A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában a Liverpool 6-0-ra kiütötte az azeri Qarabag együttesét. A meccs előtt Arne Slot vezetőedző olyan kijelentést tett, amellyel nem csak a szurkolókat, hanem a klublegenda Steven Gerrardot is magára haragította.

A Liverpool edzője még a Qarabag elleni mérkőzés előtt fogalmazott meg egy olyan állítást, ami nagy port kavart. Slot szerint az előző idényben a Premier League-győzelmet annak is köszönhette csapata, hogy a Bajnokok Ligájában már a nyolcaddöntőben kiesett a későbbi győztes PSG-vel szemben. A klub legendás középpályása, Steven Gerrard nem ment el szó nélkül a furcsa kijelentés mellett. 

Steven Gerrard egyelőre nem tér vissza a Rangers kispadjára
Steven Gerrard szerint Arne Slot kijelentése
Fotó: GIUSEPPE MAFFIA / NurPhoto

Steven Gerrard szerint a Liverpool edzője súlyos csapást mért a szurkolókra

Az egykori angol válogatott klasszis a szurkolók oldalán állt, és nem rejtette véka alá a véleményét Slot megállapítása kapcsán.

Megértem a drukkerek frusztrációját az interjú után, 15 pont előnye is volt a Liverpoolnak a bajnokságban. Azt mondani, hogy ez segített nekik, valóban súlyos csapás a szurkolók számára, 

mert ők végigkísérték a csapatot. Jó pénzt fizettek azért, hogy követni tudják a csapatot a Bajnokok Ligája-mérkőzésein. Amikor kiesel a BL-ből, az játékosként és szurkolóként is nagyon fáj. Ezután azt mondani, hogy ez segített a Premier League megnyeréséhez... Jogos a szurkolók kiakadása szerintem is” – idézte a Magyar Nemzet Gerrard kemény szavait.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot looks on ahead of the English Premier League football match between Bournemouth and Liverpool at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 24, 2026.
Arne Slot szavai után botrány robbant ki
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Arne Slot magyarázkodásba kezdett és az újságírókkal veszekedett

Mint ahogyan korábban beszámoltunk róla, Arne Slot a Qarabag elleni mérkőzés után reagált a korábbi szavaira, és tulajdonképpen leállt veszekedni az újságírókkal.

– Talán visszatérhetek valamihez, amit tegnap mondtam. Azt mondtam, hogy talán – hangsúlyozom, hogy a talán szót használom, de nyilván nem mindenki figyel rendesen – segített nekünk, hogy kikaptunk a PSG-től. 

Nem voltam boldog, hogy kikaptunk a PSG-től, végig akartam menni a csapattal, 

mert elég erősek voltunk ahhoz, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját” – fakadt ki a holland szakember a 6-0-s kiütés után.

Szoboszlai Dominikék a tabella harmadik helyén zárták a BL-alapszakasz küzdelmeit, így egyenes ágon jutottak be a nyolcaddöntőbe, ahol a spanyol Atlético Madrid, a belga Club Brugge, a török Galatasaray vagy az olasz Juventus lesz majd az ellenfelük.

