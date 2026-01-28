A történet a Tottenhamnél kezdődött. A Guardian és több más angol lap szerint a Spurs tapasztalt balhátvédet keresett, és Andy Robertson neve azért került képbe, mert a szerződése a nyáron lejár. Ez a körülmény a transzferpiacon mindig nyomást helyez az eladó klubra, hiszen néhány hónappal később a játékos akár ingyen is távozhat.
A tárgyalások ténylegesen elindultak, ezt több forrás – köztük a Guardian és a TalkSPORT – is megerősítette, és ekkor került elő az a bizonyos összeg, amely az egész ügyet felrobbantotta.
A „nevetséges” 5 millió – honnan jött az a Robertson-ár?
A Robertsonról szóló egyeztetéseken egy körülbelül 5 millió fontos csomag neve merült fel, jellemzően bónuszokkal együtt. Egyes beszámolók ezt Tottenham-ajánlatként, mások Liverpool által elfogadhatónak tartott árként tálalták, de a közös pont az volt, hogy a szám újra és újra visszatért.
Innen származik a sokat idézett angol cím: „A Liverpool megegyezett Andy Robertson áráról, ami egyszerűen nevetséges”. A hangsúly azonban nem azon volt, hogy Robertson eladása eldőlt, hanem azon, hogy egy elvi számról születhetett egyezség, amit a brit bulvársajtó már kész megállapodásként tálalt.
Mit jelentett valójában a „megegyezett véltelár”?
A TalkSPORT pontosabban fogalmazott: elvi megállapodásról írt, amelyhez feltételeket kötöttek. Ez a transzferpiacon bevett gyakorlat: a felek nagyjából egyetértenek az összegben, de az üzlet csak akkor megy tovább, ha minden egyéb körülmény is rendben van.
És itt jött el a fordulópont.
A Kosztasz Cimikasz-ügy: ami megakasztotta az üzletet
A Liverpool ugyanis csak akkor engedte volna el Andy Robertsont, ha biztosítani tudja a bal oldali védelem azonnali pótlását. Ennek kulcsfigurája Kosztasz Cimikasz lett. A klubnál felmerült, hogy Robertson távozása esetén Cimikasz szerepe felértékelődne, és az ő helyzete lehet a megoldás a balhátvéd-poszton.
A gond az volt, hogy Kosztasz Cimikasz körül sem volt minden egyértelmű. A TalkSPORT és a Liverpoolhoz közel álló források szerint a görög védő AS Romához fűződő helyzete, a keret mélysége és az idő rövidsége miatt nem volt garantálható, hogy Robertson elengedése után a csapat azonnal stabil maradjon ezen a poszton. A Liverpool ugyanis csak akkor engedhette volna el Robertsont, ha Cimikasz szerepe azonnal rendezhető, ez viszont az olasz klubbal fennálló körülmények miatt nem volt gyorsan kivitelezhető. Ez különösen kockázatosnak tűnt a sűrű menetrend és a védelemben jelentkező sérülések fényében.
A Liverpool behúzta a kéziféket
A Times és több angol összefoglaló szerint ez volt az a pont, amikor a Liverpool vezetése végül nemet mondott. Hiába volt elvi egyezség egy alacsonynak tartott összegről, a klub úgy ítélte meg, hogy januárban túl nagy kockázat lenne elengedni egy rutinos, BL-győztes védőt, ha a pótlás nem száz százalékig biztosított.
Így állhatott elő az a furcsa helyzet, hogy a sajtóban egyszerre jelent meg a „megegyeztek Robertson áráról” és a „Liverpool nem adja el Robertsont” állítás – miközben a kettő valójában nem zárja ki egymást.
Az ESPN és több brit lap szerint a januári átigazolás ezzel gyakorlatilag lekerült a napirendről, Robertson marad a szezon végéig. Ugyanakkor a történet aligha zárult le végleg. A lejáró szerződés miatt nyáron újra előkerülhet a neve, akkor már más kockázatokkal és más alkupozíciókkal.
- Még több cikk