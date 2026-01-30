Ősszel úgy tűnt, végre egyenesbe kerül Szalai Attila pályafutása. A magyar válogatott védő két éven át jobbára a kispadot koptatta klubjaiban, a török Kasimpasánál viszont 16 meccsből 14-szer lehetőséget kapott, sőt már csapatkaptiány is lett. Aztán jött az edzőváltás, Emre Belözoglu pedig nem volt korrekt Szalaival, ezt a Pogon Szczecinhez távozó védő nem is rejtette véka alá.

Emre Belözoglu nem volt korrekt Szalai Attila edzőjeként a Kasimpasánál, s korábban is akadt már néhány balhéja

Fotó: Anadolu via AFP/HAKAN BURAK ALTUNOZ

A Magyar Nemzet emlékeztet rá, hogy Szalai korántsem az első futballista, akinek gondja akadt a balhés Emrével.

Emre balhéi: verekedés, rasszizmus, Szalai megalázása

Emre Belözoglu részese volt a török futball legnagyobb sikerének, fontos gólt is szerzett a 2002-es világbajnokságon a bronzérem felé vezető úton. Később azonban inkább a balhékkal hívta fel magára a figyelmet.

Amikor a következő vb pótselejtezőjén Törökország elbukott Svájccal szemben, a svájciaknak menekülniük kellett az öltözőbe, s Emre az egyik főkolompos volt a balhéban, négy meccsre tiltották el.

Később többször is rasszista incidensbe keveredett. A leghírhedtebb, amikor Didier Zokora képébe vágta a tiltott n-betűs szót a pályán.

Emrét ekkor az egész futballvilág meggyűlölte. Amikor legközelebb találkoztak a pályán, mintha a játékvezető is egyetértett volna Zokora és csapattársai bosszújával, szemet hunyt a durva szabálytalanságok felett.

Most Szalai Attila is megtapasztalta, hogy Emre nem korrekt személy, az edző sunyi módon alázta meg a magyar védőt.