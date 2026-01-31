A Real Madrid január elején, a Barcelona ellen elbukott spanyol Szuperkupa döntőt követően úgy döntött, hogy mindössze hét hónap után kirúgja vezetőedzőjét, Xabi Alonsót, akinek helyét a klub korábbi játékosa, Álvaro Arbeloa vette át – ám azt már a kinevezésekor lehetett tudni, hogy ő csak vészmegoldás. A spanyol Király-kupából való kiesés után ugyan három meccset megnyert zsinórban a Real Arbeloával, ám a Benfica elleni BL-kudarc után ismét napirendre került az edzőkérdés Madridban.
Miután az „elsődleges” jelölt, Jürgen Klopp határozottan visszautasította azt a feltevést, hogy a Real Madrid vezetőedzője legyen, így Florentino Pérez klubelnök tovább folytatta a keresést, majd megpróbálta visszacsábítani a spanyol fővárosba a klub egykori edzőjét, José Mourinhót, ám a Benficát irányító portugál tréner szintén kikosarazta a Királyi Gárdát. Sajtóhírek szerint azonban a Realnál ennek ellenére nem dőltek a kardjukba, és továbbra is egy topedző megszerzésén dolgoznak.
Unai Emery lesz a Real Madrid új edzője?
A Sky Sports újságírója, Patrick Berger arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a Real Madrid szemet vetett a Premier League-ben szereplő Aston Villa vezetőedzőjére, Unai Emeryre.
A négyszeres Európa-liga-győztes spanyol tréner az elmúlt két évben átformálta az Aston Villát, amely nagyszerű idényt produkál. A birminghami együttes jelenleg harmadik helyen áll az angol élvonalban, de még a bajnoki cím sem reménytelen, lévén mindössze négy pont a hátránya a listavezető Arsenallal szemben. Az Aston Villa emellett Emery kedvenc sorozatában, az Európa-ligában is talpon van még, ahol bejutott a nyolcaddöntőbe. Mindezek fényében nem meglepő, hogy Emery olyan sztárcsapatok figyelmét is felkeltette, mint a Real Madrid.
A Sky Sports szerint a spanyolok már felvették a kapcsolatot az 54 éves szakemberrel, aki korábban a Paris Saint-Germaint és az Arsenalt is irányította.
Emery hallgatása sokatmondó lehet
Az osztrák Red Bull Salzburg elleni csütörtöki mérkőzést követően Emeryt a Real Madrid érdeklődéséről kérdezték, amire rövid és tömör választ adott.
„Nincs mit mondanom” – mondta Emery, ugyanakkor tudjuk, hogy a futballban a hallgatás olykor többet mond minden szónál.
Emeryt a labdarúgás berkein belül sokan igazi zseninek tartják, ám topcsapatoknál eddig nem igazán tudott maradandót alkotni. A legutóbb a Villarrealnál dolgozó tréner négy év után térhetne vissza Spanyolországba, ahol korábban a Sevilla, a Valencia és az Almería kispadján is ült. A Real Madridnak azonban mélyen a zsebébe kellene nyúlnia, mivel a spanyol edző szerződése még három és fél évig érvényes a birminghami klubbal.
- Kapcsolódó cikkek: