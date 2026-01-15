Antoine Semenyo útja messze nem volt akadémiai mese. Tizenévesen több londoni topklubnál is próbálkozott, de az Arsenal, a Tottenham, a Crystal Palace és a Fulham sem látott benne fantáziát. Egy időre még a futball iránti hite is megingott, volt olyan év, amikor alig játszott meccset.

Cherki és az új szerzemény Semenyo ünnepel: a Manchester City 2-0-ra nyert a Newcastle otthonában a Ligakupa-elődöntő első meccsén (2026. január 13.).

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A fordulópont egy nyílt próbanap volt, ahol Dave Hockaday edző felismerte benne azt, amit mások nem.

Sokan nem állnak fel az ilyen pofonokból. Antoine viszont elképesztő módon visszajött

– mondta róla Hockaday a The Athleticnek.

Antoine Semenyo: Non-league-től az FA-kupáig

Semenyo végigjárta az angol futball ranglétráját: játszott a hatodosztályban a Bath Citynél, majd a Newport County színeiben az FA-kupában robbant be igazán. A Leicester City elleni hihetetlen továbbjutás után már az élvonalban is felfigyeltek rá.

Semenyo hét éve az akkor negyedosztályú Newport színeiben

Fotó: GEOFF CADDICK / AFP

Egykori edzője szerint nemcsak fizikálisan lógott ki:

Erős volt, gyors volt, de ami igazán különlegessé tette, az az, hogy mindkét lábával ugyanúgy gólképes

– idézte a lap Luke Williamst, aki később is biztos volt benne, hogy Semenyo előbb-utóbb a csúcsra ér.

Guardiola új Cityjének a tökéletes darabja

A Bournemouth-nál eltöltött időszak alatt Semenyo stabil Premier League-játékossá vált, három idény alatt 30 bajnoki gólig jutott. Teljesítménye nem maradt észrevétlen: angol sajtóértesülések szerint a Liverpool is komolyan érdeklődött iránta, de végül a Manchester City lépett gyorsabban.

A döntésben Guardiola szerepe kulcsfontosságú volt.

A The Athletic elemzése szerint Semenyo nem klasszikus „Guardiola-játékos”, mégis pontosan illeszkedik az új irányba.

Semenyo az a típusú játékos, aki az átmenetekből, hihetetlen tempóval és kiszámíthatatlan megoldásokkal képes eldönteni mérkőzéseket.

– írta a lap, hozzátéve, hogy a City idén tudatosan nyitott a direktebb futball felé.

Kerkez Milos korábbi csapatában, a Bournemouth-ban robbant be igazán

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Guardiola maga is elismerte:

A modern szélső gyors, erős, hosszú léptű és veszélyes egy az egyben

– egy olyan leírás a katalán menedzsertől, amely tökéletesen illik Semenyóra.

Szoboszlai-ár, elitpolc

A 62,5 millió fontos vételár nagyjából azonos nagyságrendű, mint amennyit a Liverpool korábban Szoboszlai Dominikért fizetett. Ez egyértelmű üzenet: Semenyót már nem projektként, hanem kész elitjátékosként árazza a piac.