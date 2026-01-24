Live
A szenegáli válogatott múlt hétvégén megnyerte labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupáját. Az újdonsült győztes legnagyobb sztárja, Sadio Mané azóta már visszatért szaúdi klubcsapatához, a Cristano Ronaldót is foglalkoztató al-Nasszrhöz, ahol elképesztő fogadtatásban részesült.

A szenegáli válogatott múlt vasárnap az Afrikai Nemzetek Kupája kaotikus döntőjében hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a házigazda Marokkót, így története során másodszor hódította el a trófeát. Bár a fináléban nem talált be, a győzelemben kulcsszerepe volt Cristiano Ronaldo szaúdi csapattársának, Sadio Manénak, aki két góllal és három gólpasszal zárta a tornát.

Cristiano Ronaldo is gratulált az Afrika-kupa-győztes Sadio Manénak
Fotó: JOHANN GRODER / APA/EXPA

Ronaldo tortával lepte meg a csapattársát

A Liverpool korábbi támadójának nem sok ideje volt azóta a pihenésre, mivel az ANK után a szenegáli elnök, Bassirou Diomaye Faye palotájában tett látogatást, ahol a nemzeti csapat többi tagjával együtt állami kitüntetésben részesült.

Pénteken aztán ismét csatlakozott a szaúdi al-Nasszr együtteséhez, ahol egészen különleges módon köszöntötték a csapattársai. Az Afrika-kupáról győztesen visszatért támadót egy különleges, saját arcképét ábrázoló tortával lepték meg a társak.

Az ötszörös aranylabdás Ronaldo ráadásul nem csupán gratulált, hanem ő maga vágta fel és szolgálta fel a tortát Manénak és a csapat többi tagjának.

