Az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében a rendes játékidő ráadásában a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok pedig levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után – miután Sadio Mané meggyőzte a társait a folytatásról – lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-féle pontrúgása a kapus kezében landolt. A hosszabbításban aztán Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt és 2021 után másodszor lett az Afrika-kupa győztese.
Botrányos volt az Afrikai Nemzetek Kupája döntője
A találkozón nem a szenegáliak levonulása volt az egyetlen felháborító jelenet:
- egyrészt az eset után a rendőrök és a szenegáli szurkolók között verekedés tört ki, majd
- a pályára való visszatérés után a marokkóiak közül a BL-győztes Asraf Hakimi Édouard Mendy törölközőjét, egy csapattársa pedig a szenegáli kapus kulacsát akarta elvenni.
Volt balhé a Marokkó-Szenegál döntő után is
A balhé aztán a találkozó után is folytatódott. A válogatottól minden bizonnyal visszavonuló Sadio Mané még nyugodtan beszélt arról, hogy fontosnak érezte meggyőzni társat a folytatásról, ám a szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw sajtótájékoztatóját már el kellett törölni, miután a marokkói újságírók kifütyülték őt. A szervezők attól féltek, hogy bunyó lesz a sajtóteremben, és az sem segített, hogy Thiaw kifelé két ujját felmutatva üzente: ő már kétszer nyerte meg az Afrika-kupát.
Regragui megvédte Brahim Díazt
Marokkóban a Real Madrid játékosát, Brahim Díazt sok kritika érte a hibája miatt, kapitánya, Valid Regragui azonban valamelyest kiállt mellette, miközben ő inkább a szenegáliakat kritizálta.
„Afrikára ma szégyent hoztak. Egy edző, aki megkéri a játékosait, hogy hagyják el a pályát... Pape nem tiszteli Afrikát! Már a meccs előtti sajtótájékoztatón elkezdte. Nem volt elegáns, de ő bajnok, ezért azt mondhat, amit akar. A világ szeme láttára tíz percre leállítottuk a mérkőzést. Ez nem segített Brahimnak. Ez nem menti fel Brahimet azért, ahogyan a tizenegyeset rúgta. Így rúgta, és ezt el kell fogadnunk.
Egy percre voltunk attól, hogy afrikai bajnokok legyünk. Ez a futball: gyakran kegyetlen"
– nyilatkozta a marokkóiak szövetségi kapitánya.
Regragui hatalmas elszalasztott lehetőségként gondol vissza a döntőre. A kapitány kemény kérdéseket is kapott a sajtótájékoztatón, az újságírók egy része le is akarta őt mondatni – pedig a 2004 után másodszor ANK-ezüstérmes marokkói válogatott a döntő előtt egy 26 meccses veretlenségi szériát produkált...