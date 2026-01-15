Live
Hatodosztályból a csúcsra. A Manchester City 62,5 millió fontért szerződtette Antoine Semenyót a Bournemouth-tól, amivel nemcsak egy Premier League-ben bizonyított támadót vett meg, hanem egy rendkívüli történetet is. A ghánai válogatott játékost tinédzserként több élklub – köztük az Arsenal – is eltanácsolta, most viszont Pep Guardiola csapatánál a liga egyik kirakatembere lehet.

Antoine Semenyo útja messze nem volt akadémiai mese. Tizenévesen több londoni topklubnál is próbálkozott, de az Arsenal, a Tottenham, a Crystal Palace és a Fulham sem látott benne fantáziát. Egy időre még a futball iránti hite is megingott, volt olyan év, amikor alig játszott meccset.

Cherki és az új szerzemény Semenyo ünnepel: a Manchester City 2-0-ra nyert a Newcastle otthonában a Ligakupa-elődöntő első meccsén (2026. január 13.). Fotó: OLI SCARFF / AFP
Cherki és az új szerzemény Semenyo ünnepel: a Manchester City 2-0-ra nyert a Newcastle otthonában a Ligakupa-elődöntő első meccsén (2026. január 13.).
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A fordulópont egy nyílt próbanap volt, ahol Dave Hockaday edző felismerte benne azt, amit mások nem.

Sokan nem állnak fel az ilyen pofonokból. Antoine viszont elképesztő módon visszajött

 – mondta róla Hockaday a The Athleticnek.

Antoine Semenyo: Non-league-től az FA-kupáig

Semenyo végigjárta az angol futball ranglétráját: játszott a hatodosztályban a Bath Citynél, majd a Newport County színeiben az FA-kupában robbant be igazán. A Leicester City elleni hihetetlen továbbjutás után már az élvonalban is felfigyeltek rá.

Newport County's English striker Antoine Semenyo (L) vies with Leicester City's English defender Danny Simpson (R) during the English FA Cup third round football match between Newport County and Leicester City at Rodney Parade in Newport, south Wales on January 6, 2019. (Photo by Geoff CADDICK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Semenyo hét éve az akkor negyedosztályú Newport színeiben
Fotó: GEOFF CADDICK / AFP
Fotó: GEOFF CADDICK / AFP

Egykori edzője szerint nemcsak fizikálisan lógott ki:

Erős volt, gyors volt, de ami igazán különlegessé tette, az az, hogy mindkét lábával ugyanúgy gólképes

 – idézte a lap Luke Williamst, aki később is biztos volt benne, hogy Semenyo előbb-utóbb a csúcsra ér.

Guardiola új Cityjének a tökéletes darabja

A Bournemouth-nál eltöltött időszak alatt Semenyo stabil Premier League-játékossá vált, három idény alatt 30 bajnoki gólig jutott. Teljesítménye nem maradt észrevétlen: angol sajtóértesülések szerint a Liverpool is komolyan érdeklődött iránta, de végül a Manchester City lépett gyorsabban.

A döntésben Guardiola szerepe kulcsfontosságú volt.

A The Athletic elemzése szerint Semenyo nem klasszikus „Guardiola-játékos”, mégis pontosan illeszkedik az új irányba.

Semenyo az a típusú játékos, aki az átmenetekből, hihetetlen tempóval és kiszámíthatatlan megoldásokkal képes eldönteni mérkőzéseket.

 – írta a lap, hozzátéve, hogy a City idén tudatosan nyitott a direktebb futball felé.

Bournemouth's Ghanaian striker #24 Antoine Semenyo shoots to score the opening goal of the English Premier League football match between Bournemouth and Fulham at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on April 14, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos korábbi csapatában, a Bournemouth-ban robbant be igazán
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Guardiola maga is elismerte:

A modern szélső gyors, erős, hosszú léptű és veszélyes egy az egyben

– egy olyan leírás a katalán menedzsertől, amely tökéletesen illik Semenyóra.

Szoboszlai-ár, elitpolc

A 62,5 millió fontos vételár nagyjából azonos nagyságrendű, mint amennyit a Liverpool korábban Szoboszlai Dominikért fizetett. Ez egyértelmű üzenet: Semenyót már nem projektként, hanem kész elitjátékosként árazza a piac.

Ha beválik Guardiolánál, könnyen lehet, hogy az a futballista válik belőle, akit évekkel ezelőtt az Arsenal még nem látott meg benne. Idén pedig már a Premier League egyik új szupersztárjaként kerülhet reflektorfénybe.

