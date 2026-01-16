Live
A Liverpool sztárjának a 2025/2026-os idény végén lejár a szerződése. Kerkez Milos posztriválisa, Andy Robertson szeretne maradni a klubnál, de nem biztos, hogy beéri az epizódszereppel, ami a magyar válogatott játékos remeklése miatt jutott neki.

A skót válogatott Andy Robertsonnak már csak hónapok vannak hátra a liverpooli szerződéséből, a hosszabbítás egyelőre várat magára. A 31 éves balhátvéd az idény végén ingyen távozhat, amennyiben erre nem kerül sor. A Bajnokok Ligája-győztes játékos szeretne maradni a klubnál, ám minden lehetőséget meg kell fontolnia, ugyanis Kerkez Milos árnyékában a jövőben még kevesebb játéklehetőséghez juthat.

Real Madrid's French midfielder #06 Eduardo Camavinga (L) vies with Liverpool's Scottish defender #26 Andrew Robertson (R) during the UEFA Champions League, league phase football match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, north west England on November 4, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Andy Robertson sorsa még nem dőlt el a Liverpoolnál
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Andy Robertson sorsát Kerkez Milos pecsételheti meg Liverpoolban?

A 90-szeres skót válogatott védő korábban kirobbanthatatlan volt a kezdőből, de a nyáron igazolt Kerkez egyre jobb teljesítményt nyújt, a magyar válogatott játékos tulajdonképpen kiszorította posztriválisát, akinek így bizonytalanná vált a jövője a Liverpoolnál.

„Már beszélgettünk erről, de ez magánügy marad. Beszéltem a klubbal, meglátjuk, mit hoz a jövő. 

Szeretnék-e maradni? Igen, de ez egy nehéz kérdés. Még öt hónap van hátra a szerződésemből, meg kell néznünk, hogy maradhatok-e,

vagy vannak-e más lehetőségek. Leülök a családommal, és meghozzuk a döntést. A stresszes nyár után most csak próbálom élvezni, hogy a Liverpool játékosa lehetek” – nyilatkozta Robertson.

Andy Robertsonnak végül Kerkez Milos miatt kell távoznia a Liverpooltól?
Fotó: thisisanfield.com/

Andy Robertson epizódszereplő lett Kerkez Milos miatt

Robertsonnal először fordult elő liverpooli karrierje során, hogy nem ő lett az első számú választás a posztján. A 31 éves futballista leszögezte, hogy mindig játszani akar, még akkor is, ha nincs 100 százalékos állapotban. 

Ebben a szezonban más szerepem van, mint eddig, de természetesen játszani akarok. Ha valaki boldogan ül a kispadon, akkor nem való egy ilyen futballklubba” 

– szögezte le a skót.

Robertson ebben az idényben eddig 19 mérkőzésen 1087 percet töltött a pályán, ezzel szemben Kerkeznek 27 találkozón 1704 percnyi játékidő jutott.

