A Fradi csodásan menetelt az Európa-ligában, az alapszakasz utolsó fordulójáig veretlen volt. A kétszeres BEK-győztes Nottingham Forest ellen azonban nem sikerült az újabb bravúr, az angol csapat 4-0-ra nyert, ám a magyar bajnok a tabellán egy ponttal így is riválisa előtt végzett. Mindkét klub a playoffra készülhet a folytatásban, a sorsolást pénteken tartja az UEFA. A Forest edzője, Sean Dyche érthetően boldog volt a győzelem miatt, de azt is elmondta, csapata számára nem az El-szereplés a legfontosabb.

Sean Dyche a Fradiról is elismerően beszélt

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Sean Dyche számára a Premier League-szereplés a legfontosabb

Az 54 éves szakember a Ferencvárosról is elismerően beszélt a mérkőzés után, és természetesen a saját csapatával is elégedett volt, mivel sikerült feledtetni a Braga elleni vereséget. Dyche azonban azt is leszögezte, számukra a Premier League-ben való részvétel megőrzése, magyarán a túlélés a legfontosabb. A klub 2022-ben, 23 évnyi távollét után jutott vissza a PL-be, és nem szeretne visszazuhanni a másodosztályba.

Nézzék, a Premier League a kenyér és a vaj. Hosszú éveken át láttam, ahogyan a klub próbál visszajutni az élvonalba.

A tavalyi szezon nagyszerű volt, amely során bejutottunk ebbe a sorozatba. Azt hiszem, világossá tettük, hogy jól akarunk szerepelni benne” – mondta a Forest edzője, aki tavaly októberben került a csapat élére.

Sean Dyche is the first manager to win his first three UEFA Europa League home games without conceding a goal since 2019/20. ✅



Julen Lopetegui was the last manager to do it, and went on to win the trophy with Sevilla that season. 👀🏆 pic.twitter.com/aEtynja99g — talkSPORT (@talkSPORT) January 29, 2026

Komolyan vesszük az Európa-ligát, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a Premier League-ben a klub éveken át dolgozott azért, hogy visszajusson oda.

Az egyensúly megtalálásáról van szó. Győztes mentalitást akarunk kialakítani” – tette hozzá Dyche.

A Nottingham Forest 23 forduló elteltével csupán a 17. helyen áll a PL-ben, de még öt ponttal megelőzi a kieső helyen tanyázó, 18. West Ham Unitedet.

