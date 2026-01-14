Szerdán rendezik az elődöntőket az Afrikai Nemzetek Kupájában, 18 órakor Egyiptom és Szenegál csap össze, majd a házigazda Marokkó Nigériát fogadja. Afrikában ezeket már slágermeccsnek nevezik, ami nem is véletlen, a FIFA világranglistája alapján az öt legmagasabban rangsorolt afrikai nemzet közé tartoznak ezek válogatottak – Algéria (34.) szomorkodhat otthon, Nigéria ellen esett ki a negyeddöntőben. Egyiptom és Szenegál összecsapása Mohamed Szalah és Sadio Mané találkozása miatt is különleges lesz, de ennél ijesztőbb, hogy a szenegáli drukkerek ismét sportszerűtlenségre készülnek.

Mohamed Szalah és Sadio Mané ádáz harca szerda este folytatódik Marokkóban Fotó: KHALED DESOUKI / AFP

Szenegált a sportszerűség határai sem érdeklik?

Még a 2022-es vb-selejtezőn történt, mikén a Magyar Nemzet megírta,hogy Szenegál és Egyiptom egymás ellen játszott mindent eldöntő mérkőzést a katari kijutásért. A találkozó büntetőkkel dőlt el, amit a hazai pályán játszó Szenegál nyert meg 3-1-re. Csakhogy a hazai szurkolók a tizenegyespárbaj alatt lézert használtak, ezzel megnehezítve az egyiptomiak lövéseit. Nemcsak Szalah, három csapattársa is hibázott. A sportszerűtlen cselekedett célt ért, Szenegál kijutott, a FIFA mindezért 180 ezer dolláros büntetést rótt ki a szövetségnek, ámaz akció egyenlege így is busás hasznot hozott...

A vb-kijutást azonban a FIFA sem tudta elvenni, Szenegálban pedig nemzeti hősként ünnepelték a lézerezős szurkolókat. Az egyik kamaszról videó is készült, aminek köszönhetően elképesztő hírnévre tett szert.

Az Air Senegal légitársaság a közösségi médiában felkutatta az illetőt, hogy most ingyen elvigye a szerdai Egyiptom–Szenegál elődöntőre. A cég fizeti a szurkoló repülőjegyét és a szállását is, a lelki hadviselés tehát már a találkozó előtt megkezdődött. Ha büntetők lesznek, lehet egy lézert is elővesz majd a nézőtérről...

🚨🚨| BREAKING: Senegal Airlines is looking for the fan who used the "laser" during the Egypt vs. Senegal match in the World Cup qualifiers..



The company announced that it will cover the fan's trip and accommodation to Morocco to attend the semifinal against Egypt! 😂💀… pic.twitter.com/gJ1Bq585a3 — Goals Side (@goalsside) January 12, 2026

Szalah és Mané balhés kapcsolata

Emlékezetes, amikor még mindketten a Liverpool játékosai voltak, akkor egy 2019-es Premier League-mérkőzésen nagy vita alakult ki abból, hogy Mané szándékosan nem passzolt Szalahnak, aki ezt utána számon is kérte a szélsőn. Ez az eset felerősítette azokat a pletykákat, hogy a szenegáli önzőnek tartja egyiptomi csapattársát a kapu előtt. Később Mané egy interjúban elismerte, hogy valóban voltak köztük feszültségek, de hangsúlyozta, hogy ezek a győzni akarásból fakadtak, nem személyes ellenszenvből. Jürgen Klopp többször kiállt mellettük, mondván: az ilyen konfliktusok természetesek világklasszis támadók között. Mané 2022-ben távozott a Liverpooltól, a Bayern Münchenhez igazolt, majd gyorsan továbbállt, a szaúdi al-Nasszrhoz, tehát Cristiano Ronaldo csapattársa lett.