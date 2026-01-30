Az UEFA hivatalos statisztikái szerint Szoboszlai a ligaszakaszban nyolc mérkőzésen 705 percet játszott, ezeken 4 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott, vagyis nyolc liverpooli találatban volt közvetlen szerepe. A gól+gólpassz rangsorban ennél többet a ligaszakaszban csak Kylian Mbappé ért el: a Real Madrid támadójának gólpassza nem volt, de 7 mérkőzésen 13 gólt szerzett.
Szoboszlai kiemelkedő számai
Szoboszlai passzmutatója azért figyelemre méltó, mert a magas pontosság nem pusztán biztonsági megoldásokból áll össze. A ligaszakaszban 89,63 százalékos passzpontossággal játszott (474 pontos passz 520 kísérletből), miközben rendszeresen vállalt szerepet az előrejátékban is.
Ezt jelzi a 632 labdaérintés, ami meccsenként közel 80-at jelent – ez jellemzően annak a játékosnak a száma, akit a csapat folyamatosan bevon az építkezésbe.
A veszélyes zónákban is aktív volt: 63 passzt adott a támadóharmadba, és 30-at az ellenfél tizenhatosán belülre, ami már közvetlen hozzájárulást jelent a helyzetek előkészítéséhez.
Beadások és pontrúgások: szerepkör és hatékonyság
A beadásoknál érdemes először azt rögzíteni, hogy ez eleve „alacsony találati arányú” műfaj: egy, az öt top európai bajnokság meccseit vizsgáló elemzés szerint az átlagos beadási pontosság mindössze 23,5 százalék, vagyis a beadások több mint háromnegyede nem talál csapattársat. Ehhez képest Szoboszlai a BL-ligaszakaszban 39 beadásból 14-et juttatott csapattársra, ami 35,9 százalékos hatékonyság. Ez a nyers arány már önmagában is átlag feletti teljesítményre utal, különösen úgy, hogy a Bajnokok Ligájában a zártabb védekezések és a kisebb területek miatt a beadások még nehezebben válnak pontos, veszélyes labdává.
A pontrúgásoknál is meghatározó szerepet kapott: a ligaszakaszban 27 szögletet és 18 szabadrúgást végzett el. Ez nem pusztán statisztika, hanem felelősségi kör: az ilyen volumen általában az edzői bizalom egyértelmű jele.
Fizikum és labda nélküli munka
A BL ritmusát fizikailag is bírta. Szoboszlai a ligaszakasz során 34,49 km/órás csúcssebességet ért el, ami a középpályások körében kifejezetten magas értéknek számít. Ezen kívül a mostani Bajnokok Ligája-idényben egyetlen játékos sem dolgozott ki több nagy helyzetet Szoboszlai Dominiknál.
Labda nélkül sem maradt passzív: 38 alkalommal szerzett vissza labdát, ami meccsenként közel öt labdaszerzést jelent, és aktív letámadási, visszazárási munkára utal.
A PoolBarátok Opta-adatokra épülő összesítése szerint a fizikai terhelése is kiemelkedő volt: a ligaszakaszban 78,1 kilométert futott, és 93 sprintet teljesített.
Ez nyolc mérkőzésre bontva nagyjából 9,8 kilométert és közel 12 sprintet jelent meccsenként, ami nemcsak állóképességet, hanem folyamatosan vállalt magas intenzitású munkát is jelez.
A nemzetközi csúcsfutballban a mezőnyjátékosok tipikus terhelése egy mérkőzésen jellemzően 10–12 kilométer körül alakul a FIFA nagy tornákra készített fizikai jelentései alapján. Vagyis Szoboszlai a BL-ben is a nagy terhelést kapó játékosok profiljába illeszkedett, miközben a sprintszám a presszing és az átmenetek intenzitását tükrözi.
A WhoScored.com osztályzatai alapján az előző öt BL-meccs második legjobb játékosa volt.
A számok alapján Szoboszlai Dominik ligaszakasza komplex, többdimenziós teljesítményt mutat. A közvetlen gólhozzájárulás (4 gól, 4 gólpassz), a stabil és aktív passzjáték, a veszélyes zónákba irányuló labdák, valamint a mérhető labda nélküli munka egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a Liverpool a harmadik helyen zárja a Bajnokok Ligája ligaszakaszát.
- Még több cikk