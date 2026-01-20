A Fiorentina a Konferencialiga legutóbbi három kiírásának (legalább) elődöntőseként december közepén is még nyeretlen volt az olasz bajnokság mostani idényében. A rosszul sikerült ősz során Robin Gosens nem tudta végig segíteni a firenzeieket, ugyanis a német válogatott balhátvéd októberben, az Inter elleni Serie A-mérkőzés második félidejében megsérült a combja.

A német Robin Gosens az Inter egykori, a Fiorentina jelenlegi labdarúgója

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Milánóban mégsem ez, vagy a 3-0-s vereség volt a legrosszabb, hanem az, hogy ezen a napon volt a nagymamája temetése – az akkori vezetőedző, Stefano Pioli azonban nem engedte a 31 éves védőnek, hogy kihagyja a korábbi csapata elleni találkozót. Így viszont a 78. percig pályán volt, akkor cserélte le őt Pioli a sérülés miatt. Erről Gosens korábbi világbajnok honfitársa, Per Mertesacker podcastműsorában beszélt a napokban.

„Az edző nem engedélyezte nekem a távollétet" – mondta Gosens, aki szerint azért kellett alapemberként maradnia, mert akkor utolsó helyen állt a Fiorentina. – „Teljesen dekoncentráltan léptem pályára, majd hetven perc után izomsérülést szenvedtem.

Ez nem lehetett véletlen: akinek nem tiszta az elméje, nem alkalmas a játékra"

– tette hozzá a védő, akinek a megjegyzése után Mertesacker arról beszélt, hogy Pioli lehetett volna emberségesebb.

A 24-szeres, de a legutóbbi Európa-bajnokságot kihagyó német válogatott focista októberben nem először szenvedett sérülést, december végére azonban felépült, és azóta mindegyik mérkőzésen pályára lépett. Szombaton a Cagliari ellen teheti ezt meg legközelebb.