Miután a Real Madrid Dzsiddában elvesztette a spanyol Szuperkupa-döntőt a Barcelonával szemben, másnap menesztették Xabi Alonsót, a Királyi Gárda edzőjét. A klublegenda helyére Álvaro Arbeloát nevezték ki, aki az első meccsén kiesett a csapatával a másodosztályban szereplő Albacete otthonában a spanyol Király-kupa nyolcaddöntőjében.
Arbeloa számára hétvégén jött a debütálás a Santiago Bernabéu Stadionban, sok köszönet azonban nem volt benne.
Mbappé nem érti a Real Madrid-szurkolókat
A találkozó alatt a madridi csapat szurkolói fehér zsebkendőket lóbáltak, Florentino Pérez elnök távozását követelték, mellette pedig folyamatosan pfujolták azokat a játékosokat, akik a pletykák szerint kulcsszerepet vállaltak Xabi Alonso megbuktatásában.
Az egyik megtalált játékos a brazil Vinícius Júnior volt, aki közönségkedvenc Madridban, most azonban rengeteg füttyszót kapott.
Megértem a szurkolókat. Mielőtt futballista lettem volna, én is néztem a focit, és amikor elégedetlen voltam, rosszakat mondtam a játékosokról, kifütyültem őket, szóval megértem. Az egyetlen ami nem tetszett, hogy ha már fütyülnek, akkor az egész csapatot kellene, nem csak néhány játékost. Megértem, ha fütyülnek, de akkor mindenkit fütyüljenek ki”
– mondta a francia Kylian Mbappé.
„Nem szabad egyetlen játékost kipécézni. Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk” – folytatta Mbappé, aki a reakciók ellenére nem érezte úgy, hogy a madridi szurkolók ellenük lennének.
„Dühösek, de biztos vagyok benne, hogy visszatérnek mellénk” – tette hozzá a francia támadó a Monaco elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.
Hasonló véleményen volt a Real Madrid új edzője, Álvaro Arbeloa is, aki elismerte, hogy csapatának többet kell mutatnia
Tudom, milyen a Bernabéu közönsége, ezt elmondtam a játékosoknak is. Ha van valami, ami igaz a Bernabéu közönségére, az az, hogy igazságos. Olyan futballt kell mutatnunk, amit a szurkolók látni akarnak”
– mondta a Real Madrid edzője, aki kiállt a szurkolók által pfujolt Vinícius Júnior és az angol válogatott Jude Bellingham mellett, de hangsúlyozta, szükségük van a szurkolókra ahhoz, hogy a legjobbat hozzák ki magukból.
Álvaro Arbeloa beszélt arról is, hogy kulcsemberként számol Vinícius Júniorral, akinek gyakran meggyűlt a baja Xabi Alonsóval.
Vinícius a pályán lesz, amikor csak bevethető. Ha címeket akarok nyerni a Real Madrid edzőjeként, szükségem van Viníciusra a pályán. Neki is szüksége van a Bernabéura, mert hatalmas szíve van, érzelmes játékos, és azt akarja, hogy a szurkolók mellette álljanak. Nagyon szeretném látni, hogy a szurkolók az ő oldalán állnak”
– tette hozzá a Real Madrid edzője.
