A City közlése szerint Antoine Semenyo mindenben megállapodott az angol bajnokkal, és sikeresen átesett az orvosi vizsgálatokon is. A klub nem hozta nyilvánosságra az átigazolási díjat, angol sajtóhírek szerint azonban a Bournemouth jelentős, klubrekordhoz közeli (62-65 millió font körüli) összegért engedte el egyik legértékesebb játékosát.

Semenyo (b) remek idényt futott a Bournemouth csapatában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Semenyo kulcsember volt Bournemouth-ban

Semenyo már a 2024/25-ös idényben a Bournemouth egyik húzóembere volt: a Premier League-ben 37 meccsen 11 gólig és 6 gólpasszig jutott, minden sorozatot nézve pedig 42 tétmeccsen 13 gólt és 7 asszisztot jegyzett.

A mostani szezonban még erre is rátett egy lapáttal: a bajnokságban 19 mérkőzésen 9 gól és 3 gólpassz a mérlege a Premier League hivatalos statisztikája szerint.

Nem véletlen, hogy az élklubok is rámozdultak: a gyors, fizikális, több poszton bevethető támadó a lövések számában is az élmezőnyben volt (49 kísérlet, a liga egyik legjobbja).

A Liverpool is nagyon komolyan érdeklődött

Angol lapértesülések szerint a Liverpool hónapok óta figyelte Semenyót, és a játékos neve Arne Slot stábjának listáján is előkelő helyen szerepelt. A Vörösök elsősorban a támadósor frissítését látták volna benne, több forrás szerint azonban végül a Manchester City határozottabb és gyorsabb lépése döntött az ügyben.

Pep Guardiola számára Semenyo érkezése újabb variációs lehetőséget jelent: a ghánai támadó több poszton is bevethető, jól illeszkedhet a City intenzív letámadásra és gyors labdajáratásra épülő játékába.