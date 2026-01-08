A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ugyan nyolc meccse veretlen a Premier League-ben, azonban a bajnoki címvédő Vörösök a 2026-os naptári évben még nem nyertek mérkőzést.

Szoboszlaiék legutóbb a Fulham otthonában hullajtottak pontokat

Arne Slot csapata az újonc Leeds United és a Fulham elleni meccsen is csak döntetlenre végzett, így az Arsenal elleni rangadó előtt a Liverpoolnak 14 pont a hátránya listavezetővel szemben.

​Szoboszlai nyerőember lehet?

A listavezető Arsenal az idei szezonban csak két meccset veszített el, az egyiket pont a Liverpool otthonában, még augusztus végén. Azon a találkozón Kerkez Milos remekül futballozott balhátvédként, a meccs hőse viszont egy másik magyar, Szoboszlai Dominik volt, aki egy 28 méteres szabadrúgásból káprázatos gólt lőtt az észak-londoni csapatnak, ami végül három pontot ért a Liverpoolnak.

Szoboszlai minden bizonnyal ott lesz a Liverpool kezdőcsapatában, Kerkez szereplése viszont még kérdéses. A 22 éves balhátvéd a legutóbbi Fulham elleni meccset végigjátszotta, a teljesítménye viszont nem nyűgözte le a csapat egyik legnagyobb kritikusát, a Liverpool-ikon Jamie Carraghert.

Trent Alexander-Arnold nagyon hiányzik, ő olyan volt, mintha Kevin De Bruyne lenne a jobbhátvéd. Kerkezt nézve pedig olyan, mintha Darwin Núnez lenne a balhátvéd. Kerkez kissé őrült. Nem gondolja át, hogy mit csinál a labdával, hogyan játszik össze a többi játékossal. Csak lehajtja a fejét és fut a labdával, sosem emeli fel a fejét és nem ad passzokat. Sokat kell még fejlődnie”

– vélekedett a Sky Sports szakértőjeként dolgozó egykori BL-győztes játékos, aki azért hozzátette, hogy Kerkez posztriválisa, a mára már klubikon Andy Robertson karrierje sem indult fényesen a Vörösök mezében.

​A Liverpool gyengéje az Arsenal legnagyobb erőssége

Az Arsenal az idényben még veretlen az Emirates Stadionban, Mikel Arteta csapata minden sorozatot figyelembe véve 15 meccsből 13-at megnyert, mindössze két találkozót adott döntetlenre.

Ráadásul, ami döntő lehet a találkozón, hogy az Arsenal legnagyobb erőssége éppen a Liverpool legnagyobb gyengesége.

A Liverpool az idei Premier League-idényben már 13 gólt kapott rögzített helyzetek – szögletek, szabadrúgások – után, ezzel szemben az Arsenal a legtöbb gólt (12) szerezte ilyen szituációkból.