A 28 éves Szalai Attila az M1 aktuális csatornának adott szerdai interjújában kiemelte, szeretne egy „nagyon jó tavaszt produkálni”, sok játékperccel, mert a mögötte lévő időszak nem úgy alakult, ahogy szerette volna. Szalai – aki kölcsönben folytatja pályafutását Lengyelországban – úgy fogalmazott, nagyon gyorsan lezajlott az átigazolása.

Szalai Attila a Pogoń Szczecin játékosa lett

Fotó: Pogoń Szczecin/Facebook

Szalai Attila: Sárdobálás helyett közlemény

Szalai a török Kasimpasánál történtekről is beszélt: elmondása szerint közleményt fog kiadni, de nem akar „sárdobálásba belemenni”. A hátvéd azt is elárulta, volt megkeresése Magyarországról és külföldről is, végül azonban a Pogon Szczecin ajánlatát fogadta el.

A Hoffenheim a nyáron adta kölcsön Szalait a török élvonalbeli Kasimpasának, ahol kezdetben stabil kezdőnek számított. Első 16 bajnoki mérkőzéséből 14-szer végigjátszotta a találkozót, egy alkalommal a 78. percben cserélték le, egyszer pedig sérülés miatt kihagyott egy meccset. Az ezt követő hat bajnokiból viszont összesen csak 185 percet kapott a lehetséges 450-ből, a legutóbbi bajnokin pedig már pályára sem lépett.

Belözoğlu keményen beszólt

A helyzetét tovább árnyalta Emre Belözoğlu, a Kasimpasa vezetőedzőjének nyilatkozata, aki a hétvégi mérkőzés után így fogalmazott a magyar védőről: „Szalai Attila teljesítménye elmarad a várakozásainktól. Lehet, hogy a jövő héten döntünk róla.”

Szalai elárulta, a szerződés aláírása előtt kikérte Marco Rossi szövetségi kapitány véleményét is. A válogatottnál a korábbi időszakban is volt rá példa, hogy Rossi akkor is behívta a keretbe Szalait, amikor klubszinten kevesebb szerephez jutott, a kapitány pedig most is azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a hátvéd rendszeresen pályára lépjen.

Szalai Attila Lengyelországban kap új esélyt

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

„Természetesen beszéltem Rossi mesterrel is az átigazolásom előtt, és ő is támogatta ezt a projektet. Azt mondta, hogy az a legfontosabb a számomra, hogy játsszak, és konstans, jó teljesítményt nyújtsak mérkőzésről mérkőzésre” – idézte fel Szalai.

A védő a lengyelországi fogadtatásról is pozitívan beszélt: „Rendkívül jó közegbe érkeztem, a srácok is jól fogadtak, várom a vasárnapi bajnoki mérkőzést. Nagyon vártak, sokat tettek azért, hogy ide jöjjek, hogy meg tudjanak szerezni.”