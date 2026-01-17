Live
A Real Madrid sokakat meglepett azzal, hogy menesztette vezetőedzői posztjáról Xabi Alonsót. A Real Madriddal korábban háromszoros Bajnokok Ligája-győztes edzőt, Zinedine Zidane-t azonban nem érte váratlanul. A francia szakember elmondta a véleményét és a klubnál működő titkos szabályról is lerántotta a leplet.

A Barcelona ellen elbukott spanyol Szuperkupa döntőt követően a Real Madrid váratlan döntés hozott és mindössze hét hónap után kirúgta vezetőedzőjét, Xabi Alonsót.

A Real Madridnál gyorsan elfogyott a türelem Xabi Alonsóval szemben
Fotó: HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP

A baszk trénert a Királyi Gárda korábbi játékosa, Álvaro Arbeloa váltotta, aki korábban a második csapat, a Castilla edzője is volt. Ő azonban csak vészmegoldás, így Xabi Alonso távozása azonnal felfűtötte a találgatásokat, hogy hosszútávon vajon ki lehet a Real edzője. A spanyol klub állítólag a Dortmund és a Liverpool egykori sikeredzőjét, Jürgen Kloppot szeretné, a német szakember azonban határozottan közölte, hogy nagyon jól érzi magát a Red Bull labdarúgásért felelős globális vezetőjeként, és nem kíván leülni semmilyen kispadra.

Zidane szerint ezt jelenti edzőnek lenni a Real Madridnál

Korábban Zinedine Zidane neve is felmerült – aki 2016 és 2018 között sorozatban háromszor vezette BL-győzelemre a csapatot – ám a legendás középpályás minden bizonnyal a francia válogatott szövetségi kapitányaként tér majd vissza. Zidane nemrég Hamidou Msaidie YouTube-műsorának vendége volt, ahol Alonso menesztéséről is kérdezték, amire a franciák egykori aranylabdás klasszisa elárult egy fontos szabályt a klubnál. A szavai arra utaltak, hogy a hatalom a játékosok kezében van, a mindenkori edzőnek pedig ennek szellemében kell dolgoznia a sikerekért.

A Real Madridnál mi a játékosokért voltunk ott. Számomra ez teszi erőssé a csapatot. Ha ezt nem érted meg, nem tudsz megmaradni ebben a szakmában

 – kezdte Zidane.

Former French football player Zinedine Zidane and his wife Veronique Zidane watch the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan stadium in Rabat on January 6, 2026. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)
Zinedine Zidane rendkívül sikeres volt a Real Madrid edzőjeként
Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

„Mi edzők azért vagyunk ott, hogy támogassuk őket, meg kell mutatni a játékosoknak, hogy mellettük állunk” – tette hozzá. „Ahhoz, hogy a csapat elfogadja azt, amit meg akarsz valósítani, minden játékosnak kedvelnie kell téged. Ha nem értenek egyet mindennel – az edzéssel, taktikával és hasonlókkal – valami mindig hiányozni fog. Az én időmben azt hiszem, minden téren nagyon elégedettek voltak a játékosok”.

Zidane szavai alátámasztják azokat a híreszteléseket, miszerint megromlott Xabi Alonso viszonya a játékosokkal, bár állítólag már a kezdettől fogva nem működött a kémia edző és labdarúgói között. A spanyol Marca szerint a Real sztárjai kényelmetlenül érezték magukat a kritikák és a bonyolult taktikai elképzelések miatt – Alonso emiatt óvodásoknak nevezte a játékosokat, ezzel azt sugallva, hogy nem képesek megérteni, amit nekik magyaráz. Alonso állítólag több játékossal, köztük Jude Bellighammal is összeveszett, de az angol válogatott középpályás még az edzőváltás előtt cáfolta ezeket a pletykákat.

