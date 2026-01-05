Kis híján szenzáció történt az Afrikai Nemzetek Kupáján. A csoportmérkőzések során csak egy gólt szerző Benin válogatottja a nyolcaddöntőben hosszabbításra kényszerítette a Mohamed Szalah-val felálló egyiptomi csapatot.
A hétfőn esti összecsapáson a Mohamed Szalah-val felálló egyiptomi válogatott toronymagas esélyes volt, már csak azért is, mert Benin csapata három meccsen mindössze egy gólt lőtt a csoportküzdelmek során.
Szalah is betalált a nyolcaddöntőben
Az első félidőben az egyiptomi válogatott mezőnyfölényben játszott, de csak egy kaput eltaláló lövése volt. A fordulás után az egyiptomi csapat Marvan Attia révén vezetést szerzett a 69. percben, ám szűk negyedóra múlva Jodel Dossou egyenlített, így jöhetett a hosszabbítás.
A ráadásban aztán Jasszer Ibrahim a 99. percben ismét az egyiptomiakat juttatta előnyhöz, a 123. percben pedig a Liverpooltól elengedett Mohamed Szalah is eredményes volt.
Eredmények, nyolcaddöntő:
Egyiptom-Benin 3-1 (0-0, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után
