A Real Madrid hétvégén 2-0-ra megnyerte a Levante elleni bajnokiját, azonban a Királyi Gárda háza táján koránt sem lehetnek elégedettek. A Real Madrid-szurkolók a találkozó alatt folyamatosan fehér zsebkendőket lengettek és Florentino Pérez elnök távozását követelték, mellette pedig egyfolytában pfujolták azokat a játékosokat, akik a pletykák szerint főszerepet játszottak Xabi Alonso megbuktatásában.

Miután a Real Madrid Dzsiddában elvesztette a spanyol Szuperkupa-döntőt a Barcelonával szemben, másnap menesztették Xabi Alonsót, a Királyi Gárda edzőjét. A klublegenda helyére Álvaro Arbeloát nevezték ki, aki az első meccsén kiesett a csapatával a másodosztályban szereplő Albacete otthonában a spanyol Király-kupa nyolcaddöntőjében.

Kylian Mbappé a BL-meccs előtt üzent a Real Madrid-szurkolóknak
Fotó: AFP/ Pierre-Philippe Marcou

Arbeloa számára hétvégén jött a debütálás a Santiago Bernabéu Stadionban, sok köszönet azonban nem volt benne. 

Mbappé nem érti a Real Madrid-szurkolókat

A találkozó alatt a madridi csapat szurkolói fehér zsebkendőket lóbáltak, Florentino Pérez elnök távozását követelték, mellette pedig folyamatosan pfujolták azokat a játékosokat, akik a pletykák szerint kulcsszerepet vállaltak Xabi Alonso megbuktatásában.

Az egyik megtalált játékos a brazil Vinícius Júnior volt, aki közönségkedvenc Madridban, most azonban rengeteg füttyszót kapott.

Megértem a szurkolókat. Mielőtt futballista lettem volna, én is néztem a focit, és amikor elégedetlen voltam, rosszakat mondtam a játékosokról, kifütyültem őket, szóval megértem. Az egyetlen ami nem tetszett, hogy ha már fütyülnek, akkor az egész csapatot kellene, nem csak néhány játékost. Megértem, ha fütyülnek, de akkor mindenkit fütyüljenek ki” 

mondta a francia Kylian Mbappé.

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham (R) and Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe go through their paces during a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Kylian Mbappé és Jude Bellingham a Real Madrid edzésén
Fotó: AFP/ Pierre-Philippe Marcou

„Nem szabad egyetlen játékost kipécézni. Mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk” – folytatta Mbappé, aki a reakciók ellenére nem érezte úgy, hogy a madridi szurkolók ellenük lennének. 

„Dühösek, de biztos vagyok benne, hogy visszatérnek mellénk” – tette hozzá a francia támadó a Monaco elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.

Hasonló véleményen volt a Real Madrid új edzője, Álvaro Arbeloa is, aki elismerte, hogy csapatának többet kell mutatnia

Tudom, milyen a Bernabéu közönsége, ezt elmondtam a játékosoknak is. Ha van valami, ami igaz a Bernabéu közönségére, az az, hogy igazságos. Olyan futballt kell mutatnunk, amit a szurkolók látni akarnak” 

– mondta a Real Madrid edzője, aki kiállt a szurkolók által pfujolt Vinícius Júnior és az angol válogatott Jude Bellingham mellett, de hangsúlyozta, szükségük van a szurkolókra ahhoz, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. 

Real Madrid's Spanish coach Alvaro Arbeloa speaks during a press conference on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Álvaro Arbeloa egyértelműen Florentino Pérez embere
Fotó: AFP/ Pierre-Philippe Marcou

Álvaro Arbeloa beszélt arról is, hogy kulcsemberként számol Vinícius Júniorral, akinek gyakran meggyűlt a baja Xabi Alonsóval. 

Vinícius a pályán lesz, amikor csak bevethető. Ha címeket akarok nyerni a Real Madrid edzőjeként, szükségem van Viníciusra a pályán. Neki is szüksége van a Bernabéura, mert hatalmas szíve van, érzelmes játékos, és azt akarja, hogy a szurkolók mellette álljanak. Nagyon szeretném látni, hogy a szurkolók az ő oldalán állnak” 

– tette hozzá a Real Madrid edzője. 

