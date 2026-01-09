A péntek esti FA-kupa-mérkőzésen a Ryan Reynolds és Rob McElhenney által tulajdonolt Wrexham a Premier League-ben szereplő Nottingham Forestet fogadta.
A két hollywoodi színész színre lépése óta a walesi csapat neve egyet jelent a csodával, ugyanis a Wrexham három év alatt három osztályt ugrott, mostanra pedig már a Premier League előszobájában, a Championshipben vitézkedik.
Ryan Reynolds csapata drámai meccset játszott
Ryan Reynoldsék csapata nem is volt esélytelen a meccs előtt, a Wrexham ugyanis újoncként a kilencedik helyen áll az angol másodosztályban, mindössze három pontra a rájátszást jelentő hatodik helytől. Ezzel szemben a Forest csak a 17. helyen áll a Premier League-ben, és próbál megmenekülni a kieséstől.
Az első félidőben a Nottingham Forest dominált, azonban a Premier League-csapat csak egy szabálytalan gólig tudott eljutni a brazil Douglas Luiz révén. A Wrexham először a 37. percben veszélyeztetett a találkozón, akkor viszont egyből felrobbant a Racecourse Ground. Egy labdaszerzés után Liberato Cacace vezette keresztbe a labdát a tizenhatos előtt, az új-zélandi támadó végül 18 méterről lövésre szánta el magát és kilőtte a jobb alsót (1-0).
A bekapott gól teljesen megfogta a Forestet, amely három perccel később újabb gólt kapott. Egy labdaszerzés után Oliver Rathbone kapott egy remek átadást, egy cselt követően ziccerbe került, majd 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt (2-0).
Csapata második gólja után már Ryan Reynolds is eksztázisban énekelt a szurkolókkal, az első félidő végén mégis alig akart hinni a szemének. A Wrexham ugyanis eldönthette volna a továbbjutást, amikor hosszabbításban Sam Smith egyedül léphetett ki ziccerben, azonban a walesi csapat támadója a kivetődő Matz Selsbe rúgta a labdát.
Sean Dyche, a Nottingham Forest edzője érthetően elégedetlen volt a látottakkal, így a szünetben hármas cserére szánta el magát. A fordulás után támadásba lendült a PL-csapat, amely az 56. percben szépíthetett volna, de Douglas Luiz 20 méteres szabadrúgását az egykori Arsenal-kapus, Arthur Okonkwo kiszedte a bal felsőből.
A 64. percben aztán szépített a Forest. Egy jobb oldali beadás után a brazil Igor Jesus ugrotta túl a védőjét, és három méterről védhetetlen gólt fejelt (2-1).
- A 24 éves brazil játékos az idei szezonban ezzel már a negyedik sorozatában talált be, korábban ugyanis már lőtt gólt a Premier League-ben, a Ligakupában és az Európa-ligában is.
Ezt követően Nottingham Forest teljesen beszorította a Wrexhamet és úgy tűnt, bármikor jöhet az egyenlítés. Azonban a 74. percben a semmiből lőtt újabb gólt a walesi csapat. George Dobson lőtt be jobbról egy szabadrúgást, a hosszún érkező Dominic Hyam pedig egy gyönyörű csukafejessel a bal alsóba fejelt (3-1).
A találkozó azonban nem dőlt el, ugyanis a következő támadásból visszajött a meccsbe a Forest. Egy szép akció végén Callum Hudson-Odoi érkezett egy jobbról belőtt labdát, majd 11 méterről a bal alsó sarokba lőtt (3-2). A hajrában a Nottingham Forest ment előre az egyenlítésért, a 89. percben pedig egy csodagóllal egyenlíteni tudott. az olasz Nicolo Savona védelem mögé benyesett labdáját Hudson-Odoi vette le mellel, majd pattanás nélkül a jobb felső sarokba lőtt (3-3).
A ráadásban még mindkét csapat ment előre, de újabb gól már nem született, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás. Az első felvonás eseménytelenül zajlott, egyik csapat sem akart kockáztatni. A fordulás után azonban ismét megszerezhette volna a vezetést a Wrexham, de Josh Windass ziccerélt Sels bravúrral védeni tudta. Ezt követően a Forest irányította a játékot, de nagy helyzetei nem voltak a Premier League-csapatnak, így a harminc perc lejárta után jöhetett a tizenegyespárbaj.
A szétlövés második körében James McClean, a Wrexham játékosa hibázott először, ezt követően aztán Igor Jesus tizenegyesét Arthur Okonkwo védeni tudta. Legközelebb az ötödik körben volt hiba, ekkor a Forest támadójának, Omari Hutchinsonnak a lövését fogta a Wrexham kapusa, ezzel a walesi csapat 4-3-ra megnyerte a tizenegyespárbajt és továbbjutott a következő körbe.
