Az angol sajtó szerint azonban ez sem változtat azon, hogy Szalah és Arne Slot kapcsolata továbbra is feszült, és egyre többen gondolják úgy, hogy a támadó a nyári átigazolási időszakban elhagyhatja a klubot.

Nagy talány, mi történt idén: Szalah teljesítménye visszaesett, és a Slothoz fűződő viszonya is megromlott

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Daily Mirror Danny Murphy korábbi Liverpool-játékost idézi, aki szerint Szalah maradása csak egyetlen esetben elképzelhető: ha a klub új vezetőedzőt nevezne ki.

Szalah utolsó szezonja a Liverpoolban?

„Szerintem jó eséllyel ez Mohamed Szalah utolsó szezonja a Liverpoolnál. Az alapján, ami körülötte és a csapatnál történt, engem meglepne, ha még egy évet maradna.

Papíron ugyan továbbra is van szerződése, de a helyzet, a csapat teljesítménye és az ő idei formája együtt azt sugallja, hogy a legtöbben meglepődnének, ha a következő idényt is az Anfielden kezdené. Egyetlen kivételt tudok elképzelni: ha új menedzser érkezne, aki kifejezetten Szalah köré akarná építeni a csapatot, és még egy nagy évet próbálna kihozni belőle

— fogalmazott Murphy egy közelmúltban adott interjújában.

„Nem ismerem személyesen Szalahot, de könnyen lehet, hogy egy másik edző új lendületet adna neki, egyfajta új életet lehelne bele. A jelenlegi helyzetben viszont, ha minden így marad, akkor szerintem meglepő lenne, ha a következő szezon elején is Liverpool-mezben látnánk őt” — nyilatkozta a korábbi Liverpool-középpályás.

Szalah gólt lőtt, de ez egyelőre kevés

Szalah még decemberben élesen bírálta a klubot és Slotot, kijelentve, hogy „a busz alá lökték”, és azt is elmondta, hogy nincs valódi kapcsolata a holland szakemberrel. Ezek a nyilatkozatok jelentősen felerősítették a távozásáról szóló találgatásokat.

Bár Szalah az Afrika-kupa után visszakerült a csapatba és a BL-ben a Qarabag ellen góllal jelezte, hogy még mindig képes döntő szerepet játszani, Murphy szerint ez már nem feltétlenül elég. A szakértő úgy fogalmazott: meglepné, ha Szalah a következő idényt is Liverpool mezében kezdené meg.

A szaúdi klubok továbbra is figyelik a helyzetet, és a nyáron ismét komoly ajánlattal jelentkezhetnek a támadóért, aki jelenleg is kiemelkedően magas fizetést kap az angol klubnál, miközben a mutatói sokkal gyengébbek a tavalyinál.