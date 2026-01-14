Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A focivilágban csodájára járnak az angol másodosztályban szereplő Wrexham csapatának. A walesi együttes öt évvel ezelőtt került a figyelem középpontjába, amikor Ryan Reynolds, a hollywoodi sztárszínész barátjával, Rob McElhenney-vel karöltve megvásárolta a klubot. Ryan Reynolds érkezése óta a Wrexham egyik csodát teszi a másikra, a Deadpool-filmek sztárjának pedig nemcsak befektetés a walesi fociklub, mostanra a szerelme és az élete része lett.

Ryan Reynolds Wrexham iránti rajongása folyamatosan növekszik. A hollywoodi sztár kis túlzással már hazajár Észak-Walesbe, mióta 2021 februárjában színésztársával, Rob McElhenney-vel együtt megvásárolta a klubot.

US actor and Wrexham owner Ryan Reynolds greets fans ahead of the English FA Cup third round football match between Wrexham and Nottingham Forest at the Racecourse Ground Stadium in Wrexham, north Wales, on January 9, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ryan Reynolds a helyszínen tekintette meg a Wrexham legutóbbi FA-kupa-meccsét
Fotó: Oli Scarff/AFP

A 49 éves kanadai színész múlt pénteken ismét feltűnt a Racecourse Groundon, amikor csapata drámai büntetőpárbajt követőn kiejtette az FA-kupából a Premier League-ben szereplő Nottingham Forestet.

Szárnyal Ryan Reynolds csapata

Reynoldsék érkezése óta egészen elképesztő, ami a Wrexham csapatával történt. A két hollywoodi színész színre lépése óta a walesi csapat három szezon alatt három osztályt ugrott, mostanra pedig már a Premier League előszobájában, a Championshipben vitézkedik. A Wrexham 43 év után szerepel ismét az angol másodosztályban, és az sem elképzelhetetlen, hogy az idény végéig harcolni fog a Premier League-be való feljutásért. 

A csapat remekül szerepel, Ryan Reynoldsot pedig teljesen beszippantotta a labdarúgás világa. A kanadai színész mostanra odáig jutott, hogy kialakította saját meccsnapi rutinját, valamint van egy egészen különleges babonája is. 

A Deadpool-filmek sztárja a most futó szezonban már négyszer ellátogatott Wrexhambe, ami nem is csoda, hiszen csapata szenzációs sorozatban van. Az ünnepi időszakban aratott négy egymást követő győzelem a kilencedik helyre repítette a walesi csapatot, amely mindössze egy pontra van a rájátszást érő hatodik helytől.

A hollywoodi sztárnak is komoly meccsnapi rutinjai vannak

Ryan Reynolds olyannyira a futball szerelmese lett, hogy amikor ellátogat Wrexhambe, már neki is komoly meccsnapi rutinjai vannak, csakúgy mint a játékosoknak vagy a szurkolóknak.

Wrexham owner, Ryan Reynolds, is present during the Emirates FA Cup Third Round match between Wrexham and Nottingham Forest at the Glyndwr University Racecourse Stadium in Wrexham, on January 09, 2026. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Ryan Reynoldsnak már olyan meccsnapi babonái vannak, mint egy sportolónak
Fotó: Jon Hobley/MI News/NurPhoto via AFP

Amikor a kanadai színész csak egy rövid látogatásra érkezik, általában a mérkőzés napján repül át New York-i otthonából, és egy charterjárattal száll le a Flintshire-ben található Hawarden repülőtéren, amely mindössze 24 perces autóútra van a Wrexham stadionjától. Hosszabb tartózkodás esetén gyakran a cheshire-i Carden Park Hotelben száll meg.

A repülőtérről a 49 éves színészt többnyire egy sofőr viszi egyenes a stadionhoz. Ryan Reynold ritkán érkezik egyedül, az évek során számos híres barát is csatlakozott hozzá. A Wrexham meccsein feltűnt már Will Ferrell, Hugh Jackman és Channing Tatum, valamint Reynolds felesége, a szépséges Blake Lively is állandó vendégnek számít a klubházban. A színészes édesanyja, Tammy Reynolds a Nottingham Forest elleni FA-kupa-mérkőzésen volt ott először a Racecourse Groundon.

Ami Reynolds meccsnapi rutinjait illeti: 

  • a kezdés előtt a kanadai színész olykor ellátogat a stadion sarkában található Turf pubba, ami a Welcome to Wrexham dokumentumfilm sorozatnak köszönhetően világszerte ismertté vált. 
  • A kocsma a meccsnapokon zsúfolásig tele van, ilyenkor a hollywoodi sztár szívesen beszélget a szurkolókkal, sőt olykor még egy körre is meghívja a kocsmában lévő teljes társaságot is. 

