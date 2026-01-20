Tóth Alex Angliába igazolása a valaha volt legdrágább átigazolás lett a magyar labdarúgás történetében. Sajtóhírek szerint mintegy 15 millió eurós összeg cserélt gazdát az AFC Bournemouth és a Fradi között. A keddi nap ezzel még nem ért véget, ugyanis a zöld-fehérek kora délután egy megható videóval jelentkeztek, amelyben Robbie Keane vezetőedző árulta el, min sírta el magát Tóth Alex átigazolása kapcsán.

Fotó: Origo/Csudai Sándor / Csudai Sándor

Robbie Keane nem az a sírós típus

A Fradi vezetőedzője így mesélt az esetről: „Alex küldött nekem egy fotót tegnap. Előfordulhat, hogy ettől elérzékenyülök. A fotón ő volt, ahogy egy magánrepülőn ül, életében először, egy Bournemouth-mezzel. Írt hozzá egy hosszú üzenetet, amiben megköszönte, hogy segítettem megváltoztatni az életét. Felhívtam a feleségem és elkezdtem sírni, ami egyébként nem szokásom. Azért sírtam, mert segítettem valakinek megvalósítani az álmát!”