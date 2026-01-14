Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump nagyon kemény üzenetet küldött Iránnak – ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni

Ezt látnia kell!

Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Olasz Kupa nyolcaddöntőjében találkozott az AS Roma és a Torino. A továbbjutást nem kis meglepetésre 3-2-es sikerükkel a Bikák harcolták ki. Élete első mérkőzését játszotta a Roma felnőtt csapatában, bemutatkozott a 16 éves ausztrál tehetség, Antonio Arena, aki első labdaérintéséből gólt is szerzett.

Az AS Roma ellen továbbjutó Torino az Inter ellen lép majd pályára az Olasz Kupa következő körében, emellett Bologna–Lazio, Atalanta–Juventus találkozókat is rendeznek. A Napoli a január 27-i Fiorentina–Como meccs győztesével találkozik a nyolc között. A negyeddöntőket majd február 4-én vívják meg.

Kiesett az Olasz Kupából az AS Roma.
Antonio Arena római pályafutásának első labdaérintése. Erre bizonyára örökké emlékezni fog az AS Roma tinije. (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto / AFP)

Valósággal berobbant a Roma 16 éves ausztrálja

Az ausztrál futball új tehetség kiteljesedésére lehet büszke. Antonio Arena lenyűgöző bemutatkozáson van túl: ahogy pályára lépett, azonnal hatást gyakorolt ​​a Roma csapatára. A 16 éves tini a 80. percben szállt be a játékba a Torino elleni Olasz Kupa meccsen, és egy perccel később máris gólt szerzett.

Antonio Arena első labdaérintéséből, egy nagyon szép fejesből talált be.

Az ausztrál a Western Sydney Wanderers csapatánál kezdte pályafutását, majd nagy lépést tett azzal, hogy Olaszországba szerződött, és csatlakozott a Pescara együtteséhez. Tavaly debütált az olasz harmadosztályban egy Lucchese ellen 4-1-re megnyert találkozón. Arena lőtte a csapata negyedik gólját.

Az akkor 16 éves és 25 napos Arena lett az első 2009-ben született játékos, aki betalált az olasz felnőtt futballban. Valamint a Pescara történetének legfiatalabb gólszerzőjévé avanzsált a tini.

A középcsatár tavaly júliusban igazolt az AS Romához. Arena neve a nemzetközi porondon is ismert: 2024-ben debütált az ausztrál U16-os csapatban egy Svájc elleni 4-3-as barátságos mérkőzésen. A következő évben pedig meghívták, hogy képviselje az olasz U16-os csapatot egy sor nemzetközi barátságos mérkőzésen.

Gasperini sem ment el szó nélkül Arena teljesítménye mellett

A mérkőzés értékelése után Antonio Arena játékáról is beszélt Gian Piero Gasperini, az AS Roma vezetőedzője. Az ausztrál nem kis dicséretet kapott.

„Örülök neki, megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle. Hihetetlenül tehetséges, rengeteg erő van benne, és nem fél megmutatni magát. Már most is játszik az utánpótlás-válogatottakban”

– fogalmazott az olasz szakvezető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!