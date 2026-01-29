A Real Madridtól január közepén rúgták ki a tavaly nyáron kinevezett Xabi Alonsót, a helyére a klub korábbi játékosát, a kétszeres BL-győztes Álvaro Arbeloát nevezték ki. A Real Madrid utánpótláscsapatától érkezett szakember az első meccsén hatalmas pofonba szaladt bele a spanyol Király-kupában, azóta viszont három meccset nyert a spanyol sztárcsapat, mindezt 10-1-es gólkülönbséggel.
Arbeloa azonban ismét beleszaladt egy óriási pofonba, csapata ugyanis 4-2-re kikapott a José Mourinho vezette Benficától, méghozzá drámai körülmények között.
Mourinho csapata a Real Madrid ellen tett csodát
A Real Madridnak a szerdai játéknapon egy pont is elég lett volna, hogy ott legyen a legjobb nyolc között, ebben az esetben a Manchester Cityt lökte volna a playoff-körbe. Álvaro Arbeloa csapata Kylian Mbappé révén meg is szerezte a vezetést, majd az első félidő végére Andreas Schjelderup találatával és Vangélisz Pavlidisz tizenegyesével fordított a Benfica. A második félidő elején Schjelderup szerzett újabb gólt, majd Mbappé is ismét betalált. Sokáig maradt a 3–2, de ez az eredmény egyik csapatnak sem volt még jó. A Realnak egy gól a legjobb nyolcat, a Benficának az utolsó továbbjutó helyet jelentette volna.
A hosszabbításban ébredtek rá erre igazán a csapatok és nőtt a feszültség is. A Real Madridnál előbb Raúl Asencio, majd a brazil Rodrygo is piros lapot kapott. Az utolsó másodpercekben kiharcolt egy szabadrúgást a Benfica, José Mourinho pedig mindenkit előrezavart, a kapust, Anatolij Trubint is, aki remekül érkezett a beadásra és védhetetlen gólt fejelt Thibaut Courtois-nak.
A Benfica ezzel a Marseille csapatát kipöckölve, -2-es, eggyel jobb gólkülönbséggel jutott tovább a Bajnokok Ligája legjobb 24 csapata közé, a Real Madrid pedig a vereségével lecsúszott a kilencedik helyre.
„Fogalmam sem volt, hogy a 3-2 elég lesz-e, semmilyen jelzést nem kaptam. Franjo Ivanović és António Silva álltak be, hogy tartani tudjuk az eredményt. Amikor rájöttünk, hogy ez nem elég, Nico Otamendit küldtem előre, mert már nem tudtam többet cserélni. Amikor jött a szabadrúgás, Trubint küldtem előre, Dahl pedig hátul maradt, mert fontos volt, hogy gólt szerezünk” – mondta a mérkőzés után José Mourinho, a Benfica edzője.
Tudtuk, hogy képes rá. Néhány héttel ezelőtt Portóban játszottunk, akkor is felment az utolsó pillanatban, és majdnem gólt szerzett. Szóval tudjuk, hogy a nagyfiú képes erre. Természetesen a beadás minősége a legfontosabb. El kell juttatni a labdát a megfelelő helyre, de a srácnak ez egy hihetetlen gól”
– méltatta a kapusát Mourinho, aki hangsúlyozta, hogy a Real Madrid legyőzése akkor is büszkévé tette volna, ha csapata nem tudta volna kiharcolni a továbbjutást.
„Csak azt szeretném, ha ez a győzelem egy kis tiszteletet hozna. A
zt szeretném kérni az emberektől, hogy ne legyenek öngyilkosok, ne ugorjanak ki erkélyekről. Nyugodjanak meg, mert a Benfica hamarosan veszíteni fog, és akkor újra támadhatnak minket. Csak egy kis tiszteletet szeretnék a Benficának és a játékosoknak”
– tette hozzá Mourinho, aki végezetül elnézést kért a Real Madrid edzőjétől a látványos ünneplése miatt, de hangsúlyozta, hogy ez egy történelmi pillanat volt, amivel Álvaro Arbeloa is tisztában volt.
