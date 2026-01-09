Live
Az angol labdarúgó FA-kupa 3. fordulójában a Championshipben szereplő Wrexham 3-3-as rendes játékidőt és hosszabbítást követően tizenegyesekkel legyőzte a Nottingham Forest csapatát Racecourse Groundon. Ryan Reynolds együttese ezzel újabb csodát tett, mert az után, hogy három év alatt három feljutást ünnepelhetett, a Wrexham most egy Premier League-csapatot búcsúztatott az FA-kupában.

A péntek esti FA-kupa-mérkőzésen a Ryan Reynolds és Rob McElhenney által tulajdonolt Wrexham a Premier League-ben szereplő Nottingham Forestet fogadta. 

US actor and Wrexham owner Ryan Reynolds greets fans ahead of the English FA Cup third round football match between Wrexham and Nottingham Forest at the Racecourse Ground Stadium in Wrexham, north Wales, on January 9, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Ryan Reynolds a helyszínen tekintette meg csapata FA-kupa-meccsét
Fotó: Oli Scarff/AFP

A két hollywoodi színész színre lépése óta a walesi csapat neve egyet jelent a csodával, ugyanis a Wrexham három év alatt három osztályt ugrott, mostanra pedig már a Premier League előszobájában, a Championshipben vitézkedik. 

Ryan Reynolds csapata drámai meccset játszott

Ryan Reynoldsék csapata nem is volt esélytelen a meccs előtt, a Wrexham ugyanis újoncként a kilencedik helyen áll az angol másodosztályban, mindössze három pontra a rájátszást jelentő hatodik helytől. Ezzel szemben a Forest csak a 17. helyen áll a Premier League-ben, és próbál megmenekülni a kieséstől. 

Az első félidőben a Nottingham Forest dominált, azonban a Premier League-csapat csak egy szabálytalan gólig tudott eljutni a brazil Douglas Luiz révén. A Wrexham először a 37. percben veszélyeztetett a találkozón, akkor viszont egyből felrobbant a Racecourse Ground. Egy labdaszerzés után Liberato Cacace vezette keresztbe a labdát a tizenhatos előtt, az új-zélandi támadó végül 18 méterről lövésre szánta el magát és kilőtte a jobb alsót (1-0). 

A bekapott gól teljesen megfogta a Forestet, amely három perccel később újabb gólt kapott. Egy labdaszerzés után Oliver Rathbone kapott egy remek átadást, egy cselt követően ziccerbe került, majd 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt (2-0). 

Wrexham's New Zealand defender #13 Liberato Cacace (C) shoots to score the opening goal during the English FA Cup third round football match between Wrexham and Nottingham Forest at the Racecourse Ground Stadium in Wrexham, north Wales, on January 9, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Wrexham gyönyörű gólokkal szerzett vezetést az első félidőben
Fotó: Oli Scarff/AFP

Csapata második gólja után már Ryan Reynolds is eksztázisban énekelt a szurkolókkal, az első félidő végén mégis alig akart hinni a szemének. A Wrexham ugyanis eldönthette volna a továbbjutást, amikor hosszabbításban Sam Smith egyedül léphetett ki ziccerben, azonban a walesi csapat támadója a kivetődő Matz Selsbe rúgta a labdát. 

Sean Dyche, a Nottingham Forest edzője érthetően elégedetlen volt a látottakkal, így a szünetben hármas cserére szánta el magát. A fordulás után támadásba lendült a PL-csapat, amely az 56. percben szépíthetett volna, de Douglas Luiz 20 méteres szabadrúgását az egykori Arsenal-kapus, Arthur Okonkwo kiszedte a bal felsőből. 

A 64. percben aztán szépített a Forest. Egy jobb oldali beadás után a brazil Igor Jesus ugrotta túl a védőjét, és három méterről védhetetlen gólt fejelt (2-1). 

  • A 24 éves brazil játékos az idei szezonban ezzel már a negyedik sorozatában talált be, korábban ugyanis már lőtt gólt a Premier League-ben, a Ligakupában és az Európa-ligában is. 
Wrexham's Scottish defender #05 Dominic Hyam (L) celebrates after scoring their third goal during the English FA Cup third round football match between Wrexham and Nottingham Forest at the Racecourse Ground Stadium in Wrexham, north Wales, on January 9, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Wrexham elképesztő meccset játszott a Nottingham Foresttel
Fotó: Oli Scarff/AFP

Ezt követően Nottingham Forest teljesen beszorította a Wrexhamet és úgy tűnt, bármikor jöhet az egyenlítés. Azonban a 74. percben a semmiből lőtt újabb gólt a walesi csapat. George Dobson lőtt be jobbról egy szabadrúgást, a hosszún érkező Dominic Hyam pedig egy gyönyörű csukafejessel a bal alsóba fejelt (3-1). 

A találkozó azonban nem dőlt el, ugyanis a következő támadásból visszajött a meccsbe a Forest. Egy szép akció végén Callum Hudson-Odoi érkezett egy jobbról belőtt labdát, majd 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt (3-2). A hajrában a Nottingham Forest ment előre az egyenlítésért, a 89. percben pedig egy csodagóllal egyenlíteni tudott. az olasz Nicolo Savona védelem mögé benyesett labdáját Hudson-Odoi vette le mellel, majd pattanás nélkül a jobb felső sarokba lőtt (3-3). 

Ryan Reynolds sem akart hinni a szemének a mérkőzés végén
Fotó: Oli Scarff/AFP

A ráadásban még mindkét csapat ment előre, de újabb gól már nem született, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás. Az első felvonás eseménytelenül zajlott, egyik csapat sem akart kockáztatni. A fordulás után azonban ismét megszerezhette volna a vezetést a Wrexham, de Josh Windass ziccerélt Sels bravúrral védeni tudta. Ezt követően a Forest irányította a játékot, de nagy helyzetei nem voltak a Premier League-csapatnak, így a harminc perc lejárta után jöhetett a tizenegyespárbaj. 

A szétlövés második körében James McClean, a Wrexham játékosa hibázott először, ezt követően aztán Igor Jesus tizenegyesét Arthur Okonkwo védeni tudta. Legközelebb az ötödik körben volt hiba, ekkor a Forest támadójának, Omari Hutchinsonnak a lövését fogta a Wrexham kapusa, ezzel a walesi csapat 4-3-ra megnyerte a tizenegyespárbajt és továbbjutott a következő körbe. 

