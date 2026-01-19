Az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében a rendes játékidő ráadásában a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok pedig levonultak a pályáról. Mintegy negyedórás közjáték után – miután Sadio Mané meggyőzte a társait a folytatásról – lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, Brahim Díaz Panenka-féle pontrúgása a kapus kezében landolt. A hosszabbításban aztán Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt és 2021 után másodszor lett az Afrika-kupa győztese.

Brahim Díaz elrontott tizenegyese után Szenegál megnyerte a Marokkó elleni Afrikai Nemzetek Kupája-döntőt

Botrányos volt az Afrikai Nemzetek Kupája döntője

A találkozón nem a szenegáliak levonulása volt az egyetlen felháborító jelenet:

egyrészt az eset után a rendőrök és a szenegáli szurkolók között verekedés tört ki, majd

a pályára való visszatérés után a marokkóiak közül a BL-győztes Asraf Hakimi Édouard Mendy törölközőjét, egy csapattársa pedig a szenegáli kapus kulacsát akarta elvenni.

Hakimi throwing Mendy's Towel to the ball boy to hide.. They enabled them actually this is a disgrace pic.twitter.com/Aw9FitXsVo — Sxnti (@PeakSxnti) January 18, 2026

Volt balhé a Marokkó-Szenegál döntő után is

A balhé aztán a találkozó után is folytatódott. A válogatottól minden bizonnyal visszavonuló Sadio Mané még nyugodtan beszélt arról, hogy fontosnak érezte meggyőzni társat a folytatásról, ám a szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw sajtótájékoztatóját már el kellett törölni, miután a marokkói újságírók kifütyülték őt. A szervezők attól féltek, hogy bunyó lesz a sajtóteremben, és az sem segített, hogy Thiaw kifelé két ujját felmutatva üzente: ő már kétszer nyerte meg az Afrika-kupát.

#AFCON2025FINAL winning coach Pape Thiaw will not speak to the world’s media, after winning the trophy 🏆. He was hounded out of the room by journalists from #Morocco. I have never seen this type of thing at an #AFCON. 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/CwpsMTXfAo — Osasu Obayiuwana (@osasuo) January 18, 2026

Regragui megvédte Brahim Díazt

Marokkóban a Real Madrid játékosát, Brahim Díazt sok kritika érte a hibája miatt, kapitánya, Valid Regragui azonban valamelyest kiállt mellette, miközben ő inkább a szenegáliakat kritizálta.

„Afrikára ma szégyent hoztak. Egy edző, aki megkéri a játékosait, hogy hagyják el a pályát... Pape nem tiszteli Afrikát! Már a meccs előtti sajtótájékoztatón elkezdte. Nem volt elegáns, de ő bajnok, ezért azt mondhat, amit akar. A világ szeme láttára tíz percre leállítottuk a mérkőzést. Ez nem segített Brahimnak. Ez nem menti fel Brahimet azért, ahogyan a tizenegyeset rúgta. Így rúgta, és ezt el kell fogadnunk.

Egy percre voltunk attól, hogy afrikai bajnokok legyünk. Ez a futball: gyakran kegyetlen"

– nyilatkozta a marokkóiak szövetségi kapitánya.