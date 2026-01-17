A Barcelona ellen elbukott spanyol Szuperkupa döntőt követően a Real Madrid váratlan döntés hozott és mindössze hét hónap után kirúgta vezetőedzőjét, Xabi Alonsót.

A Real Madridnál gyorsan elfogyott a türelem Xabi Alonsóval szemben

Fotó: HAITHAM AL-SHUKAIRI / AFP

A baszk trénert a Királyi Gárda korábbi játékosa, Álvaro Arbeloa váltotta, aki korábban a második csapat, a Castilla edzője is volt. Ő azonban csak vészmegoldás, így Xabi Alonso távozása azonnal felfűtötte a találgatásokat, hogy hosszútávon vajon ki lehet a Real edzője. A spanyol klub állítólag a Dortmund és a Liverpool egykori sikeredzőjét, Jürgen Kloppot szeretné, a német szakember azonban határozottan közölte, hogy nagyon jól érzi magát a Red Bull labdarúgásért felelős globális vezetőjeként, és nem kíván leülni semmilyen kispadra.

Zidane szerint ezt jelenti edzőnek lenni a Real Madridnál

Korábban Zinedine Zidane neve is felmerült – aki 2016 és 2018 között sorozatban háromszor vezette BL-győzelemre a csapatot – ám a legendás középpályás minden bizonnyal a francia válogatott szövetségi kapitányaként tér majd vissza. Zidane nemrég Hamidou Msaidie YouTube-műsorának vendége volt, ahol Alonso menesztéséről is kérdezték, amire a franciák egykori aranylabdás klasszisa elárult egy fontos szabályt a klubnál. A szavai arra utaltak, hogy a hatalom a játékosok kezében van, a mindenkori edzőnek pedig ennek szellemében kell dolgoznia a sikerekért.

A Real Madridnál mi a játékosokért voltunk ott. Számomra ez teszi erőssé a csapatot. Ha ezt nem érted meg, nem tudsz megmaradni ebben a szakmában

– kezdte Zidane.

Zinedine Zidane rendkívül sikeres volt a Real Madrid edzőjeként

Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

„Mi edzők azért vagyunk ott, hogy támogassuk őket, meg kell mutatni a játékosoknak, hogy mellettük állunk” – tette hozzá. „Ahhoz, hogy a csapat elfogadja azt, amit meg akarsz valósítani, minden játékosnak kedvelnie kell téged. Ha nem értenek egyet mindennel – az edzéssel, taktikával és hasonlókkal – valami mindig hiányozni fog. Az én időmben azt hiszem, minden téren nagyon elégedettek voltak a játékosok”.

Zidane szavai alátámasztják azokat a híreszteléseket, miszerint megromlott Xabi Alonso viszonya a játékosokkal, bár állítólag már a kezdettől fogva nem működött a kémia edző és labdarúgói között. A spanyol Marca szerint a Real sztárjai kényelmetlenül érezték magukat a kritikák és a bonyolult taktikai elképzelések miatt – Alonso emiatt óvodásoknak nevezte a játékosokat, ezzel azt sugallva, hogy nem képesek megérteni, amit nekik magyaráz. Alonso állítólag több játékossal, köztük Jude Bellighammal is összeveszett, de az angol válogatott középpályás még az edzőváltás előtt cáfolta ezeket a pletykákat.