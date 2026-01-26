A 28 éves magyar válogatott hátvédet hosszú hónapokig mellőzte a Hoffenheim szakmai stábja, így az előző szezon közepén kölcsönadták a belga Standard Liege együttesének, ahol sérülés miatt csupán öt mérkőzésen léphetett pályára. Szalai Attila aztán a nyáron visszatért egykori sikerei színhelyére, Törökországba, ám a Kasimpasa együttesében sem sem tudott igazán megragadni.
Szalai helyzete azt követően vált bizonytalanná, hogy az isztambuli csapat vezetőedzője, a decemberben kinevezett Emre Belözoglu élesen kritizálta a magyar játékost, és kijelentette, hogy kérdéses a jövője a klubnál.
A Transfermakt szerit 2 millió euróra taksált Szalai eddig 15 meccsen (1163 percet töltött a pályán) játszott a török bajnokság jelenlegi idényében, de az új edző érkezésével jelentősen kevesebb játéklehetőséghez jut.
Szalai Attila a lengyel bajnokságba igazolhat
Yagiz Sabuncuoglu török újságíró a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a magyar válogatott védő a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecin csapatához igazolhat. Mindezt megerősíti, hogy a Nemzeti Sport információi szerint a labdarúgó már Lengyelországban tartózkodik, ahol hamarosan áteshet az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, így legkésőbb szerdáig bejelenthetik az érkezését.
A lengyel élvonalban tizedik helyen álló klubnál az MTK-tól igazolt Molnár Rajmund személyében már van egy magyar játékos. A válogatott keretbe már meghívott csatár 12 mérkőzésen három gólt szerzett eddig a Pogon színeiben, ám minden bizonnyal a mostani szezonban már nem léphet pályára, mivel decemberben súlyosan megsérült.
