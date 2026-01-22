Nae Stanciu 1989 és 2002 között játszott a Rapid Bukarest csapatában. A románok legendás focistáját igazi klublegendaként tisztelték a szurkolók. Stanciu több mint 300 alkalommal lépett pályára a román fővárosi klubban, és egy bajnoki címet, két kupát és egy román szuperkupát nyert. Szerda este viszont Nae Stanciut őrizetbe vette a rendőrség, miután balesetet okozott Bukarestben.

A románok exfocistáját, Nae Stanciut le kellett fogniuk a rendőröknek

Fotó: prosport.ro

A román prosport.ro forrásai szerint a korábbi játékos által okozott baleset január 21-én, szerdán, délután 2 óra körül történt. Ugyanez a forrás azt is állítja, hogy a focistának 1,04 mg/l volt a véralkoholszintje. A jelentések szerint a baleset a Dimitrie Pompeiu utcában történt: Stanciu egy Toyotát vezetett, majd nekiütközött egy éppen parkoló autónak.

A rendőrségnek fizikailag is fel kellett lépniük, mert az egykori hátvéd agresszívvé vált, s így megbilincselve kellett bevinniük őt.

A következő időszakban Stanciut kihallgatja a román rendőrség, és amíg az ügye nem rendeződik, nem vezethet. A jogosítványát bevonják, és az egykori játékost akár felfüggesztett börtönbüntetésre ítélhetik, és nagy valószínűséggel közmunkát is kell végeznie.