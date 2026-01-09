A péntek esti FA-kupa-mérkőzésen a Ryan Reynolds és Rob McElhenney által tulajdonolt Wrexham a Premier League-ben szereplő Nottingham Forestet fogadta.

Ryan Reynolds a helyszínen tekintette meg csapata FA-kupa-meccsét

Fotó: Oli Scarff/AFP

A két hollywoodi színész színre lépése óta a walesi csapat neve egyet jelent a csodával, ugyanis a Wrexham három év alatt három osztályt ugrott, mostanra pedig már a Premier League előszobájában, a Championshipben vitézkedik.

Ryan Reynolds csapata drámai meccset játszott

Ryan Reynoldsék csapata nem is volt esélytelen a meccs előtt, a Wrexham ugyanis újoncként a kilencedik helyen áll az angol másodosztályban, mindössze három pontra a rájátszást jelentő hatodik helytől. Ezzel szemben a Forest csak a 17. helyen áll a Premier League-ben, és próbál megmenekülni a kieséstől.

Az első félidőben a Nottingham Forest dominált, azonban a Premier League-csapat csak egy szabálytalan gólig tudott eljutni a brazil Douglas Luiz révén. A Wrexham először a 37. percben veszélyeztetett a találkozón, akkor viszont egyből felrobbant a Racecourse Ground. Egy labdaszerzés után Liberato Cacace vezette keresztbe a labdát a tizenhatos előtt, az új-zélandi támadó végül 18 méterről lövésre szánta el magát és kilőtte a jobb alsót (1-0).

A bekapott gól teljesen megfogta a Forestet, amely három perccel később újabb gólt kapott. Egy labdaszerzés után Oliver Rathbone kapott egy remek átadást, egy cselt követően ziccerbe került, majd 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt (2-0).

A Wrexham gyönyörű gólokkal szerzett vezetést az első félidőben

Fotó: Oli Scarff/AFP

Csapata második gólja után már Ryan Reynolds is eksztázisban énekelt a szurkolókkal, az első félidő végén mégis alig akart hinni a szemének. A Wrexham ugyanis eldönthette volna a továbbjutást, amikor hosszabbításban Sam Smith egyedül léphetett ki ziccerben, azonban a walesi csapat támadója a kivetődő Matz Selsbe rúgta a labdát.

Sean Dyche, a Nottingham Forest edzője érthetően elégedetlen volt a látottakkal, így a szünetben hármas cserére szánta el magát. A fordulás után támadásba lendült a PL-csapat, amely az 56. percben szépíthetett volna, de Douglas Luiz 20 méteres szabadrúgását az egykori Arsenal-kapus, Arthur Okonkwo kiszedte a bal felsőből.