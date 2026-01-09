Live
Az Al-Nasszr 2-1-re kikapott az Al-Qadsiahtól a szaúdi élvonal legutóbbi bajnokiján. A vendégek a második félidőben két góllal elléptek, Cristiano Ronaldo a 81. percben tizenegyesből már csak szépíteni tudott.

A meccs előtt még barátságos jelenetet láthattak a nézők: Cristiano Ronaldo kezet fogott Brendan Rodgersszel, a Liverpool korábbi menedzserével, akit december közepén neveztek ki az Al-Qadsiah vezetőedzőjének. A Premier League-ből jól ismert páros tagjai megölelték egymást, röviden váltottak is néhány szót, ám a kezdő sípszó után már egyértelműen a vendégek akarata érvényesült.

Ronaldo gólt lőtt, de most ez is kevés volt Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP
Ronaldo gólt lőtt, de most ez is kevés volt
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Ronaldo a pályán volt, Mané ezúttal hiányzott

Az Al-Nassr ezúttal is sztárokkal teletűzdelt csapattal lépett pályára: Ronaldo mellett João Félix és Kingsley Coman is kezdett, a középpályán Marcelo Brozovic, a védelemben pedig Iñigo Martínez szerepelt a kezdő tizenegyben. Sadio Mané nem volt a meccskeretben, mivel a szenegáli válogatottal az Afrika-kupán szerepel.

A szünet után gyorsan eldőlt a mérkőzés sorsa. Julián Quiñones az 51. percben megszerezte a vezetést, majd a 66. percben Nahitan Nández is betalált, így az Al-Qadsiah 2-0-ra ellépett. Az Al-Nassr a hajrában még visszajött a meccsbe: egy kezezés után büntetőhöz jutott, amelyet Ronaldo a 81. percben magabiztosan értékesített, de az egyenlítés már nem sikerült.

Rodgers nagy skalpot szerzett

A győzelem nemcsak presztízs szempontjából jelent sokat az Al-Qadsiah számára. Az éllovas Al-Hilal 35 ponttal vezeti a bajnokságot, az Al-Nassr 31 ponttal a második helyen áll, míg az Al-Qadsiah a sikerrel már 27 pontos, és feljött a negyedik helyre. Ronaldo így duplán szomorkodhat: nem elég, hogy kevés volt a gólja, az Al-Nassr zsinórban másodszor kapott ki.

Ez Brendan Rodgers eddigi legnagyobb szaúdi sikere, aki októberben távozott a Celtic kispadjáról, majd a Közel-Keleten folytatta pályafutását. A klubvezetés már a kinevezésekor jelezte az ambíciókat: James Bisgrove vezérigazgató „mérföldkőnek” nevezte Rodgers érkezését, és hangsúlyozta, hogy az Al-Qadsiah célja az ázsiai élmezőnybe kerülés.

