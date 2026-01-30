Live
Rendkívüli

Orbán Viktor nem kertelt: Ez hülye ötlet

Időjárás

Azt hitte, ennél már nem lehet rosszabb az időjárás? Most új szintre lép

Mi lesz az előző Premier League-idény legjobbjával? Mohamed Szalah liverpooli jövője továbbra is erősen kérdéses, noha az egyiptomi klasszis az Afrikai Nemzetek Kupája után visszatért a kezdőcsapatba, és a Bajnokok Ligájában hosszú idő után ismét gólt szerzett.

Az angol sajtó szerint azonban ez sem változtat azon, hogy Szalah és Arne Slot kapcsolata továbbra is feszült, és egyre többen gondolják úgy, hogy a támadó a nyári átigazolási időszakban elhagyhatja a klubot.

Nagy talány, hogy ami a tavalyi idényben olyan jól működött Szalah és Slot között, azzal idén mi történt Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
Nagy talány, mi történt idén: Szalah teljesítménye visszaesett, és a Slothoz fűződő viszonya is megromlott
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A Daily Mirror Danny Murphy korábbi Liverpool-játékost idézi, aki szerint Szalah maradása csak egyetlen esetben elképzelhető: ha a klub új vezetőedzőt nevezne ki. 

Szalah utolsó szezonja a Liverpoolban?

„Szerintem jó eséllyel ez Mohamed Szalah utolsó szezonja a Liverpoolnál. Az alapján, ami körülötte és a csapatnál történt, engem meglepne, ha még egy évet maradna.

Papíron ugyan továbbra is van szerződése, de a helyzet, a csapat teljesítménye és az ő idei formája együtt azt sugallja, hogy a legtöbben meglepődnének, ha a következő idényt is az Anfielden kezdené. Egyetlen kivételt tudok elképzelni: ha új menedzser érkezne, aki kifejezetten Szalah köré akarná építeni a csapatot, és még egy nagy évet próbálna kihozni belőle

 — fogalmazott Murphy egy közelmúltban adott interjújában.

„Nem ismerem személyesen Szalahot, de könnyen lehet, hogy egy másik edző új lendületet adna neki, egyfajta új életet lehelne bele. A jelenlegi helyzetben viszont, ha minden így marad, akkor szerintem meglepő lenne, ha a következő szezon elején is Liverpool-mezben látnánk őt” — nyilatkozta a korábbi Liverpool-középpályás.

Szalah gólt lőtt, de ez egyelőre kevés

Szalah még decemberben élesen bírálta a klubot és Slotot, kijelentve, hogy „a busz alá lökték”, és azt is elmondta, hogy nincs valódi kapcsolata a holland szakemberrel. Ezek a nyilatkozatok jelentősen felerősítették a távozásáról szóló találgatásokat.

Bár Szalah az Afrika-kupa után visszakerült a csapatba és a BL-ben a Qarabag ellen góllal jelezte, hogy még mindig képes döntő szerepet játszani, Murphy szerint ez már nem feltétlenül elég. A szakértő úgy fogalmazott: meglepné, ha Szalah a következő idényt is Liverpool mezében kezdené meg.

A szaúdi klubok továbbra is figyelik a helyzetet, és a nyáron ismét komoly ajánlattal jelentkezhetnek a támadóért, aki jelenleg is kiemelkedően magas fizetést kap az angol klubnál, miközben a mutatói sokkal gyengébbek a tavalyinál.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's Egyptian forward #11 Mohamed Salah embrace at the end of the UEFA Champions League, league phase day 7, football match between Olympique de Marseille (OM) and Liverpool FC at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on January 21, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP)
Szalah és Szoboszlai remek kapcsolatot ápolnak egymással
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Mohamed Szalah a 2024–25-ös idényben a Liverpool színeiben minden sorozatot figyelembe véve 52 mérkőzésen 34 gólt és 23 gólpasszt jegyzett, míg a most futó 2025–26-os szezonban eddig 23 meccsen mindössze 6 gólig és 5 asszisztig jutott.

A Liverpool vezetése egyelőre kitart Arne Slot mellett, de ha a gyengébb eredmények folytatódnak, az edző jövője is kérdésessé válhat – és ez akár Mohamed Szalah sorsát is alapjaiban befolyásolhatja.