Előfordul, hogy a mérkőzés előtt meglátogatja a játékosokat is, bátorító szavakat mond nekik, bár hangsúlyozza, hogy minden futballal kapcsolatos döntést teljes mértékben a csapat menedzserére, Phil Parkinsonra bíz. Ahogy közeledik a kezdőrúgás, Reynolds gyakran körbesétál a stadionban, köszöntve a szurkolókat, akik közül sokakat már a keresztnevükön ismer.

US actor and Wrexham owner Ryan Reynolds greets fans ahead of the English FA Cup third round football match between Wrexham and Nottingham Forest at the Racecourse Ground Stadium in Wrexham, north Wales, on January 9, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A hollywoodi színész rendkívül jól érzi magát a labdarúgás világában
Fotó: Oli Scarff/AFP

Egy kihagyhatatlan állomás az autizmusbarát Macron-lelátó, ahol mindig igyekszik üdvözölni a rajongókat. 

Ezután következik talán a rutin legfurcsább eleme. Minden mérkőzés előtt Reynolds kitép egy kis darabot a Racecourse Ground gyepéből, és hazaviszi magával. Ez a babona mostanra már egy családi rituálé lett számára. 

Blake és a lányok az egész mozgatórugói ennek. A lányok mindig emlékeztetnek: "Apa, ne felejts el hozni egy kis darabot a pályából, amikor átmész rajta." De azt is érzem, hogy a Racecourse Ground bizonyos értelemben szent hely. Ezért minden alkalommal szeretek hazavinni belőle egy darabot. Nem arról van szó, hogy egy Wrexham-tematikájú férfibarlangot építenék, hanem arról, hogy ez már az otthonom része. Ezek a dolgok jönnek velem, bárhol is legyek. Wrexham az életem egyik legnagyobb büszkesége” 

– mondta a hollywoodi sztár a RobRyanRed című szurkolói podcastműsorban.

American actress Blake Lively wearing a Tamara Ralph dress and husband/Canadian-American actor, producer, and businessman Ryan Reynolds arrive at the New York Screening Of Amazon Prime Video's 'Another Simple Favor' held at Jazz at Lincoln Center in Manhattan, New York City, New York, United States. (Photo by Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Blake Lively és Ryan Reynolds, Hollywood egyik legismertebb sztárpárja
Fotó: Image Press Agency/NurPhoto via AFP

Reynolds a mérkőzéseket a Macron Stand tulajdonosi páholyából követi, amely párnázott ülésekkel, tévéképernyőkkel és bárral is rendelkezik. A mosdóban még egy emléktábla is található egy piszoáron, amelyet Rob McElhenney-nek szenteltek – ezt Reynolds ajándékozta társtulajdonosának a 45. születésnapjára.

Reynolds a mérkőzések közben gyakran ruhát vált, ami egy furcsa szokása, és állítólag emiatt le is maradt a Wrexham egyik góljáról a Nottingham Forest elleni FA-kupa-mérkőzésen. A lefújás után a színész gyakran benéz az öltözőbe, hogy beszéljen a menedzserrel és a csapattal, és olykor tovább gyarapítja meccsnapi ereklyegyűjteményét.

Amikor 2023 áprilisában a Wrexham feljutott a negyedosztályól, Reynolds betört a kapus Ben Foster mérkőzés utáni sajtótájékoztatójára, hogy elkérje a mezét. 

A legtöbb alkalommal a mérkőzések után a színész azonnal visszarepül New Yorkba, hacsak a Wrexham történetének alakulása nem indokol hosszabb maradást.

Phil Parkinson, a csapat menedzsere is nagyra értékeli Reynolds jelenlétét, a Nottingham Forest elleni győzelem után is kifejezte háláját a társtulajdonos támogatásáért.

Beszéltem vele a meccs előtt, és nagyszerű volt látni, hogy a családjával együtt itt van. Úgy tudom, Ryan édesanyja is itt volt ma este, először. Ez igazán különleges, és remélem, élvezték az estét. Biztos vagyok benne, hogy a hazafelé tartó repülőúton megisznak majd pár pohár bort az ünnepléshez” 

– mondta a találkozó után Parkinson, akinek szenzációsan menetel a csapata az idei szezonban.

A Wrexham tehát harcban van a Premier League-be való feljutásért, az FA-kupa negyedik körében pedig a másodosztályban szereplő Ipswich Town együttesét fogadja majd a február 14-i hétvégén. 

  • kapcsolódó cikkek:
Ryan Reynolds csapata az év legdrámaibb meccsét játszotta az FA-kupában
A hollywoodi sztárok csapata lecsapna a Manchester Unitedtől elküldött világsztárra
A hollywoodi sztárok csapata lecsapna a Manchester Unitedtől elküldött világsztárra
Ryan Reynolds a mikrofont is eldobta a feljutás után – videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!