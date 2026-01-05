A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool edzője, Arne Slot nem volt felhőtlenül boldog a Fulham elleni 2-2-es vasárnapi PL-döntetlent követően.

Szoboszlaiék kilenc meccse veretlenek, ám Arne Slot ezúttal sem lehetett igazán boldog a Liverpool pontvesztése miatt

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Győzelmet érdemeltek volna Szoboszlaiék?

„Aki nem követ minket hétről hétre, az valószínűleg azt gondolja, hogy megnyertük ezt a meccset” – mondta a Liverpool menedzsere, Arne Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. – „De sajnos hónapok óta tapasztalom, hogy

az ellenfél első igazi lehetőségéből gólt kapunk. Ráadásul rendszeresen megtörténik velünk az is, hogy a hosszabbításban jön egy olyan gól, amire senki sem számít.”

A holland tréner szerint csapata ennek ellenére helytállt a nehéz körülmények között is, és megmutatta, milyen mentális ereje van.

„Nagy kitartást mutattunk már az elejétől kezdve” – fogalmazott. – „Sok támadónk hiányzik, és egy olyan csapat ellen játszottunk, amelyik nagyon jól szervezett és tudatosan futballozik. Ennek ellenére alig engedtünk nekik lehetőséget. Igen, jó lett volna többet kialakítanunk, de összességében mi irányítottuk a játékot.”

Slot hangsúlyozta, hogy filozófiája nem változott, de a keret összetétele korlátozza a lehetőségeket:

Az én futballfilozófiám idén sem változott. A különbség csak az, hogy az elérhető játékosokkal kell dolgoznom. Ma is tizenegy nagyszerű futballista volt a pályán, még ha nem is mindenki a megszokott pozíciójában játszott. Voltak jó dolgaink, de az eredmény megint nem tükrözi, amit megérdemeltünk volna.

A vezetőedző elismerte, hogy csapata a Fulham egyenlítő találatánál kissé mélyen védekezett, de szerinte a gól inkább a szerencsének köszönhető:

„Be kell vallani, hogy kissé visszahúzódtunk, de az ilyen gólokra nehéz felkészülni. Egy hihetetlen lövés volt, amit ritkán látni. Ha xG-alapon nézzük, aligha számítana nagy helyzetnek, de mégis bement. Ilyenkor el kell ismerni az ellenfél érdemeit és kész.”

Arne Slot beszélt a támadójáték korlátairól is. Úgy véli, csapata elég helyzetet alakított ki a győzelemhez, de a realitásokkal is tisztában van:

„Nagyon szeretnék ötször annyi helyzetet látni, de a valóság az, hogy ha túl sok támadót játszatunk, akkor nyitottabbak leszünk hátul. És nincs is nyolc támadónk, akikkel ezt megtehetnénk. Most az a cél, hogy megtaláljuk az egyensúlyt.”

A sérültekről is szót ejtett: Hugo Ekitiké játékát nem kockáztatták meg, mivel izomfáradtságra panaszkodott edzés után, míg Florian Wirtz „csak izomlázat” érzett, így tudta vállalni a játékot. Slot szerint az extra terhelés új kihívás sok fiatal játékosnak, akik először szerepelnek ilyen sűrű menetrendben Premier League- és Bajnokok Ligája-szinten.