A portugál edző sikere azért is szimbolikus, mert Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke nagy tisztelője Mourinhónak, az utóbbi napokban pedig olyan pletykák is szárnyra kaptak, hogy a kétszeres BL-győztes edző nyáron visszatérhet a madridi csapat kispadjára.
„Nem igazán értettem, mire van szükségünk. Tomás Araújo és António Silva azt mondták:
még egy, még egy, én meg csak néztem, hogy mi van? De aztán láttam, hogy mindenki azt jelzi, menjek előre. Láttam az edzőt is, úgyhogy felmentem, bemerészkedtem a kapu elé, aztán nem tudom mi történt. Most is keresem a szavakat. Őrült pillanat volt. Nem vagyok hozzászokva a gólszerzéshez. Már 24 éves vagyok, de ez az első alkalom. Hihetetlen”
– idézte fel a gólját Anatolij Trubin, a Benfica ukrán kapusa.
A Real Madrid nem futballozik bajnokcsapatként
„Nem tudom megmagyarázni, mi történt. Nem vagyunk elég következetesek a játékban, ez a probléma, amit meg kell oldanunk. Nem játszhatunk egyik nap így, másik nap meg úgy, ez nem illik egy bajnokcsapathoz. Kicsit fájó, mert a februárt szerettük volna a fejlődésre felhasználni, de megérdemeljük a pozíciót, amibe kerültünk” – mondta Kylian Mbappé, aki hét meccsen 13 gólnál jár az idei BL-szezonban.
Szörnyen játszottunk. Amikor már 3-2-re vezet az ellenfél, a negyedik gól semmin sem változtat. Kicsit ciki, de nincs jelentősége. A múlt héten jó meccseket játszottunk, de most nem, ezért következetességre van szükségünk. Mindenből hiányzik egy kicsi. Nem mondom, hogy ez csak hozzáállás vagy csak futball kérdése, szerintem ez egy átfogó probléma, és a Bajnokok Ligájában minden apróság számít. Teljes erőbedobás nélkül nem lehet meccseket nyerni”
– mondta a világbajnok francia támadó, aki végezetül a szurkolók támogatását kérte, mondván a Real Madrid még nem esett ki a Bajnokok Ligájából.
„Nem ez az első alkalom, hogy egy kapus gólt szerez a csapatom ellen. Nyilvánvalóan nekik is kockázatot kellett vállalniuk, mi pedig két játékossal kevesebben voltunk, és gólt kellett szereznünk, hogy a legjobb nyolc közé kerüljünk. Ők vállalták a kockázatot, mi is, és végül ők nyertek” – értékelt a mérkőzés után Álvaro Arbeloa.
„Tegnap elmondtam a sajtótájékoztatón és a különböző interjúkban, hogy a mérkőzésnek nagyon komoly következményei lehetnek.
Tökéletesen ismertem az ellenfél játékerejét, a várható hangulatot, és az edzőt, akivel szemben álltunk. Ezt elmondtam a játékosoknak, de nyilvánvalóan nem tudtam átadni nekik, amit szerettem volna, hogy a pályán tegyenek. Amikor a dolgok nem mennek, amikor a csapat távol áll attól a szinttől, amit például Villarrealban nyújtottunk, a felelősség mindig és teljes mértékben az enyém, mert nem sikerült elérnem, hogy a játékosok a kívánt módon álljanak a mérkőzéshez”
– tette hozzá a Real Madrid edzője, aki hangsúlyozta, hogy csapata nem esett ki a Bajnokok Ligájából, így értelemszerűen a továbbjutás a céljuk a rájátszásból.
A Real Madrid a Bajnokok Ligája rájátszásában a norvég Bodø/Glimt vagy a Benfica csapatát kaphatja ellenfélként. A Benfica a Real Madrid mellett az olasz Internazinale együttesét kaphatja még.
