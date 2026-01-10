Live
Az egyiptomi labdarúgó-válogatott bejutott a Marokkóban zajló Afrikai Nemzetek Kupája szerdai elődöntőjébe. A Liverpool sztárja, Mohamed Szalah góllal és gólpasszal járult hozzá a címvédő elefántcsontparti csapat elleni 3-2-es győzelemhez.

Az egyiptomi válogatott már a negyedik percben megszerezte a vezetést az Agadirban rendezett mérkőzésen, majd a 32. percben Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Mohamed Szalah gólpasszt adott, így megduplázta előnyét az észak-afrikai együttes.

Mohamed Szalah gólt lőtt és gólpasszt adott a negyeddöntőben
Fotó: FRANCK FIFE / AFP
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szalah gólt szerzett, Egyiptom a döntőbe jutásért játszhat

Elefántcsontpart egy öngólnak köszönhetően még a szünet előtt egyenlített, ám a második félidő elején Szalah is gólt szerzett, ezután pedig a riválisnak már csak a szépítésre futotta az erejéből. Egyiptom a döntőbe jutásért léphet pályára, ezzel eldőlt, hogy a Liverpool edzőjének, Arne Slotnak továbbra is nélkülöznie kell a Premier League előző szezonjának legjobbját. Szalah jövője körül egyébként is sok a kérdőjel, korábbi kirohanása miatt klubjában mellőzték, több meccset is kihagyott. Később úgy tűnt, kibékült az edzőjével, aki újra játszatta, de a történtek után nem lenne teljesen meglepő, ha mégis távozna a Liverpooltól. 

Az egyiptomi klasszis eddig 4 mérkőzésen 4 gólt lőtt az Afrika-kupán, 

és már csak két gólra van attól, hogy a válogatott történetének legeredményesebb játékosa legyen.

Botrányos verekedés a Nigéria-Algéria meccs után

A nigériai válogatott is bejutott a torna elődöntőjébe, miután a szombati negyeddöntőben 2-0-ra legyőzte az algériai csapatot. A gól nélküli első félidőt követően a nigériaiak gyorsan kétszer is betaláltak, és ez elegendő volt a sikerhez, így aztán eldőlt, hogy a házigazdával találkoznak szerdán a fővárosban a fináléba kerülésért.

A mérkőzés után botrány robbant ki, a vegyes zónában az újságírók összeverekedtek egymással, 

az erről készült felvételek pedig futótűzként kezdtek terjedni az interneten.

Egyiptom a szerdai elődöntőben Szenegállal, Nigéria pedig Marokkóval csap majd össze a fináléba jutásért.

Eredmény, negyeddöntő:

Nigéria-Algéria 2-0 (0-0)

Egyiptom-Elefántcsontpart 3-2 (2-1)

