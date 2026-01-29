A Liverpool edzője még a Qarabag elleni mérkőzés előtt fogalmazott meg egy olyan állítást, ami nagy port kavart. Slot szerint az előző idényben a Premier League-győzelmet annak is köszönhette csapata, hogy a Bajnokok Ligájában már a nyolcaddöntőben kiesett a későbbi győztes PSG-vel szemben. A klub legendás középpályása, Steven Gerrard nem ment el szó nélkül a furcsa kijelentés mellett.

Steven Gerrard szerint Arne Slot kijelentése

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Steven Gerrard szerint a Liverpool edzője súlyos csapást mért a szurkolókra

Az egykori angol válogatott klasszis a szurkolók oldalán állt, és nem rejtette véka alá a véleményét Slot megállapítása kapcsán.

Megértem a drukkerek frusztrációját az interjú után, 15 pont előnye is volt a Liverpoolnak a bajnokságban. Azt mondani, hogy ez segített nekik, valóban súlyos csapás a szurkolók számára,

mert ők végigkísérték a csapatot. Jó pénzt fizettek azért, hogy követni tudják a csapatot a Bajnokok Ligája-mérkőzésein. Amikor kiesel a BL-ből, az játékosként és szurkolóként is nagyon fáj. Ezután azt mondani, hogy ez segített a Premier League megnyeréséhez... Jogos a szurkolók kiakadása szerintem is” – idézte a Magyar Nemzet Gerrard kemény szavait.

Arne Slot szavai után botrány robbant ki

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Arne Slot magyarázkodásba kezdett és az újságírókkal veszekedett

Mint ahogyan korábban beszámoltunk róla, Arne Slot a Qarabag elleni mérkőzés után reagált a korábbi szavaira, és tulajdonképpen leállt veszekedni az újságírókkal.

– Talán visszatérhetek valamihez, amit tegnap mondtam. Azt mondtam, hogy talán – hangsúlyozom, hogy a talán szót használom, de nyilván nem mindenki figyel rendesen – segített nekünk, hogy kikaptunk a PSG-től.

Nem voltam boldog, hogy kikaptunk a PSG-től, végig akartam menni a csapattal,

mert elég erősek voltunk ahhoz, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját” – fakadt ki a holland szakember a 6-0-s kiütés után.

Szoboszlai Dominikék a tabella harmadik helyén zárták a BL-alapszakasz küzdelmeit, így egyenes ágon jutottak be a nyolcaddöntőbe, ahol a spanyol Atlético Madrid, a belga Club Brugge, a török Galatasaray vagy az olasz Juventus lesz majd az ellenfelük.