Szeptember közepén a portugál válogatottat fogadta a magyar csapat. A vendégek az MTK stadionjában készültek a fontos meccsre. Cristiano Ronaldo érkezésére szinte egész Budapest megmozdult. A portugálok egy mondattal üzentek a magyaroknak, és ez lett a legolvasottabb a sporthírek között.

A sporthírek között ezúttal is tarolt Szoboszlai Dominik és Kerkez

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az első vb-selejtező előtt is Szoboszlai volt a sporthírek középpontjában

A magyar labdarúgó-válogatott először az írek ellen lépett pályára Dublinban, erről pedig a Liverpool is beszámolt. A Liverpool rendszeresen beszámol a nemzeti csapatokban helytálló játékosai mindennapjairól, a magyar különítmény került sorra, ehhez pedig a Vörösök az MLSZ Facebook-oldalához fordultak, hogy néhány képet megosszanak Szoboszlairól és Kerkezről, akik éppen edzés közben voltak.

A vb-selejtezők kapcsán az olvasókat nagyon érdekelte Svájc mészárlása, ahogy a magyar labdarúgó-válogatott portugáloktól elszenvedett 3-2-es veresége után Marco Rossi bejelentése, aki elmondása szerint törli magát a közösségi médiából. Ez a jelek szerint nem történt meg.

Marco Rossi a portugálok elleni mérkőzés utáni értékelésében elmondta, hogy csalódott a vereség miatt, de azt is hozzátette, hogy Portugália másik szintet képvisel, és a magyar csapatnak egyértelműen a csoport második helyének megszerzésére kell törekednie.

Marco Rossi szerint a magyar válogatott célja a csoport második helyének megszerzése

Fotó: Csudai Sándor

Nagyon érdekelte még az olvasókat az Újpest félbeszakadt meccse és az is, amikor idő előtt kiszivárgott, ki nyeri az Aranylabdát 2025-ben.

A focitól kicsit elkanyarodva Kovács Kokó István fiának szerepvállalása és Molnár Attila fantasztikus szereplése az atlétikai világbajnokságon.