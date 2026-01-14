Ryan Reynolds Wrexham iránti rajongása folyamatosan növekszik. A hollywoodi sztár kis túlzással már hazajár Észak-Walesbe, mióta 2021 februárjában színésztársával, Rob McElhenney-vel együtt megvásárolta a klubot.

Ryan Reynolds a helyszínen tekintette meg a Wrexham legutóbbi FA-kupa-meccsét

Fotó: Oli Scarff/AFP

A 49 éves kanadai színész múlt pénteken ismét feltűnt a Racecourse Groundon, amikor csapata drámai büntetőpárbajt követőn kiejtette az FA-kupából a Premier League-ben szereplő Nottingham Forestet.

Szárnyal Ryan Reynolds csapata

Reynoldsék érkezése óta egészen elképesztő, ami a Wrexham csapatával történt. A két hollywoodi színész színre lépése óta a walesi csapat három szezon alatt három osztályt ugrott, mostanra pedig már a Premier League előszobájában, a Championshipben vitézkedik. A Wrexham 43 év után szerepel ismét az angol másodosztályban, és az sem elképzelhetetlen, hogy az idény végéig harcolni fog a Premier League-be való feljutásért.

A csapat remekül szerepel, Ryan Reynoldsot pedig teljesen beszippantotta a labdarúgás világa. A kanadai színész mostanra odáig jutott, hogy kialakította saját meccsnapi rutinját, valamint van egy egészen különleges babonája is.

A Deadpool-filmek sztárja a most futó szezonban már négyszer ellátogatott Wrexhambe, ami nem is csoda, hiszen csapata szenzációs sorozatban van. Az ünnepi időszakban aratott négy egymást követő győzelem a kilencedik helyre repítette a walesi csapatot, amely mindössze egy pontra van a rájátszást érő hatodik helytől.

A hollywoodi sztárnak is komoly meccsnapi rutinjai vannak

Ryan Reynolds olyannyira a futball szerelmese lett, hogy amikor ellátogat Wrexhambe, már neki is komoly meccsnapi rutinjai vannak, csakúgy mint a játékosoknak vagy a szurkolóknak.

Ryan Reynoldsnak már olyan meccsnapi babonái vannak, mint egy sportolónak

Fotó: Jon Hobley/MI News/NurPhoto via AFP

Amikor a kanadai színész csak egy rövid látogatásra érkezik, általában a mérkőzés napján repül át New York-i otthonából, és egy charterjárattal száll le a Flintshire-ben található Hawarden repülőtéren, amely mindössze 24 perces autóútra van a Wrexham stadionjától. Hosszabb tartózkodás esetén gyakran a cheshire-i Carden Park Hotelben száll meg.

A repülőtérről a 49 éves színészt többnyire egy sofőr viszi egyenes a stadionhoz. Ryan Reynold ritkán érkezik egyedül, az évek során számos híres barát is csatlakozott hozzá. A Wrexham meccsein feltűnt már Will Ferrell, Hugh Jackman és Channing Tatum, valamint Reynolds felesége, a szépséges Blake Lively is állandó vendégnek számít a klubházban. A színészes édesanyja, Tammy Reynolds a Nottingham Forest elleni FA-kupa-mérkőzésen volt ott először a Racecourse Groundon.