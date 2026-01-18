Durva füttykoncert és lobogó fehér zsebkendők mellett hozta a Real Madrid a kötelezőt a La Liga 20. fordulójában. Álvaro Arbeloa együttese végül nagy nehezen 2-0-ra nyert a Levante ellen hazai pályán. A szurkolók az elmúlt napokban Florentino Pérez klubelnök ellen tüntettek, aki még hétfőn rúgta ki Xabi Alonsót a Barcelona ellen elvesztett spanyol Szuperkupa-döntő után, majd az utódja, Arbeloa szerdán a Király-kupából való kieséssel debütált a kispadon.

Vinícius Júnior hiába kért tapsot a Real Madrid közönségétől

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Vinícius nem viseli jól a Real-szurkolók utálatát

Mindezek után a szurkolók már a bemelegítés alatt a saját játékosait fütyülték ki, aztán a kezdőrúgás előtt a fújolás még hangosabb lett, ehhez pedig a Real-játékosok nem nagyon voltak hozzászokva. Vinícius Júnior mondjuk kivétel e téren, a brazil szélső távozását a klubnál már nagyon sokan várják. Vinícius azonban láthatóan nehezen fogadta ezt el, a Levante elleni találkozó előtt az öltözőfolyóson a társai próbálták meg bíztatni, Kylian Mbappé az elsők között ment oda a brazilhoz. Vinícius három lövéssel zárt, ebből kettő a kaput is eltalálta, gólt azonban nem lőtt – a bajnokságban legutóbb október 24-én volt eredményes.

Sokatmondó jelenet volt a második félidőben, amikor Vinícius tapsot kért a gólszerző Mbappénak, ez viszont elmaradt, így a szélső gúnyosan megtapsolta a pulpitust.

🚨 Vinícius Jr was very sad and emotional after hearing the fans boo his name.



Mbappé and Pintus were consoling him. pic.twitter.com/7i3btTg5JH — Madrid Zone (@theMadridZone) January 17, 2026

Florentino Pérez keménykedése mit sem ért

A legutóbb 2029-ig megválasztott, szinte korlátlan hatalommal bíró klubelnök érezte, hogy nem lesz számára kellemes a Levante elleni meccs, ezért már a bajnoki előtt belengette, hogy a klub által mesterségesen létrehozott szurkolói csoport, a Grada de Animacion tagjainak tilos fütyülnie. A klub azt mondta, a Bernabéu biztonsági kameráin utólag mindenkit meg fognak nézni, hogy mit csinált. A szurkolói csoport ezért bajban is volt, utólag azonban jól látható, semmit nem ért ez a szankció. Pérez is füttykoncertet kapott a stadionban, sőt ez volt talán a leghangosabb az összes közül.

A Real Madrid edzője Vinícius helyzetéről is beszélt

A 2-0-s győzelem után természetesen Álvaro Arbeloát is kérdezték a lelátón történtekről. – Nem volt jó hetünk, és a szurkolóknak teljes joguk van kifejezni az elégedetlenségüket, a játékosokkal, a csapattal, és elsősorban velem szemben. Ez volt az első mérkőzésem a Bernabéuban a Real Madrid edzőjeként. Amit játékosként elértem, az már a múlt része, akkor megkaptam a szeretetet a szurkolóktól.

Most edzőként kell kiérdemelnem. A fütty mindenkinek szólt, de leginkább nekem, hiszen én vagyok a felelős, a csapat vezetője, és amikor nem mennek jól a dolgok, az én a hibám. Magunkba kell néznünk, és jóval többet kell nyújtanunk annál, amit eddig, különösen az elmúlt héten.”

A szombaton a 43. születésnapját ünneplő vezetőedző Viníciusra is kitért, a spanyol védelmébe vette a játékosát. – Számomra óriási szerencse vele dolgozni, ezt már korábban is mondtam. Ő tökéletesen megtestesíti, mit jelent a Real Madrid játékosának lenni. Nem fél hibázni, bátor, folyamatosan kéri a labdát, újra és újra próbálkozik, karakteres futballista. Nem gondolom, hogy a legtöbb mérkőzésen kifütyülnék.

Hatalmas tisztelettel vagyok a Bernabéu közönsége iránt, és éppen ez az egyik oka annak, hogy ez a klub ilyen nagy, Vinícius viszont közülünk való, és még nagyon sokáig az is marad”

– zárta Arbeloa. A Real-szurkolók jelentős része azonban az utolsó mondatával vitatkoznának.