Rendkívüli

Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Ezt látnia kell!

Putyin váratlan lépése megrázta Európát — Moszkva újabb nyugati vállalatot szorított sarokba

Mohamed Szalah és Sadio Mané újabb összecsapása jön szerda este. Egyiptom–Szenegál elődöntő lesz az Afrikai Nemzetek Kupájában, a találkozó azonban nemcsak a korábban Liverpoolban együtt játszó labdarúgók miatt, hanem egy korábbi, lézeres történet miatt is érdekes lesz. A szenegáliak ugyanis meghívták a korábbi elkövetőt Szalah ellen.

Szerdán rendezik az elődöntőket az Afrikai Nemzetek Kupájában, 18 órakor Egyiptom és Szenegál csap össze, majd a házigazda Marokkó Nigériát fogadja. Afrikában ezeket már slágermeccsnek nevezik, ami nem is véletlen, a FIFA világranglistája alapján az öt legmagasabban rangsorolt afrikai nemzet közé tartoznak ezek válogatottak – Algéria (34.) szomorkodhat otthon, Nigéria ellen esett ki a negyeddöntőben. Egyiptom és Szenegál összecsapása Mohamed Szalah és Sadio Mané találkozása miatt is különleges lesz, de ennél ijesztőbb, hogy a szenegáli drukkerek ismét sportszerűtlenségre készülnek.

Mohamed Szalah és Sadio Mané ádáz harca szerda este folytatódik Marokkóban
Mohamed Szalah és Sadio Mané ádáz harca szerda este folytatódik Marokkóban  Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

Szenegált a sportszerűség határai sem érdeklik?

Még a 2022-es vb-selejtezőn történt, mikén a Magyar Nemzet megírta,hogy Szenegál és Egyiptom egymás ellen játszott mindent eldöntő mérkőzést a katari kijutásért. A találkozó büntetőkkel dőlt el, amit a hazai pályán játszó Szenegál nyert meg 3-1-re. Csakhogy a hazai szurkolók a tizenegyespárbaj alatt lézert használtak, ezzel megnehezítve az egyiptomiak lövéseit. Nemcsak Szalah, három csapattársa is hibázott. A sportszerűtlen cselekedett célt ért, Szenegál kijutott, a FIFA mindezért 180 ezer dolláros büntetést rótt ki a szövetségnek, ámaz akció egyenlege így is busás hasznot hozott...

A vb-kijutást azonban a FIFA sem tudta elvenni, Szenegálban pedig nemzeti hősként ünnepelték a lézerezős szurkolókat. Az egyik kamaszról videó is készült, aminek köszönhetően elképesztő hírnévre tett szert.

Az Air Senegal légitársaság a közösségi médiában felkutatta az illetőt, hogy most ingyen elvigye a szerdai Egyiptom–Szenegál elődöntőre. A cég fizeti a szurkoló repülőjegyét és a szállását is, a lelki hadviselés tehát már a találkozó előtt megkezdődött. Ha büntetők lesznek, lehet egy lézert is elővesz majd a nézőtérről... 

Szalah és Mané balhés kapcsolata

Emlékezetes, amikor még mindketten a Liverpool játékosai voltak, akkor egy 2019-es Premier League-mérkőzésen nagy vita alakult ki abból, hogy Mané szándékosan nem passzolt Szalahnak, aki ezt utána számon is kérte a szélsőn. Ez az eset felerősítette azokat a pletykákat, hogy a szenegáli önzőnek tartja egyiptomi csapattársát a kapu előtt. Később Mané egy interjúban elismerte, hogy valóban voltak köztük feszültségek, de hangsúlyozta, hogy ezek a győzni akarásból fakadtak, nem személyes ellenszenvből. Jürgen Klopp többször kiállt mellettük, mondván: az ilyen konfliktusok természetesek világklasszis támadók között. Mané 2022-ben távozott a Liverpooltól, a Bayern Münchenhez igazolt, majd gyorsan továbbállt, a szaúdi al-Nasszrhoz, tehát Cristiano Ronaldo csapattársa lett. 

Érdemes lesz abból a szempontból is nézni a szerdai elődöntőt, hogy a két játékos hogyan kommunikál majd egymással. Azt pedig csak remélni tudjuk, hogy a lézer nem kerül elő Marokkóban.

