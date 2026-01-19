Live
Reagált a rendőrség az Egressy Mátyás eltűnésével kapcsolatos friss hírekre

Ez nem semmi!

Putyin meglepő tettén ámul a világ

Egy hét telt el azóta, hogy menesztették vezetőedzői posztjáról Xabi Alonsót. A Real Madrid kirúgott trénere az elmúlt hónapok fáradalmait most aktív pihenéssel tölti, amiről a felesége, Nagore Aranburu osztott meg egy fotót a közösségi oldalán.

A Barcelona ellen elbukott spanyol Szuperkupa döntőt követően a Real Madrid váratlan döntés hozott és mindössze hét hónap után kirúgta vezetőedzőjét, Xabi Alonsót. A spanyol tréner másnap az Instagram-oldalán búcsúzott el, ám búcsúüzenetében Florentino Pérez elnök nevét nem említette meg. 

Xabi Alonso és felesége is elköszönt a Real Madridtól
Fotó: Instagram/nagore.aranburu

Tengerparton tűnt fel a Real Madridtól kirúgott edző és felesége

Xabi Alonso felesége, Nagore Aranburu szintén a közösségi olalán köszönt el, és reagált a támogató üzenetekre: „Ma búcsút veszünk a Bernabéutól. Xabi, nagyon büszkék vagyunk rád és arra a munkára, amelyet minden nap végeztél, mindig tisztelettel és elkötelezettséggel. A gyermekeimmel együtt mindig Xabi és a klub mellett voltam. Köszönjük minden madridistának, akik bíztak bennünk, és ennyi szeretetet juttattak el hozzánk, az üzeneteitek sokat jelentenek számunkra” – írta a modellként, színésznőként és divattervezőként is tevékenykedő nő.

Aranburu a hétvégén újabb bejegyzéssel jelentkezett az Instagramon, amiből kiderült, hogy a pár San Sebastiánban található La Concha-öbölben kapcsolódott ki. Az1350 méter hosszú és 40 méter széles aranyszínű homokos strand nem csupán csodálatos, de mindössze 45 perces autóútra van Alonso szülővárosától, Tolosától, vagyis könnyen lehet, hogy hazalátogatott a menesztése óta már a Liverpoollal is összeboronált spanyol szakember.

Aramburu 2003-ban ismerkedett meg Xabi Alonsóval. A pár hat évvel később összeházasodott, és három gyermekük született, vagyis már 16 éve élnek boldog házasságban. Az egykori spanyol középpályás volt liverpooli csapattársa, Peter Crouch évekkel ezelőtt elárulta, hogy megtetszett neki egy recepciósként dolgozó lány, ám mit kiderült ő Xabi Alonso barátnője volt, aki azért dolgozott ott, hogy a nyelvtudását fejlessze.

Galéria: A gyönyörű egykori recepciós, aki elcsavarta Xabi Alonso fejét
Xabi Alonso gyönyörű felesége, Nagore Aranburu

