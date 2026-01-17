Live
Rendkívüli

Fura futballnapot hozott 2026. január 17-e. Miközben a Liverpool az angol bajnokságban játszott, Szoboszlai Dominik tizenegyest rontott, Afrikában pedig a csapat legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah is kihagyta a magáét, ráadásul egy éremről döntő párbajban.

A Premier League-ben a Liverpool 1-1-et játszott a Burnley-vel az Anfielden, és a címvédő hiába dolgozott ki több lehetőséget, nem tudta megnyerni a meccset. Fontos pillanat volt 0-0-nál Szoboszlai büntetője: a lövése a kapufán csattant, a hazaiak pedig később vezetést szereztek ugyan, de a vendégek egyenlítettek. És közben Mohamed Szalah is fontos mérkőzésre készült.

Mohamed Szalah végül nem nyert érmet Egyiptommal, a bronzmeccset Nigéria büntetőkkel húzta be Fotó: SAMAH ZIDAN / ANADOLU
Mohamed Szalah végül nem nyert érmet Egyiptommal, a bronzmeccset Nigéria büntetőkkel húzta be
Fotó: SAMAH ZIDAN / ANADOLU

Szalah Afrikában hibázott

Casablancában, az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzésén a Nigéria–Egyiptom találkozó 0-0 lett, a büntetőpárbajt pedig Nigéria nyerte 4-2-re. A legnagyobb név, Szalah az egyiptomiak részéről hibázott: Stanley Nwabali védte a lövését, és később Omar Marmoush tizenegyesét is hárította.

A nigériaiaknak a rendes játékidőben is megvolt az esélyük, hogy eldöntsék a bronz sorsát, de két góljukat is elvették.

Az első félidőben egy fejes után VAR-ellenőrzés következett, és a találatot szabálytalanság miatt érvénytelenítették, a második félidő elején pedig egy újabb nigériai gólnál lest ítéltek. Így maradt a szétlövés, amelyben Nigéria higgadtabb volt, és végül megszerezte a bronzérmet, Szalahék pedig érem nélkül zárták a tornát.

