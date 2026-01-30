Az UEFA hivatalos statisztikái szerint Szoboszlai a ligaszakaszban nyolc mérkőzésen 705 percet játszott, ezeken 4 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott, vagyis nyolc liverpooli találatban volt közvetlen szerepe. A gól+gólpassz rangsorban ennél többet a ligaszakaszban csak Kylian Mbappé ért el: a Real Madrid támadójának gólpassza nem volt, de 7 mérkőzésen 13 gólt szerzett.

Szoboszlai nyolc meccsen négy gólt szerzett és négy gólpasszt adott az idei BL-szezonban

Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai kiemelkedő számai

Szoboszlai passzmutatója azért figyelemre méltó, mert a magas pontosság nem pusztán biztonsági megoldásokból áll össze. A ligaszakaszban 89,63 százalékos passzpontossággal játszott (474 pontos passz 520 kísérletből), miközben rendszeresen vállalt szerepet az előrejátékban is.

Ezt jelzi a 632 labdaérintés, ami meccsenként közel 80-at jelent – ez jellemzően annak a játékosnak a száma, akit a csapat folyamatosan bevon az építkezésbe.

A veszélyes zónákban is aktív volt: 63 passzt adott a támadóharmadba, és 30-at az ellenfél tizenhatosán belülre, ami már közvetlen hozzájárulást jelent a helyzetek előkészítéséhez.

Beadások és pontrúgások: szerepkör és hatékonyság

A beadásoknál érdemes először azt rögzíteni, hogy ez eleve „alacsony találati arányú” műfaj: egy, az öt top európai bajnokság meccseit vizsgáló elemzés szerint az átlagos beadási pontosság mindössze 23,5 százalék, vagyis a beadások több mint háromnegyede nem talál csapattársat. Ehhez képest Szoboszlai a BL-ligaszakaszban 39 beadásból 14-et juttatott csapattársra, ami 35,9 százalékos hatékonyság. Ez a nyers arány már önmagában is átlag feletti teljesítményre utal, különösen úgy, hogy a Bajnokok Ligájában a zártabb védekezések és a kisebb területek miatt a beadások még nehezebben válnak pontos, veszélyes labdává.

A pontrúgásoknál is meghatározó szerepet kapott: a ligaszakaszban 27 szögletet és 18 szabadrúgást végzett el. Ez nem pusztán statisztika, hanem felelősségi kör: az ilyen volumen általában az edzői bizalom egyértelmű jele.

Fizikum és labda nélküli munka

A BL ritmusát fizikailag is bírta. Szoboszlai a ligaszakasz során 34,49 km/órás csúcssebességet ért el, ami a középpályások körében kifejezetten magas értéknek számít. Ezen kívül a mostani Bajnokok Ligája-idényben egyetlen játékos sem dolgozott ki több nagy helyzetet Szoboszlai Dominiknál.