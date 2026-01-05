A hétfőn esti összecsapáson a Mohamed Szalah-val felálló egyiptomi válogatott toronymagas esélyes volt, már csak azért is, mert Benin csapata három meccsen mindössze egy gólt lőtt a csoportküzdelmek során.

Mohamed Szalah is betalált a hosszabbításban

Fotó: Franck Fife/AFP

Szalah is betalált a nyolcaddöntőben

Az első félidőben az egyiptomi válogatott mezőnyfölényben játszott, de csak egy kaput eltaláló lövése volt. A fordulás után az egyiptomi csapat Marvan Attia révén vezetést szerzett a 69. percben, ám szűk negyedóra múlva Jodel Dossou egyenlített, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadásban aztán Jasszer Ibrahim a 99. percben ismét az egyiptomiakat juttatta előnyhöz, a 123. percben pedig a Liverpooltól elengedett Mohamed Szalah is eredményes volt.

Eredmények, nyolcaddöntő:

Egyiptom-Benin 3-1 (0-0, 1-1, 2-1) - hosszabbítás után