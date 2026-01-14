Szerdán rendezik az elődöntőket az Afrikai Nemzetek Kupájában, 18 órakor Egyiptom és Szenegál csap össze, majd a házigazda Marokkó Nigériát fogadja. Afrikában ezeket már slágermeccsnek nevezik, ami nem is véletlen, a FIFA világranglistája alapján az öt legmagasabban rangsorolt afrikai nemzet közé tartoznak ezek válogatottak – Algéria (34.) szomorkodhat otthon, Nigéria ellen esett ki a negyeddöntőben. Egyiptom és Szenegál összecsapása Mohamed Szalah és Sadio Mané találkozása miatt is különleges lesz, de ennél ijesztőbb, hogy a szenegáli drukkerek ismét sportszerűtlenségre készülnek.
Szenegált a sportszerűség határai sem érdeklik?
Még a 2022-es vb-selejtezőn történt, mikén a Magyar Nemzet megírta,hogy Szenegál és Egyiptom egymás ellen játszott mindent eldöntő mérkőzést a katari kijutásért. A találkozó büntetőkkel dőlt el, amit a hazai pályán játszó Szenegál nyert meg 3-1-re. Csakhogy a hazai szurkolók a tizenegyespárbaj alatt lézert használtak, ezzel megnehezítve az egyiptomiak lövéseit. Nemcsak Szalah, három csapattársa is hibázott. A sportszerűtlen cselekedett célt ért, Szenegál kijutott, a FIFA mindezért 180 ezer dolláros büntetést rótt ki a szövetségnek, ámaz akció egyenlege így is busás hasznot hozott...
A vb-kijutást azonban a FIFA sem tudta elvenni, Szenegálban pedig nemzeti hősként ünnepelték a lézerezős szurkolókat. Az egyik kamaszról videó is készült, aminek köszönhetően elképesztő hírnévre tett szert.
Az Air Senegal légitársaság a közösségi médiában felkutatta az illetőt, hogy most ingyen elvigye a szerdai Egyiptom–Szenegál elődöntőre. A cég fizeti a szurkoló repülőjegyét és a szállását is, a lelki hadviselés tehát már a találkozó előtt megkezdődött. Ha büntetők lesznek, lehet egy lézert is elővesz majd a nézőtérről...
Szalah és Mané balhés kapcsolata
Emlékezetes, amikor még mindketten a Liverpool játékosai voltak, akkor egy 2019-es Premier League-mérkőzésen nagy vita alakult ki abból, hogy Mané szándékosan nem passzolt Szalahnak, aki ezt utána számon is kérte a szélsőn. Ez az eset felerősítette azokat a pletykákat, hogy a szenegáli önzőnek tartja egyiptomi csapattársát a kapu előtt. Később Mané egy interjúban elismerte, hogy valóban voltak köztük feszültségek, de hangsúlyozta, hogy ezek a győzni akarásból fakadtak, nem személyes ellenszenvből. Jürgen Klopp többször kiállt mellettük, mondván: az ilyen konfliktusok természetesek világklasszis támadók között. Mané 2022-ben távozott a Liverpooltól, a Bayern Münchenhez igazolt, majd gyorsan továbbállt, a szaúdi al-Nasszrhoz, tehát Cristiano Ronaldo csapattársa lett.
Érdemes lesz abból a szempontból is nézni a szerdai elődöntőt, hogy a két játékos hogyan kommunikál majd egymással. Azt pedig csak remélni tudjuk, hogy a lézer nem kerül elő Marokkóban.
- Kapcsolódó cikkek: