Egészen elképesztő jelenetsort lehetett látni a Galatasaray-Atlético Madrid labdarúgó Bajnokok Ligája mérkőzés 20. percében. 1-0-ás spanyol vezetésnél történt, hogy a magyar válogatott Sallai Roland kiválóan érkezett a tizenhatoson belülre és lőtte be középre a labdát, amelyre nem egy csapattársa, hanem az ellenfél soraiból Llorente érkezett, aki nyilván nem direkt, de azért szép gólt szerzett, igaz, a saját kapujába.

Sallai Roland érdekes gólpasszt adott a BL-meccsen

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Sallai gólpasszal kezdte a BL-meccset

Sallai jól áll a gólpasszokkal, itt az Origón éppen január elején írtuk meg, hogy a török Szuperkupa elődöntőjében a Trabzonspor elleni meccsen a mérkőzés 38. percében gyönyörű góllal szerzett vezetést a Galatasaray, melyben Sallai Roland is kulcsszerepet játszott, egészen konkrétan fantasztikus passzt adott.

A furcsa gólt ITT lehet megnézni.