A 28 éves magyar válogatott hátvédet hosszú hónapokig mellőzte a Hoffenheim szakmai stábja, így az előző szezon közepén kölcsönadták a belga Standard Liege együttesének, ahol sérülés miatt csupán öt mérkőzésen léphetett pályára. Szalai Attila aztán a nyáron visszatért egykori sikerei színhelyére, Törökországba, ám a Kasimpasa együttesében sem sem tudott igazán megragadni.

Szalai Attila Lengyelországban kaphat új esélyt

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Szalai helyzete azt követően vált bizonytalanná, hogy az isztambuli csapat vezetőedzője, a decemberben kinevezett Emre Belözoglu élesen kritizálta a magyar játékost, és kijelentette, hogy kérdéses a jövője a klubnál.

A Transfermakt szerit 2 millió euróra taksált Szalai eddig 15 meccsen (1163 percet töltött a pályán) játszott a török bajnokság jelenlegi idényében, de az új edző érkezésével jelentősen kevesebb játéklehetőséghez jut.

Szalai Attila a lengyel bajnokságba igazolhat

Yagiz Sabuncuoglu török újságíró a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a magyar válogatott védő a lengyel élvonalban szereplő Pogon Szczecin csapatához igazolhat. Mindezt megerősíti, hogy a Nemzeti Sport információi szerint a labdarúgó már Lengyelországban tartózkodik, ahol hamarosan áteshet az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, így legkésőbb szerdáig bejelenthetik az érkezését.

Selon les informations récentes du journaliste Yağız Sabuncuoğlu

Attila Szalai est proche de rejoindre la Duma Pomorza.



Ce défenseur central hongrois de 28 ans, international avec la sélection de Hongrie, est actuellement évalué à 2 millions d'euros. 🇭🇺 pic.twitter.com/Kw5B3yi5WL — Pogoń Szczecin FR ⚓🇫🇷 (@PogonSzczecinFR) January 26, 2026

A lengyel élvonalban tizedik helyen álló klubnál az MTK-tól igazolt Molnár Rajmund személyében már van egy magyar játékos. A válogatott keretbe már meghívott csatár 12 mérkőzésen három gólt szerzett eddig a Pogon színeiben, ám minden bizonnyal a mostani szezonban már nem léphet pályára, mivel decemberben súlyosan megsérült.