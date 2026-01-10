Az egyiptomi válogatott már a negyedik percben megszerezte a vezetést az Agadirban rendezett mérkőzésen, majd a 32. percben Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Mohamed Szalah gólpasszt adott, így megduplázta előnyét az észak-afrikai együttes.

Mohamed Szalah gólt lőtt és gólpasszt adott a negyeddöntőben

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szalah gólt szerzett, Egyiptom a döntőbe jutásért játszhat

Elefántcsontpart egy öngólnak köszönhetően még a szünet előtt egyenlített, ám a második félidő elején Szalah is gólt szerzett, ezután pedig a riválisnak már csak a szépítésre futotta az erejéből. Egyiptom a döntőbe jutásért léphet pályára, ezzel eldőlt, hogy a Liverpool edzőjének, Arne Slotnak továbbra is nélkülöznie kell a Premier League előző szezonjának legjobbját. Szalah jövője körül egyébként is sok a kérdőjel, korábbi kirohanása miatt klubjában mellőzték, több meccset is kihagyott. Később úgy tűnt, kibékült az edzőjével, aki újra játszatta, de a történtek után nem lenne teljesen meglepő, ha mégis távozna a Liverpooltól.

Az egyiptomi klasszis eddig 4 mérkőzésen 4 gólt lőtt az Afrika-kupán,

és már csak két gólra van attól, hogy a válogatott történetének legeredményesebb játékosa legyen.

Mohamed Salah edges closer to becoming Egypt's all-time top scorer 🇪🇬👑



He's just 2⃣ goals away ⌛️👀 pic.twitter.com/othw76YmQs — LiveScore (@livescore) January 10, 2026

Botrányos verekedés a Nigéria-Algéria meccs után

A nigériai válogatott is bejutott a torna elődöntőjébe, miután a szombati negyeddöntőben 2-0-ra legyőzte az algériai csapatot. A gól nélküli első félidőt követően a nigériaiak gyorsan kétszer is betaláltak, és ez elegendő volt a sikerhez, így aztán eldőlt, hogy a házigazdával találkoznak szerdán a fővárosban a fináléba kerülésért.

A mérkőzés után botrány robbant ki, a vegyes zónában az újságírók összeverekedtek egymással,

az erről készült felvételek pedig futótűzként kezdtek terjedni az interneten.

Ambiance électrique en zone mixte après la défaite de l’Algérie face au Nigeria 🇩🇿🇳🇬 pic.twitter.com/uK5w4Fkxho — Le360 (@Le360fr) January 10, 2026

Egyiptom a szerdai elődöntőben Szenegállal, Nigéria pedig Marokkóval csap majd össze a fináléba jutásért.

Eredmény, negyeddöntő:

Nigéria-Algéria 2-0 (0-0)

Egyiptom-Elefántcsontpart 3-2 (2-1)

