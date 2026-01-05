Hétfőn este a török Szuperkupa elődöntőjében a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray a Trabzonspor csapatával találkozott. A mérkőzés 38. percében gyönyörű góllal szerzett vezetést a Galatasaray, melyben Sallai Roland is kulcsszerepet játszott.
A hétfő esti mérkőzésen a Galatasaray óriási mezőnyfölényben játszott, a vezetést pedig a 38. percben tudta megszerezni az isztambuli csapat, méghozzá Sallai Roland gyönyörű gólpassza után.
Sallai Roland gólpasszt adott
A 38. percben a német válogatott Leray Sané adott labdát Sallai Rolandnak a büntetőterületen belül, a magyar válogatott támadó megindult az alapvonal felé, majd tökéletes labdát nyesett a hosszú oldalra, az érkező Baris Alper Yilmaz pedig zavartalanul fejelhetett a kapuba.
Az első játékrész lefújása előtt a Galata Eren Elmali találatával növelni tudta az előnyét, így az isztambuli csapat óriási lépést tett a döntőbejutás felé.
