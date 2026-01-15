Live
Az Afrikai Nemzetek Kupája elődöntőjében összecsapott egymással a Liverpool két legendája. Mohamed Szalah és Sadio Mané közül végül utóbbi örülhetett, Szenegál az ő góljával jutott döntőbe. A két játékos a meccs előtt és után is egymással ölelkezett, a mérkőzésen azonban egy furcsa incidens miatt kerültek a figyelem középpontjába.

Mohamed Szalah és Sadio Mané hosszú éveken át voltak csapattársak a Liverpoolban, együtt minden fontosabb trófeát megnyertek. Az egyiptomi azóta is a Vörösöket erősíti, a szenegáli támadó azonban 2022-ben a Bayern Münchenhez igazolt, majd Cristiano Ronaldo csapattársa lett a szaúdi al-Nasszr együttesénél. Az Afrika-kupa elődöntőjében ellenfélként néztek szembe egymással, a mérkőzés előtt kedélyesen ölelkeztek, de a pályán már nem kímélték egymást.

Mohamed Szalah és Sadio Mané között a pályán már nem volt barátság
Mohamed Szalah és Sadio Mané között a pályán már nem volt barátság
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Mohamed Szalah és Sadio Mané összecsapása után verekedés robbant ki

Az első félidő végén Szalah éppen Manéval szemben szabálytalankodott, ezzel viszont verekedést robbantott ki, mert a két kispadnál többen is egymásnak estek. 

A két sztár igyekezett békíteni, megelőzve a nagyobb balhé kitörését, ugyanis a dulakodó feleket szét kellett választani. 

A botrányos jelenetek során a szenegáliak játékosa, Habib Diarra sárga lapot kapott, így nem léphet pályára a Marokkó elleni döntőben. Szalah fogadkozott, hogy enyhe szabálytalanságot követett el, mégis hatalmas indulatokat szított a megmozdulása, holott nem állt szándékában sérülést okozni barátjának.

Manénak nem is esett komoly baja, a szenegáliak klasszisa a második félidőben hőssé vált, mivel az ő góljának köszönhetően jutott döntőbe a csapata. 

A lefújást követően Szalah gratulált egykori klubtársának, 

a két támadó baráti ölelést váltott, miután véget ért az elődöntő.

Az Afrikai Nemzetek Kupája bronzmérkőzését, az Egyiptom-Nigéria találkozót szombaton, a torna fináléját, a Szenegál-Marokkó meccset pedig vasárnap rendezik.

