„Elsősorban fiatal játékosokat keresünk, viszont Balogh Norbert helyzete speciális. Ő az elmúlt évben nemigen kapott lehetőséget különböző okok miatt, de már volt nálunk, abban az esztendőben, amikor kiestünk” – idézte az MTI az M1 aktuális csatornán nyilatkozó Révész Attilát, aki a szabolcsi klub sportigazgatója, egyben vezetőedzője.

Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója

Fotó: Kisvárda FC

Révész hozzátette, hogy a 29 éves csatárt nagyon rendes embernek és tehetséges játékosnak ismerte meg, akinek a munkamorálja is nagyon sokat változott akkoriban. A közelmúltban Balogh megkérte, hogy adjon neki ismét lehetőséget.

Révész Attila marad a Kisvárda edzője?

„Mivel ismerem, és nagyon szeretett itt lenni, ezért azt mondtam, hogy semmi akadálya, csak el kell fogadni azokat a szabályokat és alapelveket, amelyeket vallunk” – folytatta Révész, aki kiemelte, hogy tudja, mire képes a támadó – akinek a visszatérése az úgynevezett magyar szabály miatt is jól jön –, és ha fizikálisan utoléri, illetve újra felépíti magát, akkor a közeljövőben a segítségükre lehet.

A debreceni nevelésű Balogh megfordult már Olaszországban, Cipruson, Angliában, a Budapest Honvédnál, Dunaszerdahelyen és a Vasasnál is. A Kisvárda színeiben a 2023/24-es idényben 18 mérkőzésen két gólt szerzett.

Balogh Norbert korábban már futballozott Kisvárdán

Fotó: Kisvárda FC

A 19 éves nigériai középpályás, Ridwan Popoola kapcsán Révész elárulta: korábban a skót Aberdeen, mostanság pedig az angol Queens Park Rangers szeretné megszerezni, de az említett két klubon kívül is nagyon sok "kérője" van, az újév második napján például öt csapat jelentkezett be érte. Ennek ellenére egyelőre szeretnék megtartani.

Egyik kapusuk, Popovics Ilija iránt olasz másodosztályú klubok érdeklődnek.

Most nem szeretnénk eladni senkit, a legfontosabb, hogy a csapatunk megmaradjon, és a fiatalokat szeretnénk beépíteni. Nagy játékosmozgás nem várható”

– közölte a szakvezető.

Szombaton vált hivatalossá, hogy tavasszal is Révész irányítja vezetőedzőként is a Kisvárdát. Ennek kapcsán megjegyezte: az a személy, akivel az elmúlt időszakban tárgyalásban volt, kapott egy jobb ajánlatot, amit valószínűleg elfogad. A sportigazgató október közepén elárulta: egyetlen emberrel jutott el odáig, hogy szerződéstervezetet kapott, az pedig Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány volt.

Az idő rövidsége nem engedte meg, hogy tovább kutakodjunk. Van egy nagyon fontos feladatunk: bent kell tartani a csapatot az élvonalban, amelyhez most nagyon közel járunk”

– magyarázta Révész Attila.