Még január 10-én adtunk hírt arról az Origón, hogy az egyiptomi labdarúgó-válogatott bejutott a Marokkóban zajló Afrikai Nemzetek Kupája szerdai elődöntőjébe. A Liverpool sztárja, Mohamed Szalah góllal és gólpasszal járult hozzá a címvédő elefántcsontparti csapat elleni 3-2-es győzelemhez, így oroszlánrészt vállalt a sikerből. Nos, a Szenegál elleni mérkőzésen ezt már nem lehetett elmondani Szoboszlai Dominik klubtársáról.

Szalah nem a legjobbját nyújtotta az elődöntőben

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Szalah csapata nem jutott a döntőbe

A meccsen mindössze egy gól esett, azt pedig az a Sadio Mané lőtte a 78. percben, akivel a találkozó előtt még barátságosan ölelgették egymást Szalahval. Hiába volt még több mint öt perc ráadás a mérkőzésen, az egyiptomiak nem tudtak betalálni, így majd csak a harmadik helyért játszhatnak a hétvégén a tornán. A lefújás utáni első értékeléseket elnézve nem ez volt Szalah legjobb meccse ezen a megmérettetésen.

A döntő vasárnap lesz, míg a bronzmeccs szombaton, itt lesz érdekelt majd Egyiptom.