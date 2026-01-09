Live
Sport

Szoboszlai lenyűgöző volt, Kerkez leradírozta a világsztárt

A Liverpool magyar válogatott játékosai végigjátszották az Arsenal elleni, gól nélküli döntetlennel zárult bajnoki rangadót. A mérkőzés után Szoboszlai Dominik nem volt teljesen elégedett, és azt is elárulta, miben kell fejlődniük csapatszinten.

A címvédő Liverpool csütörtök este az éllovas Arsenal otthonába látogatott a Premier League-ben. A Vörösök az augusztusi mérkőzéssel ellentétben – amelyet Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgólja döntött el – ezúttal nem tudtak nyerni, de értékes pontot szereztek a listavezető ellen, és továbbra is a negyedik helyen állnak a tabellán.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai runs with the ball during the English Premier League football match between Arsenal and Liverpool at the Emirates Stadium in London on January 8, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik végigjátszotta az Arsenal elleni rangadót
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szoboszlai Dominik szerint kevés az egy pont

Akárcsak Kerkez Milos, Szoboszlai is végigjátszotta az Arsenal elleni rangadót, de nem volt maradéktalanul elégedett a lefújást követően, mert nem tudták begyűjteni a három pontot.

Kevés az egy pont, mert a három pontért jöttünk. Ha a teljesítményt nézzük, jó játékkal dominálni tudtunk egy olyan Arsenalt, amely vezeti a bajnokságbot. Ebből kell táplálkoznunk a következő meccsre. 

A mester nem mondott semmit a szünetben, csak a második félidőben jobban összejöttek a letámadásaink és a labdatartásaink. Amikor lejöttünk a pályáról, arról beszéltünk a mesterrel, hogy amikor jól játszunk, nehéz ellenünk helyzetek kialakítani. Viszont ha valaki behúzódik ellenünk, akkor nehezen tudjuk feltörni a védelmeket” – nyilatkozta a Liverpool magyar klasszisa.

Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott az Arsenal elleni meccsen
Szoboszlai Dominiknek hiányérzete támadt az Arsenal elleni rangadó után
Fotó: Liverpool FC/X

A Premier League címvédője 21 forduló elteltével a negyedik helyen áll a tabellán. Arne Slot együttese legközelebb a harmadosztályú Barnsley csapatát fogadja az FA-kupában, majd a bajnokságban a kiesőjelölt Burnley ellen játszik hazai meccset.

Premier League – ahol nincs biztos pont

