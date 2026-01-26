A The Athletic azt írja, hogy Sergio Ramos egy befektetői csoport élén tárgyalásokat kezdett a Sevilla csapatának megvásárlásáról. A csoport három hónapig kizárólagosan egyeztethet a klub tulajdonosaival, vagyis ez idő alatt más vevőkkel nem tárgyalnak.

Sergio Ramos klubtulajdonosként térhet vissza a La Ligába

Fotó: Oscar del Pozo/AFP

Ramos és csapata egy szándéknyilatkozatot adtak be, de az üzlet még korántsem biztos. Előbb alaposan átvizsgálják a klub pénzügyeit, és csak ezután döntik el, hogy valóban megveszik-e a Sevillát.

Sergio Ramos klubtulajdonos lesz?

A legnagyobb kérdés az andalúz klub adóssága, amely a becslések szerint akár 180 millió euró is lehet. A Sevilla pénzügyi helyzete az utóbbi években sokat romlott: a 2023/24-es idényben közel 82 millió eurós veszteséget termelt, 2024-ben pedig egy 108 millió eurós hitelt is felvett.

A Real Madriddal négyszeres BL-győztes Sergio Ramos nem a legnagyobb pénzügyi befektető lenne, hanem inkább a projekt arc. A befektetők keresésében pénzügyi cégek segítik a legendás spanyol játékost, főként amerikai tőkével.

A klub tulajdonjoga jelenleg több család és csoport között oszlik meg, ezért az eladás összetett folyamat. Tavaly egy amerikai befektetői csoport már próbálkozott a Sevilla megvételével, de végül visszalépett.

Sergio Ramos legutóbb Mexikóban futballozott

Fotó: Yuri Cortez/AFP

Sergio Ramos a Sevilla csapatában kezdett futballozni, 2004. február 1-én mutatkozott be az andalúz csapatban, másfél évvel később 27 millió eurót fizetett érte a Real Madridnak, melynek színeiben 16 év alatt négy BL-trófeát, öt bajnoki címet, négy klubvilágbajnokságot és két spanyol Király-kupát nyert.

A Madridból való távozása után a 2023/24-es szezonra visszatért a Sevilla együtteséhez, 2025 februárjában pedig a mexikói Monterrey csapatához igazolt, mellyel az év végén szerződést bontott.