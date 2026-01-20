Miután a Real Madrid Dzsiddában elvesztette a spanyol Szuperkupa-döntőt a Barcelonával szemben, másnap menesztették Xabi Alonsót, a Királyi Gárda edzőjét. A klublegenda helyére Álvaro Arbeloát nevezték ki, aki az első meccsén kiesett a csapatával a másodosztályban szereplő Albacete otthonában a spanyol Király-kupa nyolcaddöntőjében.

Kylian Mbappé a BL-meccs előtt üzent a Real Madrid-szurkolóknak

Fotó: AFP/ Pierre-Philippe Marcou

Arbeloa számára hétvégén jött a debütálás a Santiago Bernabéu Stadionban, sok köszönet azonban nem volt benne.

Mbappé nem érti a Real Madrid-szurkolókat

A találkozó alatt a madridi csapat szurkolói fehér zsebkendőket lóbáltak, Florentino Pérez elnök távozását követelték, mellette pedig folyamatosan pfujolták azokat a játékosokat, akik a pletykák szerint kulcsszerepet vállaltak Xabi Alonso megbuktatásában.

Az egyik megtalált játékos a brazil Vinícius Júnior volt, aki közönségkedvenc Madridban, most azonban rengeteg füttyszót kapott.

Megértem a szurkolókat. Mielőtt futballista lettem volna, én is néztem a focit, és amikor elégedetlen voltam, rosszakat mondtam a játékosokról, kifütyültem őket, szóval megértem. Az egyetlen ami nem tetszett, hogy ha már fütyülnek, akkor az egész csapatot kellene, nem csak néhány játékost. Megértem, ha fütyülnek, de akkor mindenkit fütyüljenek ki”

– mondta a francia Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé és Jude Bellingham a Real Madrid edzésén

Fotó: AFP/ Pierre-Philippe Marcou

„Nem szabad egyetlen játékost kipécézni. Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk” – folytatta Mbappé, aki a reakciók ellenére nem érezte úgy, hogy a madridi szurkolók ellenük lennének.

„Dühösek, de biztos vagyok benne, hogy visszatérnek mellénk” – tette hozzá a francia támadó a Monaco elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

Hasonló véleményen volt a Real Madrid új edzője, Álvaro Arbeloa is, aki elismerte, hogy csapatának többet kell mutatnia

Tudom, milyen a Bernabéu közönsége, ezt elmondtam a játékosoknak is. Ha van valami, ami igaz a Bernabéu közönségére, az az, hogy igazságos. Olyan futballt kell mutatnunk, amit a szurkolók látni akarnak”

– mondta a Real Madrid edzője, aki kiállt a szurkolók által pfujolt Vinícius Júnior és az angol válogatott Jude Bellingham mellett, de hangsúlyozta, szükségük van a szurkolókra ahhoz, hogy a legjobbat hozzák ki magukból.