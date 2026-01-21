2026 első heteiben óriási volt a mozgolódás a topcsapatoknál, de a téli átigazolási időszak kezdete után nem a játékosok vándoroltak, hanem az edzők repültek. A Chelsea volt az első fecske, amely már január 1-jén megszabadult Enzo Marescától, ezt Rúben Amorim kirúgása követte a Manchester Unitednél, majd a Real Madrid is kitette Xabi Alonso szűrét. Utóbbi némiképp váratlan lépés volt, mert bár az ősz során többször is felmerült, hogy a spanyol klub megválhat az edzőjétől, januárra némiképp elcsitultak ezek a hangok.

Xabi Alonso csak bő fél évet élt meg a Real Madrid vezetőedzőjeként

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Edző helyett menedzser kell a Real Madridnak

Az elveszített Spanyol Szuperkupa-döntő volt az utolsó csepp a pohárban, pedig arról szó sem volt, hogy a Barcelona átgázolt volna a Real Madridon, nagy csatában, 3-2-re győzött a rivális. De a királyi gárda egykori spílere, Gareth Bale számított erre a lépésre.

„Nem lepett meg Xabi Alonso menesztése. Tökéletesen értem, hogyan működik a Real Madrid, és

ha nem jönnek az eredmények — és nem is kell sok ilyennek lennie —, akkor repülsz. Xabi elképesztő edző, a Bayer Leverkusennel trófeákat nyert, fantasztikusan irányította a csapatot. De amikor megérkezel a Real Madridhoz, elsősorban nem edzőnek kell lenned. Az edzői munka mellett — sőt, annál is inkább — az öltözőben lévő egókat kell menedzselned. Le kell csillapítanod az egókat, nincs szükség túl sok taktikai munkára. Olyan sztárok vannak az öltözőben, akik egy szempillantás alatt képesek eldönteni a meccseket

– világított rá Wales visszavonult büszkesége.

Thierry Henry is csatlakozott az elmondottakhoz. Mint felfedte, a Spanyolországban eltöltött három éve (2007-2010) alatt ő is megkapta a magáét:

„Velem is megtörtént ez Barcelonában. Az ilyen csapatoknál nem az alapján ítélnek meg, amit megteszel, hanem sokszor az alapján, amit nem. Mindenkit kifütyültek. Amikor a Real Madridban vagy a Barcelonában játszol, a szurkolók egyértelműen jelzik, ha elégedetlenek veled. Teljesen mindegy, mit szeretnél vagy mit gondolsz: ha valami nem tetszik nekik, azt tudatják veled.”

Xabi Alonso jól járt a menesztéssel

Jamie Carragher számára is egyértelmű volt az ősszel, hogy nem lesz hosszú Xabi Alonso edzői pályafutásának madridi szakasza, mert egyes játékosokkal nem találta a közös hangot.