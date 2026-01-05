Live
Hétfőn este a török Szuperkupa elődöntőjében a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray a Trabzonspor csapatával találkozott. A mérkőzés 38. percében gyönyörű góllal szerzett vezetést a Galatasaray, melyben Sallai Roland is kulcsszerepet játszott.

A hétfő esti mérkőzésen a Galatasaray óriási mezőnyfölényben játszott, a vezetést pedig a 38. percben tudta megszerezni az isztambuli csapat, méghozzá Sallai Roland gyönyörű gólpassza után.

Sallai Roland szezonbeli negyedik gólpasszát adta a Galatasarayban
Fotó: Yagiz Gurtug/NurPhoto via AFP

Sallai Roland gólpasszt adott

A 38. percben a német válogatott Leray Sané adott labdát Sallai Rolandnak a büntetőterületen belül, a magyar válogatott támadó megindult az alapvonal felé, majd tökéletes labdát nyesett a hosszú oldalra, az érkező Baris Alper Yilmaz pedig zavartalanul fejelhetett a kapuba. 

Galatasaray [1] - 0 Trabzonspor- Bariş Alper Yilmaz 38'
byu/playerforlife123 insoccer

Az első játékrész lefújása előtt a Galata Eren Elmali találatával növelni tudta az előnyét, így az isztambuli csapat óriási lépést tett a döntőbejutás felé.

  kapcsolódó cikkek:

 

