kylian Mbappé és Vinícius is parádézott a Real Madrid BL-meccsén

Mbappé és Vinícius is rekorot döntött a Real Madrid meccsén

Mindezek fényében volt mit törleszteni a Real Maridnak, és a Monaco ellen sikerült is. A Bajnokok Ligája rekordbajnoka Kylian Mbappé duplájának is köszönhetően 6-1-re nyert. A kiütéses győzelem történelminek mondható, ugyanis a Real a nemzetközi porondon korábban soha nem szerzett öt gólt francia csapat ellen – és hazai pályán immáron 15 meccs óta veretlen francia riválissal szemben.

A torna góllövőlistáját vezető Mbappé idei 10. és 11. BL-gólját szerezte, amivel beállította Cristiano Ronaldo csoportkörös rekordját, amit a portugál klasszis a 2015/16-os szezonban állított fel. Egy másik mutatóban azonban megelőzte a ötszörös aranylabdás klasszist: Mbappé az első 20 BL-meccsén 18 gólt szerzett a Realban, Ronaldo ekkor még „csak” 14-nél járt.

Mbappé nem mellesleg immáron 76 gólos a Real Madrid színeiben, amivel megdöntötte Ramón Grosso és Guti rekordját. Lévén, hogy a francia csatár a nevelőegyesülete ellen talált be, a góljait visszafogottan ünnepelt, sőt bocsánatot is kért a monacói szurkolóktól.

Kylian Mbappé elképesztő ütemben termeli a gólokat

Mbappé mellett a sokat kritizált Vinícius Júnior is kivette részét a sikerből. A Bernabéu közönségének egy része szinte minden labdaérintésnél gúnyolta a brazil csatárt a meccs elején, a füttykoncert azonban gyorsan alábbhagyott. A brazil támadó három gólpasszt adott (hivatalosan csak kettőt, mert öngólnál nem jár gólpassz), majd a második félidőben megszerezte első gólját ebben a BL-szezonban.

Az immáron 33 asszisztnál járó Vinícius ezzel a Bajnokok Ligája történetében a legtöbb gólpasszt kiosztó Real Madrid-játékossá vált. Ami pedig a góljait illeti, a Monaco ellen a 30. gólját szerezte, amivel beérte az örökrangsorban Francisco Gentót, Puskás Ferenctől – aki az ötödik helyen áll – már csak öt gól választja el a brazilt.

A gól után Vinícius a csapattársaival, és nem a szurkolóval ünnepelt, majd egyenesen az új menedzserhez, Álvaro Arbeloához lépett és megölelte. A meccs után elismerte, hogy nehéz időszak volt számára Madridban. Vinícius a gólja után nem a szurkolókkal ünnepelt, hanem egyenesen Alvaro Árbeloához rohant és megölelte. A spanyol tréner a hétvégi meccs után Mbappéval együtt Vinícius védelmére kelt. A meccs után elismerte, hogy nehéz időszakot élt át Madridban.

Az utóbbi napok nagyon nehezek voltak – nemcsak nekem, hanem az egész csapatnak –, de nekem különösen a füttyszó és a kritikák miatt. Mindig a reflektorfényben vagyok, de azt szeretném, hogy ne a pályán kívüli dolgok miatt beszéljenek rólam, hanem azért, amit a pályán nyújtok.

A ma este különleges volt, sikerült adnom pár gólpasszt. A meccs előtt a csapattársaim azt mondták, hogy gólt kell rúgnom, sokat jelent az ő bizalmuk. Egy család vagyunk, és ha a legjobb formánkat tudjuk hozni, akkor sok mindent elérhetünk még ebben a szezonban” – mondta a brazil válogatott szélső, akit a meccs legjobbjának választottak meg az UEFA-nál.