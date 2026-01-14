Az AS Roma ellen továbbjutó Torino az Inter ellen lép majd pályára az Olasz Kupa következő körében, emellett Bologna–Lazio, Atalanta–Juventus találkozókat is rendeznek. A Napoli a január 27-i Fiorentina–Como meccs győztesével találkozik a nyolc között. A negyeddöntőket majd február 4-én vívják meg.

Antonio Arena római pályafutásának első labdaérintése. Erre bizonyára örökké emlékezni fog az AS Roma tinije. (Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto / AFP)

Valósággal berobbant a Roma 16 éves ausztrálja

Az ausztrál futball új tehetség kiteljesedésére lehet büszke. Antonio Arena lenyűgöző bemutatkozáson van túl: ahogy pályára lépett, azonnal hatást gyakorolt ​​a Roma csapatára. A 16 éves tini a 80. percben szállt be a játékba a Torino elleni Olasz Kupa meccsen, és egy perccel később máris gólt szerzett.

Antonio Arena első labdaérintéséből, egy nagyon szép fejesből talált be.

Az ausztrál a Western Sydney Wanderers csapatánál kezdte pályafutását, majd nagy lépést tett azzal, hogy Olaszországba szerződött, és csatlakozott a Pescara együtteséhez. Tavaly debütált az olasz harmadosztályban egy Lucchese ellen 4-1-re megnyert találkozón. Arena lőtte a csapata negyedik gólját.

Az akkor 16 éves és 25 napos Arena lett az első 2009-ben született játékos, aki betalált az olasz felnőtt futballban. Valamint a Pescara történetének legfiatalabb gólszerzőjévé avanzsált a tini.

A középcsatár tavaly júliusban igazolt az AS Romához. Arena neve a nemzetközi porondon is ismert: 2024-ben debütált az ausztrál U16-os csapatban egy Svájc elleni 4-3-as barátságos mérkőzésen. A következő évben pedig meghívták, hogy képviselje az olasz U16-os csapatot egy sor nemzetközi barátságos mérkőzésen.

Gasperini sem ment el szó nélkül Arena teljesítménye mellett

A mérkőzés értékelése után Antonio Arena játékáról is beszélt Gian Piero Gasperini, az AS Roma vezetőedzője. Az ausztrál nem kis dicséretet kapott.

„Örülök neki, megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle. Hihetetlenül tehetséges, rengeteg erő van benne, és nem fél megmutatni magát. Már most is játszik az utánpótlás-válogatottakban”

– fogalmazott az olasz szakvezető.