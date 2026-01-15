Antoine Semenyo útja messze nem volt akadémiai mese. Tizenévesen több londoni topklubnál is próbálkozott, de az Arsenal, a Tottenham, a Crystal Palace és a Fulham sem látott benne fantáziát. Egy időre még a futball iránti hite is megingott, volt olyan év, amikor alig játszott meccset.
A fordulópont egy nyílt próbanap volt, ahol Dave Hockaday edző felismerte benne azt, amit mások nem.
Sokan nem állnak fel az ilyen pofonokból. Antoine viszont elképesztő módon visszajött
– mondta róla Hockaday a The Athleticnek.
Antoine Semenyo: Non-league-től az FA-kupáig
Semenyo végigjárta az angol futball ranglétráját: játszott a hatodosztályban a Bath Citynél, majd a Newport County színeiben az FA-kupában robbant be igazán. A Leicester City elleni hihetetlen továbbjutás után már az élvonalban is felfigyeltek rá.
Egykori edzője szerint nemcsak fizikálisan lógott ki:
Erős volt, gyors volt, de ami igazán különlegessé tette, az az, hogy mindkét lábával ugyanúgy gólképes
– idézte a lap Luke Williamst, aki később is biztos volt benne, hogy Semenyo előbb-utóbb a csúcsra ér.
Guardiola új Cityjének a tökéletes darabja
A Bournemouth-nál eltöltött időszak alatt Semenyo stabil Premier League-játékossá vált, három idény alatt 30 bajnoki gólig jutott. Teljesítménye nem maradt észrevétlen: angol sajtóértesülések szerint a Liverpool is komolyan érdeklődött iránta, de végül a Manchester City lépett gyorsabban.
A döntésben Guardiola szerepe kulcsfontosságú volt.
A The Athletic elemzése szerint Semenyo nem klasszikus „Guardiola-játékos”, mégis pontosan illeszkedik az új irányba.
Semenyo az a típusú játékos, aki az átmenetekből, hihetetlen tempóval és kiszámíthatatlan megoldásokkal képes eldönteni mérkőzéseket.
– írta a lap, hozzátéve, hogy a City idén tudatosan nyitott a direktebb futball felé.
Guardiola maga is elismerte:
A modern szélső gyors, erős, hosszú léptű és veszélyes egy az egyben
– egy olyan leírás a katalán menedzsertől, amely tökéletesen illik Semenyóra.
Szoboszlai-ár, elitpolc
A 62,5 millió fontos vételár nagyjából azonos nagyságrendű, mint amennyit a Liverpool korábban Szoboszlai Dominikért fizetett. Ez egyértelmű üzenet: Semenyót már nem projektként, hanem kész elitjátékosként árazza a piac.
Ha beválik Guardiolánál, könnyen lehet, hogy az a futballista válik belőle, akit évekkel ezelőtt az Arsenal még nem látott meg benne. Idén pedig már a Premier League egyik új szupersztárjaként kerülhet reflektorfénybe.
