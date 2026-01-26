Egészen megdöbbentő, de 64 rendőr megsérült a német focirangadón, amikor a 1. FC Magdeburg a Dynamo Dresdent fogadta.
Mi történt a rendőrökkel Magdeburgban?
Az Avnet Arénában több mint 28 000 néző követte az eseményt, amelyet a vendég Dynamo Dresden 2-1 arányban megnyert. A találkozó alatt mindkét szurkolótáborban többször is pirotechnikai eszközöket használtak, ám a helyzet a szünetben fajult el igazán: a magdeburgi drukkerek a stadionon kívül összecsaptak a rendőrökkel, akik korábban megakadályozták, hogy a hazai szurkolók a vendégszektort megközelítsék.
A szurkolók pirotechnikával, kövekkel, útburkolati elemekkel támadtak, sőt még egy csatornafedelet is a rendőrök felé dobtak. A rendőrség jelentése szerint csak a szász-anhalti állományból több mint hatvanan sérültek meg,
míg a más tartományokból érkezett egységek tagjai szerencsére megúszták az összecsapásokat. Néhány rendőrt kórházban kellett ellátni.
Tamara Zieschang tartományi belügyminiszter élesen elítélte az erőszakot:
A rendőreink ellen irányuló támadások minden határt átlépnek. Aki csatornafedelet vagy járólapokat dob rendőrökre, az nem szurkoló, hanem bűnöző. Minden sérült rendőrnek mielőbbi felépülést kívánok
– hangsúlyozta a miniszter.
A rendőrszakszervezet szintén elítélte a történteket. Közleményében kiemelte, hogy „a futballnak össze kellene kötnie az embereket, nem pedig veszélybe sodorni sem a rajongókat, sem a rendfenntartókat”.
Hozzátették: „Aki rakétákat, petárdákat dobál tömött szektorokban és a rendőrökre támad, az nem nevezheti magát szurkolónak – az ilyen cselekmények bűncselekménynek számítanak.”
Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított az elkövetők azonosítására és felelősségre vonására.