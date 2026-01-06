Rúben Amorim 2024 novemberében érkezett a Manchester Unitedhez, és vezetésével a csapat bejutott az Európa-liga döntőjébe, amelyet májusban Bilbaóban rendeztek meg, de a bajnokságban csak szenvedett vele a csapat, ráadásul az El-finálét is elbukta a Tottenhammel szemben.

Rúben Amorim bő egy éven keresztül volt a Manchester United edzője

Fotó: Oli Scarff/AFP

A helyzet az új idényben sem javult, jelenleg csupán a hatodik helyen áll a bajnokságban a Manchester United, és a klub vezetése – bár nehéz szívvel – úgy ítélte meg, hogy most van itt az ideje a változásnak. A döntés célja, hogy a szezon hátralévő részében a csapat a lehető legjobb bajnoki helyezést érje el.

Rúben Amorim rengeteg pénzzel távozik

Az MU a kinevezéskor egy két és fél évre szóló, idényenként 6.5 millió fontot garantáló megállapodást kötött a szakemberrel, emellett 9.25 millió fontot fizetett a Sporting CP-nek a szerződésből való kivásárlásért. A klub a menesztés miatt további 12 millió fontot lesz kénytelen átutalni a trénernek, akinek a stábja is pofás végkielégítést kap, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy anyagilag abszolút megsínyli a történetet az MU.

A döntés már csak annak fényében is érdekes, mert Sir Jim Ratcliff, a klub tulajdonosa korábban költségcsökkentés címén több száz alkalmazottat bocsátott el, valamint olyan dolgokat is megszüntettek, mint például az ingyenes ebéd. A drága szakítás persze nem idegen a manchesteriektől, Amorim elődje, Erik ten Hag például 14.5 millió fontos végkielégítésben részesült a menesztését követően.