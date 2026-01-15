Mohamed Szalah és Sadio Mané hosszú éveken át voltak csapattársak a Liverpoolban, együtt minden fontosabb trófeát megnyertek. Az egyiptomi azóta is a Vörösöket erősíti, a szenegáli támadó azonban 2022-ben a Bayern Münchenhez igazolt, majd Cristiano Ronaldo csapattársa lett a szaúdi al-Nasszr együttesénél. Az Afrika-kupa elődöntőjében ellenfélként néztek szembe egymással, a mérkőzés előtt kedélyesen ölelkeztek, de a pályán már nem kímélték egymást.
Mohamed Szalah és Sadio Mané összecsapása után verekedés robbant ki
Az első félidő végén Szalah éppen Manéval szemben szabálytalankodott, ezzel viszont verekedést robbantott ki, mert a két kispadnál többen is egymásnak estek.
A két sztár igyekezett békíteni, megelőzve a nagyobb balhé kitörését, ugyanis a dulakodó feleket szét kellett választani.
A botrányos jelenetek során a szenegáliak játékosa, Habib Diarra sárga lapot kapott, így nem léphet pályára a Marokkó elleni döntőben. Szalah fogadkozott, hogy enyhe szabálytalanságot követett el, mégis hatalmas indulatokat szított a megmozdulása, holott nem állt szándékában sérülést okozni barátjának.
Manénak nem is esett komoly baja, a szenegáliak klasszisa a második félidőben hőssé vált, mivel az ő góljának köszönhetően jutott döntőbe a csapata.
A lefújást követően Szalah gratulált egykori klubtársának,
a két támadó baráti ölelést váltott, miután véget ért az elődöntő.
Az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzését, az Egyiptom-Nigéria találkozót szombaton, a torna fináléját, a Szenegál-Marokkó meccset pedig vasárnap rendezik.
