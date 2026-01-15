Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett – senki sem számított rá, hogy ekkora a baj

Ezt látnia kell!

A NATO vezetése 180 fokos fordulatot vett Ukrajnával kapcsolatban – megdöbbentő, amit Rutte mondott

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool legközelebb a Burnley ellen lép pályára a Premier League-ben. Mohamed Szalah ezen a meccsen még nem fog játszani, de hamarosan újra pályára léphet. A csapat háza táján fontos hír, hogy Conor Bradley-t sikeresen megműtötték, az északír védő üzent is az operációja után.

Mohamed Szalah az Afrika-kupán egészen az elődöntőig menetelt az egyiptomi válogatottal, ám a fináléba kerülés nem sikerült, mert Szenegál 1-0-ra nyert a rangadón. Mindez azt jelenti, hogy a Premier League előző szezonjának legjobbja visszatér Liverpoolba, de a hétvégi bajnokin még biztosan nem lép pályára.

Mohamed Szalah kiesett az Afrika-kupa elődöntőjében Egyiptommal, de egy haláleset is történt közben
Mohamed Szalah kiesett az Afrika-kupa elődöntőjében Egyiptommal
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Mikor játszhat újra Mohamed Szalah a Liverpoolban?

A 33 éves támadó vasárnap vagy hétfőn érkezik vissza Angliába, így a Burnley elleni, szombati bajnokiról biztosan lemarad. 

A Liverpool szerdán az Olympique de Marseille otthonában játszik BL-meccset, azon a találkozón már pályára léphet az egyiptomi, 

amennyiben edzője is úgy dönt. Szalah a december elején adott viharos nyilatkozata után kikerült a keretből, bár azóta kibékült Arne Slottal, aki az Afrika-kupa kezdete előtt visszatette őt a csapatba. A klasszis támadó sorsát ugyanakkor bizonytalanság övezi, a nemzetközi sajtóban sokat cikkeztek arról, hogy már ezen a télen, vagy legkésőbb nyáron eligazolhat.

Mohamed Szalah néhány hétre megszabadul Arne Slottól, a Liverpool helyett Egyiptom sikeréért játszik az Afrika-kupán
Mohamed Szalah hamarosan újra Liverpool-mezben léphet pályára
Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

Megműtötték a Liverpool sztárját

A PL-címvédő északír jobbhátvédje, Conor Bradley az Arsenal elleni rangadón szenvedett súlyos sérülést, melynek következtében ebben az idényben már nem léphet pályára. A 22 éves játékos bal térdét műteni kellett, az operáció pedig sikeresen lezajlott, a focista már üzent is a szurkolóknak.

Nagy csapás, de a műtét már megtörtént, most kezdődik a visszatérés. Ez egy ideig még eltart, de már alig várom, hogy újra játszhassak a Liverpoolban és Észak-Írország válogatottjában. 

Köszönöm mindenkinek a támogatást” – üzente Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapattársa.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L-R) celebrates scoring the 1-5 goal with his teammates Liverpool's Northern Irish defender #12 Conor Bradley and Liverpool's French striker #22 Hugo Ekitike during the UEFA Champions League football match between Eintracht Frankfurt and Liverpool FC in Frankfurt, western Germany on October 22, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Szoboszlai Dominik már többször szerepelt Conor Bradley posztján
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Bradley szerencsére elkerülte a térdszalag-szakadást, de a rehabilitációja így is elhúzódhat. A Liverpool játékosai közül nem ő az egyetlen, aki súlyosan megsérült, Alexander Isak és Giovanni Leoni is hosszú időre kidőlt a sorból.

  • Kapcsolódó cikkek
Aggasztó helyzetben vannak Szoboszlaiék – hol kellene erősítenie a Liverpoolnak?
„Elfogadhatatlan” – kiderült, mi történt a Liverpool öltözőjében Szoboszlai hibája után
Kerkez súlyzókkal teli hátizsákkal futott, az edzője mégis majdnem elzavarta

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!