Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Képek

Amerika elesett a pusztító viharban – sok a halott, 800 ezren áram nélkül

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét csapatot válthat a 49-szeres magyar válogatott focista. Sajtóhírek szerint Szalai Attila Lengyelországban folytatja pályafutását, méghozzá a Molnár Rajmundot is foglalkoztató Pogon Szczecin csapatánál.

A 28 éves magyar válogatott hátvédet hosszú hónapokig mellőzte a Hoffenheim szakmai stábja, így az előző szezon közepén kölcsönadták a belga Standard Liege együttesének, ahol sérülés miatt csupán öt mérkőzésen léphetett pályára. Szalai Attila aztán a nyáron visszatért egykori sikerei színhelyére, Törökországba, ám a Kasimpasa együttesében sem sem tudott igazán megragadni.

Szalai Attila Lengyelországban kaphat új esélyt
Szalai Attila Lengyelországban kaphat új esélyt
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Szalai helyzete azt követően vált bizonytalanná, hogy az isztambuli csapat vezetőedzője, a decemberben kinevezett Emre Belözoglu élesen kritizálta a magyar játékost, és kijelentette, hogy kérdéses a jövője a klubnál.

A Transfermakt szerit 2 millió euróra taksált Szalai eddig 15 meccsen (1163 percet töltött a pályán) játszott a török bajnokság jelenlegi idényében, de az új edző érkezésével jelentősen kevesebb játéklehetőséghez jut.

Szalai Attila a lengyel bajnokságba igazolhat

Yagiz Sabuncuoglu török újságíró a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a magyar válogatott védő a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecin csapatához igazolhat. Mindezt megerősíti, hogy a Nemzeti Sport információi szerint a labdarúgó már Lengyelországban tartózkodik, ahol hamarosan áteshet az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, így legkésőbb szerdáig bejelenthetik az érkezését.

A lengyel élvonalban tizedik helyen álló klubnál az MTK-tól igazolt Molnár Rajmund személyében már van egy magyar játékos. A válogatott keretbe már meghívott csatár 12 mérkőzésen három gólt szerzett eddig a Pogon színeiben, ám minden bizonnyal a mostani szezonban már nem léphet pályára, mivel decemberben súlyosan megsérült.

  • Kapcsolódó cikkek:
Így még nem látta Szoboszlait, elképesztő kép született róla
Brazil csodagyerek lesz Tóth Alex új csapattársa
Szoboszlai újabb zseniális gólt rúgott, mégse lehetett boldog – videó
Szoboszlai óriási gólt lőtt, a Liverpool a szezon legőrültebb meccsét játszotta Tóth Alex csapatával
Íme Marco Rossi megdöbbentő vallomása a magyar válogatottról

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!