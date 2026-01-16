A skót válogatott Andy Robertsonnak már csak hónapok vannak hátra a liverpooli szerződéséből, a hosszabbítás egyelőre várat magára. A 31 éves balhátvéd az idény végén ingyen távozhat, amennyiben erre nem kerül sor. A Bajnokok Ligája-győztes játékos szeretne maradni a klubnál, ám minden lehetőséget meg kell fontolnia, ugyanis Kerkez Milos árnyékában a jövőben még kevesebb játéklehetőséghez juthat.
Andy Robertson sorsát Kerkez Milos pecsételheti meg Liverpoolban?
A 90-szeres skót válogatott védő korábban kirobbanthatatlan volt a kezdőből, de a nyáron igazolt Kerkez egyre jobb teljesítményt nyújt, a magyar válogatott játékos tulajdonképpen kiszorította posztriválisát, akinek így bizonytalanná vált a jövője a Liverpoolnál.
„Már beszélgettünk erről, de ez magánügy marad. Beszéltem a klubbal, meglátjuk, mit hoz a jövő.
Szeretnék-e maradni? Igen, de ez egy nehéz kérdés. Még öt hónap van hátra a szerződésemből, meg kell néznünk, hogy maradhatok-e,
vagy vannak-e más lehetőségek. Leülök a családommal, és meghozzuk a döntést. A stresszes nyár után most csak próbálom élvezni, hogy a Liverpool játékosa lehetek” – nyilatkozta Robertson.
Andy Robertson epizódszereplő lett Kerkez Milos miatt
Robertsonnal először fordult elő liverpooli karrierje során, hogy nem ő lett az első számú választás a posztján. A 31 éves futballista leszögezte, hogy mindig játszani akar, még akkor is, ha nincs 100 százalékos állapotban.
Ebben a szezonban más szerepem van, mint eddig, de természetesen játszani akarok. Ha valaki boldogan ül a kispadon, akkor nem való egy ilyen futballklubba”
– szögezte le a skót.
Robertson ebben az idényben eddig 19 mérkőzésen 1087 percet töltött a pályán, ezzel szemben Kerkeznek 27 találkozón 1704 percnyi játékidő jutott.
