A történet a Tottenhamnél kezdődött. A Guardian és több más angol lap szerint a Spurs tapasztalt balhátvédet keresett, és Andy Robertson neve azért került képbe, mert a szerződése a nyáron lejár. Ez a körülmény a transzferpiacon mindig nyomást helyez az eladó klubra, hiszen néhány hónappal később a játékos akár ingyen is távozhat.

Andy Robertsonnak nem tetszik, hogy Kerkez Milos jóval többet játszik nála

Fotó: thisisanfield.com/

A tárgyalások ténylegesen elindultak, ezt több forrás – köztük a Guardian és a TalkSPORT – is megerősítette, és ekkor került elő az a bizonyos összeg, amely az egész ügyet felrobbantotta.

A „nevetséges” 5 millió – honnan jött az a Robertson-ár?

A Robertsonról szóló egyeztetéseken egy körülbelül 5 millió fontos csomag neve merült fel, jellemzően bónuszokkal együtt. Egyes beszámolók ezt Tottenham-ajánlatként, mások Liverpool által elfogadhatónak tartott árként tálalták, de a közös pont az volt, hogy a szám újra és újra visszatért.

Innen származik a sokat idézett angol cím: „A Liverpool megegyezett Andy Robertson áráról, ami egyszerűen nevetséges”. A hangsúly azonban nem azon volt, hogy Robertson eladása eldőlt, hanem azon, hogy egy elvi számról születhetett egyezség, amit a brit bulvársajtó már kész megállapodásként tálalt.

Mit jelentett valójában a „megegyezett véltelár”?

A TalkSPORT pontosabban fogalmazott: elvi megállapodásról írt, amelyhez feltételeket kötöttek. Ez a transzferpiacon bevett gyakorlat: a felek nagyjából egyetértenek az összegben, de az üzlet csak akkor megy tovább, ha minden egyéb körülmény is rendben van.

És itt jött el a fordulópont.

A Kosztasz Cimikasz-ügy: ami megakasztotta az üzletet

A Liverpool ugyanis csak akkor engedte volna el Andy Robertsont, ha biztosítani tudja a bal oldali védelem azonnali pótlását. Ennek kulcsfigurája Kosztasz Cimikasz lett. A klubnál felmerült, hogy Robertson távozása esetén Cimikasz szerepe felértékelődne, és az ő helyzete lehet a megoldás a balhátvéd-poszton.

Kosztasz Cimikasz (balra) az AS Románál szerepel kölcsönben, és úgy tűnik, nem tér vissza, így marad Robertson (j)

Fotó: AFP/Paul Ellis

A gond az volt, hogy Kosztasz Cimikasz körül sem volt minden egyértelmű. A TalkSPORT és a Liverpoolhoz közel álló források szerint a görög védő AS Romához fűződő helyzete, a keret mélysége és az idő rövidsége miatt nem volt garantálható, hogy Robertson elengedése után a csapat azonnal stabil maradjon ezen a poszton. A Liverpool ugyanis csak akkor engedhette volna el Robertsont, ha Cimikasz szerepe azonnal rendezhető, ez viszont az olasz klubbal fennálló körülmények miatt nem volt gyorsan kivitelezhető. Ez különösen kockázatosnak tűnt a sűrű menetrend és a védelemben jelentkező sérülések fényében.