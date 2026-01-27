A klub kedden, a honlapján jelentette be a magyar játékos, Szalai Attila megszerzését, a védő az idény végéig erősíti majd az együttest.

Szalai Attila a Pogoń Szczecin játékosa lett

Fotó: Pogoń Szczecin/Facebook

Szalai Attila újra klubot váltott

Szalai eddig - tavaly nyár óta - a török Kasimpasánál szerepelt,

ugyancsak kölcsönben a német Hoffenheimtől. A mostani szezonban 15 mérkőzést játszott a török Szuperligában, egy gólpassza volt, nyolc mérkőzésen ő viselte a csapatkapitányi karszalagot.

Az 53-szoros válogatott, 28 éves védőről a Pogon Szczecin kiemeli, hogy tapasztalt játékos, a nemzeti csapattal ott volt a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságon is.

A játékos sikeresen átment az orvosi vizsgálatokon, és a vasárnapi bajnoki mérkőzésen, a Motor Lublin ellen már az edzői stáb rendelkezésére áll"

- írták.

Hazudott a Hoffenheim Szalai Attiláról

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy a német klub a játékos kölcsönadását közlő cikkében azt írta, „2019-es debütálása óta 49 nemzetközi mérkőzésen lépett pályára a magyar válogatottban, és két gólt szerzett” – csakhogy Szalai nem 49-szer, hanem 53-szor vette fel a címeres mezt.

Szalai Attila már 14 évesen légiós lett az osztrák Rapid Wiennél, onnan a Mezőkövesdhez került, aztán a ciprusi Apollon Limasszolt, majd a török Fenerbahcét erősítette, 2023-ban pedig 12,3 millió euróért a Hoffenheimhez szerződött. A német egyesület először a Freiburgnak adta kölcsön, majd tavaly tavasszal a belga Standard Liége-nek, ahol sérülés miatt csak öt mérkőzésen lépett pályára.

A Pogon Szczecin 18 forduló után 21 ponttal a tizedik helyen áll a 18 csapatos Ekstraklasában.