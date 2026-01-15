Mohamed Szalah az Afrika-kupán egészen az elődöntőig menetelt az egyiptomi válogatottal, ám a fináléba kerülés nem sikerült, mert Szenegál 1-0-ra nyert a rangadón. Mindez azt jelenti, hogy a Premier League előző szezonjának legjobbja visszatér Liverpoolba, de a hétvégi bajnokin még biztosan nem lép pályára.

Mohamed Szalah kiesett az Afrika-kupa elődöntőjében Egyiptommal

Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Mikor játszhat újra Mohamed Szalah a Liverpoolban?

A 33 éves támadó vasárnap vagy hétfőn érkezik vissza Angliába, így a Burnley elleni, szombati bajnokiról biztosan lemarad.

A Liverpool szerdán az Olympique de Marseille otthonában játszik BL-meccset, azon a találkozón már pályára léphet az egyiptomi,

amennyiben edzője is úgy dönt. Szalah a december elején adott viharos nyilatkozata után kikerült a keretből, bár azóta kibékült Arne Slottal, aki az Afrika-kupa kezdete előtt visszatette őt a csapatba. A klasszis támadó sorsát ugyanakkor bizonytalanság övezi, a nemzetközi sajtóban sokat cikkeztek arról, hogy már ezen a télen, vagy legkésőbb nyáron eligazolhat.

Mohamed Szalah hamarosan újra Liverpool-mezben léphet pályára

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

Megműtötték a Liverpool sztárját

A PL-címvédő északír jobbhátvédje, Conor Bradley az Arsenal elleni rangadón szenvedett súlyos sérülést, melynek következtében ebben az idényben már nem léphet pályára. A 22 éves játékos bal térdét műteni kellett, az operáció pedig sikeresen lezajlott, a focista már üzent is a szurkolóknak.

Nagy csapás, de a műtét már megtörtént, most kezdődik a visszatérés. Ez egy ideig még eltart, de már alig várom, hogy újra játszhassak a Liverpoolban és Észak-Írország válogatottjában.

Köszönöm mindenkinek a támogatást” – üzente Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa.

Szoboszlai Dominik már többször szerepelt Conor Bradley posztján

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Bradley szerencsére elkerülte a térdszalag-szakadást, de a rehabilitációja így is elhúzódhat. A Liverpool játékosai közül nem ő az egyetlen, aki súlyosan megsérült, Alexander Isak és Giovanni Leoni is hosszú időre kidőlt a sorból.