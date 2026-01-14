Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Valami történik a Közel-Keleten! Trump 24 órán belül kirobbanthatja a háborút – a britek reagáltak

Sport

Varga Barnabást ismét pályára küldték, hogy az AEK Athén elkerülje a szégyent

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerdán este eljött az elődöntők ideje az Afrikai Nemzetek Kupáján. Az első összecsapás Egyiptom és Szenegál között volt, amelyet nagy csatában az utóbbi nyert meg 1-0-ra, így Mohamed Szalah nem lesz ott a vasárnapi fináléban.

Még január 10-én adtunk hírt arról az Origón, hogy az egyiptomi labdarúgó-válogatott bejutott a Marokkóban zajló Afrikai Nemzetek Kupája szerdai elődöntőjébe. A Liverpool sztárja, Mohamed Szalah góllal és gólpasszal járult hozzá a címvédő elefántcsontparti csapat elleni 3-2-es győzelemhez, így oroszlánrészt vállalt a sikerből. Nos, a Szenegál elleni mérkőzésen ezt már nem lehetett elmondani Szoboszlai Dominik klubtársáról.

Szalah nem a legjobbját nyújtotta az elődöntőben
Szalah nem a legjobbját nyújtotta az elődöntőben
Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Szalah csapata nem jutott a döntőbe

A meccsen mindössze egy gól esett, azt pedig az a Sadio Mané lőtte a 78. percben, akivel a találkozó előtt még barátságosan ölelgették egymást Szalahval. Hiába volt még több mint öt perc ráadás a mérkőzésen, az egyiptomiak nem tudtak betalálni, így majd csak a harmadik helyért játszhatnak a hétvégén a tornán. A lefújás utáni első értékeléseket elnézve nem ez volt Szalah legjobb meccse ezen a megmérettetésen.

A döntő vasárnap lesz, míg a bronzmeccs szombaton, itt lesz érdekelt majd Egyiptom. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!