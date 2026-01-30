Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor nem kertelt: Ez hülye ötlet

Időjárás

Azt hitte, ennél már nem lehet rosszabb az időjárás? Most új szintre lép

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Európa-liga alapszakaszának utolsó fordulójában a Ferencváros hősiesen küzdött, de végül 4-0-s vereséget szenvedett a Nottingham Forest otthonában. A mérkőzés után az angolok vezetőedzője, Sean Dyche a Fradit is megdicsérte, a Premier League-et pedig egy furcsa hasonlattal jellemezte.

A Fradi csodásan menetelt az Európa-ligában, az alapszakasz utolsó fordulójáig veretlen volt. A kétszeres BEK-győztes Nottingham Forest ellen azonban nem sikerült az újabb bravúr, az angol csapat 4-0-ra nyert, ám a magyar bajnok a tabellán egy ponttal így is riválisa előtt végzett. Mindkét klub a playoffra készülhet a folytatásban, a sorsolást pénteken tartja az UEFA. A Forest edzője, Sean Dyche érthetően boldog volt a győzelem miatt, de azt is elmondta, csapata számára nem az El-szereplés a legfontosabb.

Sean Dyche, Nottingham Forest head coach, gestures during the Premier League match between Brentford and Nottingham Forest at the Gtech Community Stadium in Brentford, England, on January 25, 2026. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Sean Dyche a Fradiról is elismerően beszélt
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Sean Dyche számára a Premier League-szereplés a legfontosabb

Az 54 éves szakember a Ferencvárosról is elismerően beszélt a mérkőzés után, és természetesen a saját csapatával is elégedett volt, mivel sikerült feledtetni a Braga elleni vereséget. Dyche azonban azt is leszögezte, számukra a Premier League-ben való részvétel megőrzése, magyarán a túlélés a legfontosabb. A klub 2022-ben, 23 évnyi távollét után jutott vissza a PL-be, és nem szeretne visszazuhanni a másodosztályba.

Nézzék, a Premier League a kenyér és a vaj. Hosszú éveken át láttam, ahogyan a klub próbál visszajutni az élvonalba. 

A tavalyi szezon nagyszerű volt, amely során bejutottunk ebbe a sorozatba. Azt hiszem, világossá tettük, hogy jól akarunk szerepelni benne” – mondta a Forest edzője, aki tavaly októberben került a csapat élére. 

Komolyan vesszük az Európa-ligát, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a Premier League-ben a klub éveken át dolgozott azért, hogy visszajusson oda. 

Az egyensúly megtalálásáról van szó. Győztes mentalitást akarunk kialakítani” – tette hozzá Dyche.

A Nottingham Forest 23 forduló elteltével csupán a 17. helyen áll a PL-ben, de még öt ponttal megelőzi a kieső helyen tanyázó, 18. West Ham Unitedet.

Kapcsolódó cikkek

Robbie Keane két játékosról beszélt a veretlenség elvesztése után
A Fradi kapusa elmondta, miből látszik igazán a csapat fejlődése
Magyar válogatott védőt csábítana haza a Fradi

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!