Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, hogy miért fognak győzni áprilisban

Ezt látnia kell!

Megfejtették: ezt a vitamint kell minden nap szedni, hogy megelőzzük a betegséget

Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos incidensek kísérték a német másodosztályú labdarúgó-bajnokság keleti rangadóját Magdeburgban, ahol a házigazda 1. FC Magdeburg a Dynamo Dresden csapatát fogadta. A mérkőzés után a helyi belügyminisztérium megerősítette, hogy a rendőri erők elleni erőszakos támadások során legalább 64 rendőr megsérült, közülük néhányan könnyebben, míg mások súlyosabban.

Egészen megdöbbentő, de 64 rendőr megsérült a német focirangadón, amikor a 1. FC Magdeburg a Dynamo Dresdent fogadta.

Rendőrök sérültek meg az 1. FC Magdeburg -Dynamo Dresden focirangadón
Rendőrök sérültek meg az 1. FC Magdeburg-Dynamo Dresden focirangadón 
Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Mi történt a rendőrökkel Magdeburgban?

Az Avnet Arénában több mint 28 000 néző követte az eseményt, amelyet a vendég Dynamo Dresden 2-1 arányban megnyert. A találkozó alatt mindkét szurkolótáborban többször is pirotechnikai eszközöket használtak, ám a helyzet a szünetben fajult el igazán: a magdeburgi drukkerek a stadionon kívül összecsaptak a rendőrökkel, akik korábban megakadályozták, hogy a hazai szurkolók a vendégszektort megközelítsék.

A szurkolók pirotechnikával, kövekkel, útburkolati elemekkel támadtak, sőt még egy csatornafedelet is a rendőrök felé dobtak. A rendőrség jelentése szerint csak a szász-anhalti állományból több mint hatvanan sérültek meg, 

míg a más tartományokból érkezett egységek tagjai szerencsére megúszták az összecsapásokat. Néhány rendőrt kórházban kellett ellátni.

Tamara Zieschang tartományi belügyminiszter élesen elítélte az erőszakot:  

A rendőreink ellen irányuló támadások minden határt átlépnek. Aki csatornafedelet vagy járólapokat dob rendőrökre, az nem szurkoló, hanem bűnöző. Minden sérült rendőrnek mielőbbi felépülést kívánok

 – hangsúlyozta a miniszter.

A rendőrszakszervezet szintén elítélte a történteket. Közleményében kiemelte, hogy „a futballnak össze kellene kötnie az embereket, nem pedig veszélybe sodorni sem a rajongókat, sem a rendfenntartókat”. 

Hozzátették: „Aki rakétákat, petárdákat dobál tömött szektorokban és a rendőrökre támad, az nem nevezheti magát szurkolónak – az ilyen cselekmények bűncselekménynek számítanak.”

Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított az elkövetők azonosítására és felelősségre vonására.

Botrány a PL-csapatnál: a bíróval balhézott, kihagyja a Fradi elleni El-meccset a 60 milliós sztárfocista
Balesetet szenvedett, meg kellett műteni a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!