A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool ugyan nyolc meccse veretlen a Premier League-ben, azonban a bajnoki címvédő Vörösök a 2026-os naptári évben még nem nyertek mérkőzést.
Arne Slot csapata az újonc Leeds United és a Fulham elleni meccsen is csak döntetlenre végzett, így az Arsenal elleni rangadó előtt a Liverpoolnak 14 pont a hátránya listavezetővel szemben.
Szoboszlai nyerőember lehet?
A listavezető Arsenal az idei szezonban csak két meccset veszített el, az egyiket pont a Liverpool otthonában, még augusztus végén. Azon a találkozón Kerkez Milos remekül futballozott balhátvédként, a meccs hőse viszont egy másik magyar, Szoboszlai Dominik volt, aki egy 28 méteres szabadrúgásból káprázatos gólt lőtt az észak-londoni csapatnak, ami végül három pontot ért a Liverpoolnak.
Szoboszlai minden bizonnyal ott lesz a Liverpool kezdőcsapatában, Kerkez szereplése viszont még kérdéses. A 22 éves balhátvéd a legutóbbi Fulham elleni meccset végigjátszotta, a teljesítménye viszont nem nyűgözte le a csapat egyik legnagyobb kritikusát, a Liverpool-ikon Jamie Carraghert.
Trent Alexander-Arnold nagyon hiányzik, ő olyan volt, mintha Kevin De Bruyne lenne a jobbhátvéd. Kerkezt nézve pedig olyan, mintha Darwin Núnez lenne a balhátvéd. Kerkez kissé őrült. Nem gondolja át, hogy mit csinál a labdával, hogyan játszik össze a többi játékossal. Csak lehajtja a fejét és fut a labdával, sosem emeli fel a fejét és nem ad passzokat. Sokat kell még fejlődnie”
– vélekedett a Sky Sports szakértőjeként dolgozó egykori BL-győztes játékos, aki azért hozzátette, hogy Kerkez posztriválisa, a mára már klubikon Andy Robertson karrierje sem indult fényesen a Vörösök mezében.
A Liverpool gyengéje az Arsenal legnagyobb erőssége
Az Arsenal az idényben még veretlen az Emirates Stadionban, Mikel Arteta csapata minden sorozatot figyelembe véve 15 meccsből 13-at megnyert, mindössze két találkozót adott döntetlenre.
Ráadásul, ami döntő lehet a találkozón, hogy az Arsenal legnagyobb erőssége éppen a Liverpool legnagyobb gyengesége.
A Liverpool az idei Premier League-idényben már 13 gólt kapott rögzített helyzetek – szögletek, szabadrúgások – után, ezzel szemben az Arsenal a legtöbb gólt (12) szerezte ilyen szituációkból.
Az Opta statisztikái alapján az Arsenal a szezonban 9,9-es xG-t alakított ki rögzített helyzetekből, ez legjobb a ligában, míg a Liverpool a bekapott góljainak 46,4 százalékát szögletekből vagy szabadrúgásokból kapta.
Az Arsenal erősségei? Érdekes kérdés, mert sok van nekik, mellette pedig nincs sok gyengeségük. Alig kapnak gólt, erősek a mezőnyjátékban és rögzített helyzetekből is. Jól építik fel a játékot, hatékonyak a hosszú labdákban, tehát egy komplett csapat benyomását keltik, és teljesen megérdemlik, hogy ott vannak az élen”
– nyilatkozta a mérkőzés előtt Arne Slot, a Liverpool edzője.
Szoboszlai: Ők játszanak a bajnokokkal
A csütörtöki rangadó nem csupán a három pont miatt fontos a Liverpoolnak. Arne Slot szerint egy esetleges siker azt üzenné, hogy csapata a nehezebb időszak ellenére is képes felvenni a versenyt a legjobbakkal. A holland szakember ugyanakkor hangsúlyozta, hogy csapata jelenlegi gondjai nem a csúcsmeccseken mutatkoznak meg igazán, hanem azokon a találkozókon, amelyeket általában meg szoktak nyerni.
A találkozó előtt Szoboszlai Dominik hosszabb interjút adott a Sky Sportsnak. Az Arsenal jelenleg hat pont előnnyel vezeti a bajnokságot, a negyedik Liverpoolt pedig 14 ponttal előzi meg, így adta magát a kérdés, hogy van-e még esélye a Poolnak a bajnoki címre.
„Ha visszamegyek a múlt évre, februárra, szerintem tíz pont előnnyel vezettünk. Akkor az volt a fejemben, hogy ezt még nem nyertük meg. De belül tudtam, hogy óriási lehetőség előtt állunk. Most tetemes hátrányban vagyunk, így nem gondolkodhatunk hosszú távon, csakis meccsről meccsre. Álmodozhatunk róla, beszélhetünk róla, de először teljesíteni kell és meccsről meccsre megmutatni, hogy egyáltalán képesek vagyunk a top négyben lenni” – mondta Szoboszlai, akit arról is kérdeztek, hogy a Liverpool csütörtök este a leendő bajnokkal játszik-e.
Hosszú az út, a Premier League nem könnyű. Januárban nem nyered meg, úgyhogy nem hiszem, hogy a bajnokok ellen játszanánk. Ők játszanak a bajnokok ellen. És ezt valószínűleg ők is tudják, mi is tudjuk. Természetesen ők az idei év egyik favoritjai. Hihetetlen csapat, nagyon jó játékosokkal. De nem szabad elfelejteni a Manchester Cityt vagy az Aston Villát, akik szintén nagyon jól teljesítenek”
– fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya.
Az Arsenalnak a legjobbját kell nyújtania
A találkozónak az Arsenal az esélyese, azonban Mikel Arteta nagyon komolyan veszi a Liverpoolt.
„Nagyon izgatottak vagyunk, hatalmas meccs vár ránk az előző idény bajnoka ellen, és van mit bizonyítanunk. A tabella élén állunk, hazai pályán játszunk egy igazán jó ellenféllel, és meg akarjuk tartani a helyünket. A győzelemhez végig a lehető legjobbnak kell lennünk” – mondta a baszk szakember a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón.
Mindannyiunk számára nagyon aprók a különbségek. Nagyszerű edzőjük van, kivételes struktúrával, és értik, mit kell tenniük a játékosok kiválasztásánál. Többféle stílusban tudnak játszani, és ez különlegessé teszi őket”
– tette hozzá Arteta, aki hangsúlyozta, hogy a lemaradása ellenére a Liverpool még mindig komoly riválisnak tekinthető.
Ami a hiányzókat illeti: az Arsenalnál Cristhian Mosquera és Riccardo Calafiori biztosan nem léphet pályára, míg a Liverpool együtteséből az Afrika Kupán szereplő Mohamed Szalah, a nemrég szárkapocscsont-törést szenvedő Alexander Isak is biztosan kihagyja a meccset, mellette pedig kérdéses Hugo Ekitiké játéka is.
A találkozó csütörtök este kilenckor kezdődik az Emirates Stadionban, a mérkőzés játékvezetője Anthony Taylor lesz.
A várható kezdőcsapatok:
Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ødegaard, Zubimendi, Rice – Saka, Gyökeres, Martinelli.
Liverpool: Alisson – Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Jones, Gravenberch – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz – Gakpo.
