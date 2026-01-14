Ryan Reynolds Wrexham iránti rajongása folyamatosan növekszik. A hollywoodi sztár kis túlzással már hazajár Észak-Walesbe, mióta 2021 februárjában színésztársával, Rob McElhenney-vel együtt megvásárolta a klubot.
A 49 éves kanadai színész múlt pénteken ismét feltűnt a Racecourse Groundon, amikor csapata drámai büntetőpárbajt követőn kiejtette az FA-kupából a Premier League-ben szereplő Nottingham Forestet.
Szárnyal Ryan Reynolds csapata
Reynoldsék érkezése óta egészen elképesztő, ami a Wrexham csapatával történt. A két hollywoodi színész színre lépése óta a walesi csapat három szezon alatt három osztályt ugrott, mostanra pedig már a Premier League előszobájában, a Championshipben vitézkedik. A Wrexham 43 év után szerepel ismét az angol másodosztályban, és az sem elképzelhetetlen, hogy az idény végéig harcolni fog a Premier League-be való feljutásért.
A csapat remekül szerepel, Ryan Reynoldsot pedig teljesen beszippantotta a labdarúgás világa. A kanadai színész mostanra odáig jutott, hogy kialakította saját meccsnapi rutinját, valamint van egy egészen különleges babonája is.
A Deadpool-filmek sztárja a most futó szezonban már négyszer ellátogatott Wrexhambe, ami nem is csoda, hiszen csapata szenzációs sorozatban van. Az ünnepi időszakban aratott négy egymást követő győzelem a kilencedik helyre repítette a walesi csapatot, amely mindössze egy pontra van a rájátszást érő hatodik helytől.
A hollywoodi sztárnak is komoly meccsnapi rutinjai vannak
Ryan Reynolds olyannyira a futball szerelmese lett, hogy amikor ellátogat Wrexhambe, már neki is komoly meccsnapi rutinjai vannak, csakúgy mint a játékosoknak vagy a szurkolóknak.
Amikor a kanadai színész csak egy rövid látogatásra érkezik, általában a mérkőzés napján repül át New York-i otthonából, és egy charterjárattal száll le a Flintshire-ben található Hawarden repülőtéren, amely mindössze 24 perces autóútra van a Wrexham stadionjától. Hosszabb tartózkodás esetén gyakran a cheshire-i Carden Park Hotelben száll meg.
A repülőtérről a 49 éves színészt többnyire egy sofőr viszi egyenes a stadionhoz. Ryan Reynold ritkán érkezik egyedül, az évek során számos híres barát is csatlakozott hozzá. A Wrexham meccsein feltűnt már Will Ferrell, Hugh Jackman és Channing Tatum, valamint Reynolds felesége, a szépséges Blake Lively is állandó vendégnek számít a klubházban. A színészes édesanyja, Tammy Reynolds a Nottingham Forest elleni FA-kupa-mérkőzésen volt ott először a Racecourse Groundon.
Ami Reynolds meccsnapi rutinjait illeti:
- a kezdés előtt a kanadai színész olykor ellátogat a stadion sarkában található Turf pubba, ami a Welcome to Wrexham dokumentumfilm sorozatnak köszönhetően világszerte ismertté vált.
- A kocsma a meccsnapokon zsúfolásig tele van, ilyenkor a hollywoodi sztár szívesen beszélget a szurkolókkal, sőt olykor még egy körre is meghívja a kocsmában lévő teljes társaságot is.
Előfordul, hogy a mérkőzés előtt meglátogatja a játékosokat is, bátorító szavakat mond nekik, bár hangsúlyozza, hogy minden futballal kapcsolatos döntést teljes mértékben a csapat menedzserére, Phil Parkinsonra bíz. Ahogy közeledik a kezdőrúgás, Reynolds gyakran körbesétál a stadionban, köszöntve a szurkolókat, akik közül sokakat már a keresztnevükön ismer.
Egy kihagyhatatlan állomás az autizmusbarát Macron-lelátó, ahol mindig igyekszik üdvözölni a rajongókat.
Ezután következik talán a rutin legfurcsább eleme. Minden mérkőzés előtt Reynolds kitép egy kis darabot a Racecourse Ground gyepéből, és hazaviszi magával. Ez a babona mostanra már egy családi rituálé lett számára.
Blake és a lányok az egész mozgatórugói ennek. A lányok mindig emlékeztetnek: "Apa, ne felejts el hozni egy kis darabot a pályából, amikor átmész rajta." De azt is érzem, hogy a Racecourse Ground bizonyos értelemben szent hely. Ezért minden alkalommal szeretek hazavinni belőle egy darabot. Nem arról van szó, hogy egy Wrexham-tematikájú férfibarlangot építenék, hanem arról, hogy ez már az otthonom része. Ezek a dolgok jönnek velem, bárhol is legyek. Wrexham az életem egyik legnagyobb büszkesége”
– mondta a hollywoodi sztár a RobRyanRed című szurkolói podcastműsorban.
Reynolds a mérkőzéseket a Macron Stand tulajdonosi páholyából követi, amely párnázott ülésekkel, tévéképernyőkkel és bárral is rendelkezik. A mosdóban még egy emléktábla is található egy piszoáron, amelyet Rob McElhenney-nek szenteltek – ezt Reynolds ajándékozta társtulajdonosának a 45. születésnapjára.
Reynolds a mérkőzések közben gyakran ruhát vált, ami egy furcsa szokása, és állítólag emiatt le is maradt a Wrexham egyik góljáról a Nottingham Forest elleni FA-kupa-mérkőzésen. A lefújás után a színész gyakran benéz az öltözőbe, hogy beszéljen a menedzserrel és a csapattal, és olykor tovább gyarapítja meccsnapi ereklyegyűjteményét.
Amikor 2023 áprilisában a Wrexham feljutott a negyedosztályól, Reynolds betört a kapus Ben Foster mérkőzés utáni sajtótájékoztatójára, hogy elkérje a mezét.
A legtöbb alkalommal a mérkőzések után a színész azonnal visszarepül New Yorkba, hacsak a Wrexham történetének alakulása nem indokol hosszabb maradást.
Phil Parkinson, a csapat menedzsere is nagyra értékeli Reynolds jelenlétét, a Nottingham Forest elleni győzelem után is kifejezte háláját a társtulajdonos támogatásáért.
Beszéltem vele a meccs előtt, és nagyszerű volt látni, hogy a családjával együtt itt van. Úgy tudom, Ryan édesanyja is itt volt ma este, először. Ez igazán különleges, és remélem, élvezték az estét. Biztos vagyok benne, hogy a hazafelé tartó repülőúton megisznak majd pár pohár bort az ünnepléshez”
– mondta a találkozó után Parkinson, akinek szenzációsan menetel a csapata az idei szezonban.
A Wrexham tehát harcban van a Premier League-be való feljutásért, az FA-kupa negyedik körében pedig a másodosztályban szereplő Ipswich Town együttesét fogadja majd a február 14-i hétvégén.
