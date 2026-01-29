„Láttuk a hibákat, ilyeneket nem lehet elkövetni ilyen ellenfelek ellen. Volt öngól, labdavesztés, tizenegyes, sok buta hiba volt, de topcsapatok ellen megmutatkozik a minőség. Premier League-csapatról beszélünk, hatalmas a különbség, reálisnak kell lenni. Az út, amit megtettek a fiúk, elképesztő volt, hét veretlen meccs. Természetesen csalódottak vagyunk, de a nagyobb képet kell nézni” – mondta a meccs után az M4 Sportnak Robbie Keane.

Robbie Keane csalódott volt a Nottingham elleni meccs után

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Robbie Keane szerint lehetetlen pótolni a távozókat

„Nehéz összehasonlítani a játékosok minőségét, 60-70 millió eurós játékosokról beszélünk, mi pedig két alapembert veszítettünk, de nagyon büszke vagyok a fiúkra. Csalódott vagyok, de büszke is. Ha megnézzük a kispadunkat, nagyon fiatal játékosok ültek ott, másoknál 10-20-60 milliós játékosok vannak a padon is. Amikor elveszítünk Tóth Alexet, Varga Barnabást, örültünk, hogy komoly helyre kerültek, de nehéz őket pótolni. A céljaink tekintetében nem tudtuk elérni, amit szerettünk volna, nem tudjuk helyettesíteni a távozókat, Tóth Alex az, aki a Premier League-ben ben is megállja a helyét, ilyen minőséget nehéz pótolni” – mondta Keane, aki már a jövőbe is tekintett.

„A Celtic vagy a Ludogorec jön, ők is magasabb szinten állnak, de reálisabb ellenfelek. Hittünk a sikerben, de nagyon nehéz volt a mai meccs. Ugyanakkor voltak lehetőségeink, kapufák, de nem volt kétség a végső sikert illetően. Azért vagyok csalódott, mert eddig túlteljesítettünk és most oda a veretlenségünk” – értékelt a Fradi edzője.

A Ferencváros az első vereségét szenvedte el a ligaszakaszban, ezzel visszacsúszott a 12. helyre, így a playoffban a Ludogorec vagy a Celtic lesz az ellenfele. Sorsolás pénteken 13.00 órától.

