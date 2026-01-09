A címvédő Liverpool csütörtök este az éllovas Arsenal otthonába látogatott a Premier League-ben. A Vörösök az augusztusi mérkőzéssel ellentétben – amelyet Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgólja döntött el – ezúttal nem tudtak nyerni, de értékes pontot szereztek a listavezető ellen, és továbbra is a negyedik helyen állnak a tabellán.
Szoboszlai Dominik szerint kevés az egy pont
Akárcsak Kerkez Milos, Szoboszlai is végigjátszotta az Arsenal elleni rangadót, de nem volt maradéktalanul elégedett a lefújást követően, mert nem tudták begyűjteni a három pontot.
Kevés az egy pont, mert a három pontért jöttünk. Ha a teljesítményt nézzük, jó játékkal dominálni tudtunk egy olyan Arsenalt, amely vezeti a bajnokságbot. Ebből kell táplálkoznunk a következő meccsre.
A mester nem mondott semmit a szünetben, csak a második félidőben jobban összejöttek a letámadásaink és a labdatartásaink. Amikor lejöttünk a pályáról, arról beszéltünk a mesterrel, hogy amikor jól játszunk, nehéz ellenünk helyzetek kialakítani. Viszont ha valaki behúzódik ellenünk, akkor nehezen tudjuk feltörni a védelmeket” – nyilatkozta a Liverpool magyar klasszisa.
A Premier League címvédője 21 forduló elteltével a negyedik helyen áll a tabellán. Arne Slot együttese legközelebb a harmadosztályú Barnsley csapatát fogadja az FA-kupában, majd a bajnokságban a kiesőjelölt Burnley ellen játszik hazai meccset.
