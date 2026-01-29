A Real Madridtól január közepén rúgták ki a tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonsót, a helyére a klub korábbi játékosát, a kétszeres BL-győztes Álvaro Arbeloát nevezték ki. A Real Madrid utánpótláscsapatától érkezett szakember az első meccsén hatalmas pofonba szaladt bele a spanyol Király-kupában, azóta viszont három meccset nyert a spanyol sztárcsapat, mindezt 10-1-es gólkülönbséggel.

A Real Madrid óriási pofonba szaladt bele a Benfica otthonában

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

Arbeloa azonban ismét beleszaladt egy óriási pofonba, csapata ugyanis 4-2-re kikapott a José Mourinho vezette Benficától, méghozzá drámai körülmények között.

Mourinho csapata a Real Madrid ellen tett csodát

A Real Madridnak a szerdai játéknapon egy pont is elég lett volna, hogy ott legyen a legjobb nyolc között, ebben az esetben a Manchester Cityt lökte volna a playoff-körbe. Álvaro Arbeloa csapata Kylian Mbappé révén meg is szerezte a vezetést, majd az első félidő végére Andreas Schjelderup találatával és Vangélisz Pavlidisz tizenegyesével fordított a Benfica. A második félidő elején Schjelderup szerzett újabb gólt, majd Mbappé is ismét betalált. Sokáig maradt a 3–2, de ez az eredmény egyik csapatnak sem volt még jó. A Realnak egy gól a legjobb nyolcat, a Benficának az utolsó továbbjutó helyet jelentette volna.

A hosszabbításban ébredtek rá erre igazán a csapatok és nőtt a feszültség is. A Real Madridnál előbb Raúl Asencio, majd a brazil Rodrygo is piros lapot kapott. Az utolsó másodpercekben kiharcolt egy szabadrúgást a Benfica, José Mourinho pedig mindenkit előrezavart, a kapust, Anatolij Trubint is, aki remekül érkezett a beadásra és védhetetlen gólt fejelt Thibaut Courtois-nak.

A Benfica ezzel a Marseille csapatát kipöckölve, -2-es, eggyel jobb gólkülönbséggel jutott tovább a Bajnokok Ligája legjobb 24 csapata közé, a Real Madrid pedig a vereségével lecsúszott a kilencedik helyre.

„Fogalmam sem volt, hogy a 3-2 elég lesz-e, semmilyen jelzést nem kaptam. Franjo Ivanović és António Silva álltak be, hogy tartani tudjuk az eredményt. Amikor rájöttünk, hogy ez nem elég, Nico Otamendit küldtem előre, mert már nem tudtam többet cserélni. Amikor jött a szabadrúgás, Trubint küldtem előre, Dahl pedig hátul maradt, mert fontos volt, hogy gólt szerezünk” – mondta a mérkőzés után José Mourinho, a Benfica edzője.

Tudtuk, hogy képes rá. Néhány héttel ezelőtt Portóban játszottunk, akkor is felment az utolsó pillanatban, és majdnem gólt szerzett. Szóval tudjuk, hogy a nagyfiú képes erre. Természetesen a beadás minősége a legfontosabb. El kell juttatni a labdát a megfelelő helyre, de a srácnak ez egy hihetetlen gól”

– méltatta a kapusát Mourinho, aki hangsúlyozta, hogy a Real Madrid legyőzése akkor is büszkévé tette volna, ha csapata nem tudta volna kiharcolni a továbbjutást.